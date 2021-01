Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el a koronavírus-járványban.","shortLead":"A katalán klub úgy tud első lenni, hogy a csapatok közül a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el...","id":"20210126_leggazdagabb_futballklubok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc7e3b32-4237-4eb2-8955-dd2f37d885d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad697af-9a9a-4b82-b21f-ba962070d027","keywords":null,"link":"/sport/20210126_leggazdagabb_futballklubok","timestamp":"2021. január. 26. 17:14","title":"Leggazdagabb futballklubok: a Barcelona egy hajszállal előzi a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","shortLead":"Senki sem sérült meg a rablás során. A rendőrség két férfit vett őrizetbe. ","id":"20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dceaab5e-cc2a-4fba-bf55-6664bbba7a33","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Fegyveres_rablas_Szekesfehervaron_uzlet","timestamp":"2021. január. 25. 15:42","title":"Fegyverrel raboltak ki egy üzletet Székesfehérváron, lövés is dördült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál szerint több tag is úgy döntött, nem vesz részt a továbbiakban az OGYÉI tanácsának a munkájában.","shortLead":"A portál szerint több tag is úgy döntött, nem vesz részt a továbbiakban az OGYÉI tanácsának a munkájában.","id":"20210125_kulso_szakerto_Szputnyik_V_engedelyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ad35a7-570a-46dd-a2d2-5a075939b27d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210125_kulso_szakerto_Szputnyik_V_engedelyezes","timestamp":"2021. január. 25. 22:20","title":"444.hu: Nem javasolták a külső szakértők az orosz vakcina engedélyezését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint mivel a szakemberek egészséges embereket látogatnak meg, nem kell speciális védőöltözetet viselniük.","shortLead":"A tárca szerint mivel a szakemberek egészséges embereket látogatnak meg, nem kell speciális védőöltözetet viselniük.","id":"20210125_Emmi_Vedoruha_oltas_idos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3343e657-087f-4d94-a7e8-822fbf2d417c","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Emmi_Vedoruha_oltas_idos","timestamp":"2021. január. 25. 18:31","title":"Emmi: Védőruha nélkül mennek oltani az idősekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es maszkra lenne szükség, ha a kormány megfogadná Kunetz tanácsait.","shortLead":"Az egészségügyi szakértő szerint szabályozottan elképzelhető lenne a nyitás. Annyi biztos, hogy nagyon sok FFP2-es...","id":"20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2caa7bc-e71d-43a5-9a55-a1ec8948663e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec6e12f-8443-4be5-8762-49273eedcb63","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_kunetz_zsombor_jarvanyugyi_korlatozasok_nyitas","timestamp":"2021. január. 26. 10:59","title":"Kunetz Zsombor a járványügyi korlátozásokról: Ki kell nyitnunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának éllovasai annyi pénzt zsebeltek be, amennyiből vígan kifizethetnék az egész világ oltási kampányát – írja az Oxfam davosi konferenciára időzített jelentésében. ","shortLead":"Miközben a reálgazdaság mélyrepülése százmilliók életszínvonalát vitte padlóra, a Forbes milliárdos listájának...","id":"20210126_Oxfam_davos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c901e72-8a74-42be-adfa-b0237883e823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa84882-6fce-4471-934d-d14668de52fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210126_Oxfam_davos","timestamp":"2021. január. 26. 10:45","title":"Oxfam: A világ 10 leggazdagabb embere 500 milliárd dollárral gazdagodott a pandémia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85475313-fa44-4654-8ce0-2e2dcfa98814","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az 1977-ben felavatott épületre felújítás vár, 2027-ben nyílik meg újra. ","shortLead":"Az 1977-ben felavatott épületre felújítás vár, 2027-ben nyílik meg újra. ","id":"20210126_Tobb_mint_harom_evre_bezar_a_parizsi_Pompidou_Kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85475313-fa44-4654-8ce0-2e2dcfa98814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d136c9c6-1613-4a93-b9f3-3db2ac46ef65","keywords":null,"link":"/kultura/20210126_Tobb_mint_harom_evre_bezar_a_parizsi_Pompidou_Kozpont","timestamp":"2021. január. 26. 10:52","title":"Több mint három évre bezár a párizsi Pompidou Központ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet teremtett a chipek iránt, ami teljesen átalakítja az iparágat. A piacvezető Intel stratégiaváltásra kényszerülhet. Ennek jeleként az Apple már maga készíti eszközeinek agyát.","shortLead":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet...","id":"202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f001fd-64ac-465b-b5f8-63436b0ef046","keywords":null,"link":"/360/202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","timestamp":"2021. január. 26. 17:00","title":"Az Apple lecserélte az Intelt, mert méretre és feladatra készülnek az új chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]