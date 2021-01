Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","shortLead":"A kétszeres olimpiai bronzérmes sportoló szombatra virradóra, hosszú betegség után hunyt el, 78 éves korában.\r

","id":"20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ddc1c57-f619-4804-8333-762a2013eba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3ddd0e-85ed-4a75-845f-c69f284fd182","keywords":null,"link":"/sport/20210130_Elhunyt_Csatari_Jozsef_birkozo_olimpikon","timestamp":"2021. január. 30. 13:27","title":"Elhunyt Csatári József birkózó olimpikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelentős kokainszállítmányt fogott el a görög rendőrség Szalonikiben amerikai közreműködéssel. ","shortLead":"Jelentős kokainszállítmányt fogott el a görög rendőrség Szalonikiben amerikai közreműködéssel. ","id":"20210130_Kokaincsempeszekre_csaptak_le_Szalonikbencsapo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16264510-720a-47bc-b5d1-aa13d7aa9c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e260351-d4de-446e-a19b-496fdaf101c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210130_Kokaincsempeszekre_csaptak_le_Szalonikbencsapo","timestamp":"2021. január. 30. 14:58","title":"Kokaincsempészekre csaptak le Szalonikben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amint megkapta az OGYÉI engedélyét, Szijjártó Péter már szerződött is a Sinopharm vakcinájára.","shortLead":"Amint megkapta az OGYÉI engedélyét, Szijjártó Péter már szerződött is a Sinopharm vakcinájára.","id":"20210129_sinopharm_szijjarto_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0762d338-40ca-4fe8-b31d-874ce4b3f7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9582495-f3ac-43eb-8089-d4de0d0e31df","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_sinopharm_szijjarto_szerzodes","timestamp":"2021. január. 29. 15:54","title":"Szijjártó: 5 millió adag kínai vakcinát vesz a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cea5cca-d0b2-4c7f-be30-733c12159783","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Resident Evil legújabb részét fejlesztő cég a japán rajongóknak készített weboldalon tette elérhetővé azt a kabátot, amelyet a játékban Chris Redfield hord majd. Nagyon drága.","shortLead":"A Resident Evil legújabb részét fejlesztő cég a japán rajongóknak készített weboldalon tette elérhetővé azt a kabátot...","id":"20210129_capcom_kabat_resident_evil_village_chris_redfield_kabatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cea5cca-d0b2-4c7f-be30-733c12159783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ed688-668e-4fb4-8d92-464e324ec1ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20210129_capcom_kabat_resident_evil_village_chris_redfield_kabatja","timestamp":"2021. január. 29. 15:03","title":"1500 dollárt kérnek a kabátért, amelyet az új Resident Evil egyik hőse is visel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554e89d5-8fa4-450a-8f83-d7b66792cb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Három új, vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob az Acer, amelyek 28 órán át bírják egy feltöltéssel.","shortLead":"Három új, vezeték nélküli fülhallgatót is piacra dob az Acer, amelyek 28 órán át bírják egy feltöltéssel.","id":"20210130_acer_gateway_fulhallgato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554e89d5-8fa4-450a-8f83-d7b66792cb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b151e5fe-c1fa-4a8f-baf3-1246e825ea80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210130_acer_gateway_fulhallgato","timestamp":"2021. január. 30. 12:03","title":"Lemásolta az Acer az Apple fülhallgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1d6db19-2ee7-4014-bfd2-65b083d16ef5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy nő lába a peron és a szerelvény közé csúszott.","shortLead":"Egy nő lába a peron és a szerelvény közé csúszott.","id":"20210130_Kozetettek_a_videot_a_2es_metronal_beszorult_utas_menteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d6db19-2ee7-4014-bfd2-65b083d16ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc38a64b-748e-458c-98f6-f7f40d4041b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210130_Kozetettek_a_videot_a_2es_metronal_beszorult_utas_menteserol","timestamp":"2021. január. 30. 07:44","title":"Közzétették a videót a 2-es metrónál beszorult utas mentéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rob Zombie videójához rajzolt.","shortLead":"Rob Zombie videójához rajzolt.","id":"20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b06770c3-30cf-460a-8cdc-c094f42b5ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec2e704-1902-48c7-88b9-5489029fb89e","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_grof_balazs_rob_zombie_videoklip","timestamp":"2021. január. 29. 21:28","title":"Újabb világhírű rocker videoklipjén dolgozott a magyar grafikus, Gróf Balázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1bab01-af34-44e0-bd88-a8fa19309a2a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Open Books néven új kiadói műhely indul Magyarországon, amelyet mások mellett a Libri egykori társalapítója hozott létre. Az új kiadó lehet a válasz arra, hogy miért tűnt el egy nappal ezelőtt Kepes András sikerkönyve a hazai boltok internetes kínálatából. ","shortLead":"Open Books néven új kiadói műhely indul Magyarországon, amelyet mások mellett a Libri egykori társalapítója hozott...","id":"20210129_Kepes_Andras_BarabasAlbert_Laszlo__a_Libri_huzonevei_kerulnek_at_egy_frissen_felbukkant_kiadohoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f1bab01-af34-44e0-bd88-a8fa19309a2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58135f47-ad89-4107-85c8-fc60600af6de","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_Kepes_Andras_BarabasAlbert_Laszlo__a_Libri_huzonevei_kerulnek_at_egy_frissen_felbukkant_kiadohoz","timestamp":"2021. január. 29. 14:48","title":"Kepes András, Barabási Albert-László – a Libri húzónevei kerülnek át egy frissen felbukkant kiadóhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]