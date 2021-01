Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","shortLead":"A bajor gyártó új zöld rendszámos modelljei a korábbinál szerényebb teljesítményűek. ","id":"20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb9af247-718d-497b-ae4b-592d04c40a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ad0f57-9c1c-4a63-91e0-8ed808022d80","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_lefele_nyit_a_bmw_olcsobb_uj_plugin_hibrid_3as_es_5os_erkezett","timestamp":"2021. január. 28. 09:21","title":"Lefelé nyit a BMW: olcsóbb új plugin hibrid 3-as és 5-ös érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet nem sikerült megmenteni.","shortLead":"A 19 éves sofőr azonnal belehalt a karambolba, amikor egy kisteherautóval ütközött. A platós autóban ülő egyik sérültet...","id":"20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4872778b-7772-47a9-aa20-01e86f9f730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f449764f-b65e-4c75-b154-9964cf3c5239","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_halalos_baleset_6_fout_szazhalombatta","timestamp":"2021. január. 28. 08:12","title":"Fotókon az érdi baleset, ahol ketten vesztették életüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják, mi lesz benne.","shortLead":"Alig több, mint egy hónap múlva kellene aláírniuk az új szerződéseiket a dolgozóknak, csak éppen még mindig nem tudják...","id":"20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eac9e3b-3179-4df0-bc87-a95bbcd2da30","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_orvoskamara_mok_jogviszony","timestamp":"2021. január. 28. 13:18","title":"Orvoskamara: Még mindig nem tudják az egészségügyi dolgozók, mit kellene aláírniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67297683-3023-47fa-992b-52195165f967","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba a szervezett utazások EU-irányelvét, így az utazási iroda csődje után túl kevés pénzt kaptak vissza a károsultak.","shortLead":"Nem jogerős ítéletben kártérítésre kötelezte az államot a bíróság, mert nem megfelelően ültették át a magyar jogba...","id":"20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67297683-3023-47fa-992b-52195165f967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e417e88-06c6-4ce0-98c0-d064f1c08cc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_utazasi_iroda_csod_birosag","timestamp":"2021. január. 28. 15:26","title":"Bíróság mondta ki, az állam kárt okozott egy csődbe jutott utazási iroda utasainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcca0eef-7c70-455c-87f3-54fae4b8f014","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Látványos fedősztorit kerekített Lázár János ahhoz, hogy a kormánnyal szimpatizáló üzleti körök újabb két ágazatot maguk alá gyűrhessenek: az élelmiszergyártást és a kiskereskedelmet. A vidékieknek a frissen beígért gigászi pénzek helyett egyelőre inkább dráguló ennivalóra és szűkülő választékra van kilátásuk.","shortLead":"Látványos fedősztorit kerekített Lázár János ahhoz, hogy a kormánnyal szimpatizáló üzleti körök újabb két ágazatot...","id":"202104__lazar_penzesoje__uj_aruhazlancok__draga_elelmiszerek__valasztasi_csemegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcca0eef-7c70-455c-87f3-54fae4b8f014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4a057b-61b5-4dba-a2b0-ab80b217b6ca","keywords":null,"link":"/360/202104__lazar_penzesoje__uj_aruhazlancok__draga_elelmiszerek__valasztasi_csemegek","timestamp":"2021. január. 28. 06:30","title":"Lázár felkarolja a vidékieket, de a százmilliárdok a kiválasztottaknak juthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti felhasználásra készített a cég.","shortLead":"Az Intel Iris Xe néven mutatta be a korábban DG1 kódnéven futó grafikus processzorát, amit kifejezetten üzleti...","id":"20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b71eb059-5253-468c-9565-52e2680ccfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af9f37c-95ac-4096-bcc4-3f2be6b18248","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_intel_grafikus_kartya_iris_xe_gpu","timestamp":"2021. január. 28. 10:33","title":"20 év után új videokártyát készített az asztali gépekbe az Intel, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából az uniós tagállamokba. ","shortLead":"A szerda esti megbeszélések „konstruktívak” voltak, de még mindig nem világos, mennyi és mikor jön a vakcinából...","id":"20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1059ebd5-bc4f-49a9-9c6e-47c51764152c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_AstraZeneca_Europai_Bizottsag_vakcina","timestamp":"2021. január. 28. 09:40","title":"Se megállapodás, se elég vakcina: nem jutott előrébb az AstraZeneca és az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Eddig legalább Bulgária korruptabb volt nálunk, most azonban velük és Romániával hármas holtversenyben az EU legkorruptabb országa lettünk a Transparency International korrupcióérzékelési indexe szerint. A most kiadott, 2020-ról szóló elemzés arra jut: a kormány arra használja fel a járványt, hogy tovább erősítse a hatalmát és hogy még több közpénzt alakítson magánpénzzé.","shortLead":"Eddig legalább Bulgária korruptabb volt nálunk, most azonban velük és Romániával hármas holtversenyben az EU...","id":"20210128_korrupcio_transparency_cpi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e56302b-4a79-48cc-baeb-c759eeec1274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6661b8-59b8-4a52-8b6b-ee69ce1f9421","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210128_korrupcio_transparency_cpi","timestamp":"2021. január. 28. 10:55","title":"Egy évtized munkája beérett: az EU legkorruptabb országa lettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]