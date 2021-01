Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz ellenzéki munkatársainál, valamint a blogger munkáját segítő stúdióban. Most éppen a járványhelyzetben érvényes szabályok megsértésével vádolják őket. Közben Navalnijék elmondták, mit gondolnak arról, ahogyan Vlagyimir Putyin elnök tagadja, hogy övé lenne a Fekete-tenger partján épített 400 milliárd forintos \"minikirályság”.","shortLead":"Az orosz hatóságok házkutatást tartanak a 30 napos fogságra ítélt Alekszej Navalnij lakásában és a legismertebb orosz...","id":"20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb98dddc-2a3c-47e8-9536-90be969e78f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843d93d-9683-428e-b32b-db55395ef1a4","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_Hazkutatast_tartanak_Navalnijnal_es_munkatarsainal_most_eppen_a_jarvanyhelyzeti_szabalyokmegsertese_miatt","timestamp":"2021. január. 27. 18:17","title":"Házkutatást tartanak Navalnijnál és munkatársainál, most éppen a járványszabályok megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos hibajavításon túl veszélyesnek tűnő biztonsági réseket is megszüntet a készülékeken.","shortLead":"Megérkezett a 14.4-es kiadású szoftververzió az Apple különféle (mobil)eszközeihez. A frissítés a szokásos...","id":"20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20bc1d58-472b-459f-b39d-9a9cd3dc6a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ff7493-7c0a-4b12-99a4-c38be1f2afa1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_ios_ipados_14_4_watchos_frissites_iphone_ipad_biztonsagi_res","timestamp":"2021. január. 27. 13:03","title":"Most tényleg nem érdemes halogatnia, frissítse mielőbb az iPhone-ját, iPadjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4fe4e4-0582-4d96-856b-3a3afec3867f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Legyőzte a fertőzést Winston, a San Diegó-i állatkert szafariparkjának idős gorillája.","shortLead":"Legyőzte a fertőzést Winston, a San Diegó-i állatkert szafariparkjának idős gorillája.","id":"20210126_koronaivus_jarvany_san_diego_allatkert_gorilla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4fe4e4-0582-4d96-856b-3a3afec3867f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61819ee9-e805-4ba4-a6e2-2f8ddc59f093","keywords":null,"link":"/elet/20210126_koronaivus_jarvany_san_diego_allatkert_gorilla","timestamp":"2021. január. 26. 11:21","title":"Antitest-terápia segíthetett egy koronavírusos gorillának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832112c2-801d-4897-ba93-4c1fadfb6f5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Thomas Tuchelt nevezték ki vezetőedzőnek a Chelsea-nél, magyar szakember segíti a munkáját.","shortLead":"A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Thomas Tuchelt nevezték ki vezetőedzőnek a Chelsea-nél, magyar szakember segíti...","id":"20210127_thomas_tuchel_low_zsolt_chelsea_frank_lampard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832112c2-801d-4897-ba93-4c1fadfb6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ad5449-5510-4371-ad62-06cfdda5fe11","keywords":null,"link":"/sport/20210127_thomas_tuchel_low_zsolt_chelsea_frank_lampard","timestamp":"2021. január. 27. 08:28","title":"Már Tuchel irányítja a Chelsea-t, Lőw Zsolt segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","shortLead":"Az orosz államfő változatlanul tagadja, hogy bármi köze volna az óriási komplexumhoz. ","id":"20210127_repulesi_tilalom_Putyin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5664ed30-2509-4fb1-ab3d-876a3dbbb2ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43d41d5-79df-40a1-9430-d95ec9de974e","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_repulesi_tilalom_Putyin","timestamp":"2021. január. 27. 15:11","title":"Egy éve vezettek be repülési tilalmat Putyin fekete-tengeri palotája felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak oltást Gyöngyösön január elején. A polgármester azt mondta, a reakciók után már nem adatná be magának az oltást. ","shortLead":"Hiesz György nem érti, miért épp az ő neve került napvilágra azok közül, akik nem egészségügyi dolgozóként kaptak...","id":"20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=353b2a4d-1f38-4368-82a1-9f7949d68cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c08644d-69f4-49ae-b867-cc624b8476bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_hiesz_gyorgy_koronavirus_oltas_gyongyos","timestamp":"2021. január. 27. 17:43","title":"Ha mást is megneveznek, elárulja a gyöngyösi polgármester, beoltották-e a feleségét soron kívül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbcd8abc-a40d-4019-b420-7a400c2715a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nógrád megyei nyomozók őrizetbe vettek egy bárnai férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta 75 éves nevelőapját, hogy belehalt s sérüléseibe.\r

","shortLead":"A Nógrád megyei nyomozók őrizetbe vettek egy bárnai férfit, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta 75 éves...","id":"20210127_holttest_eltunt_ferfi_emberoles_barna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbcd8abc-a40d-4019-b420-7a400c2715a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc4cd9d-a684-45bc-8393-72fb57a7980c","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_holttest_eltunt_ferfi_emberoles_barna","timestamp":"2021. január. 27. 07:28","title":"Nevelt fia udvarán találták meg az eltűnt bárnai férfi holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]