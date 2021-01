Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett; Magyarországon és külföldön is nagy vita folyik az újranyitásról. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU legkorruptabb állama lettünk; kiderült, hogy a költségvetés hiánya az eredeti cél 1420 százaléka lett...","id":"20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68f4cf07-7486-4552-a8e3-0055afc80fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210131_Es_akkor_korrupcio_koltsegvetes_vakcina_tozsde","timestamp":"2021. január. 31. 07:00","title":"És akkor Magyarország megnyerte a korrupciós Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7652a2-28e1-474e-88b3-104c6eb776b6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közvetlenül a nézők nappalijába érkezik a képregényfilm. ","shortLead":"Közvetlenül a nézők nappalijába érkezik a képregényfilm. ","id":"20210129_Zack_Snyder_Az_Igazsag_Ligaja_HBO_Go","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b7652a2-28e1-474e-88b3-104c6eb776b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de0ca77-5a69-4050-b37a-7ba0b3df4ad1","keywords":null,"link":"/kultura/20210129_Zack_Snyder_Az_Igazsag_Ligaja_HBO_Go","timestamp":"2021. január. 29. 15:58","title":"A világpremierrel egy időben jön az HBO Go-ra a Zack Snyder: Az Igazság Ligája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy az is, hogy eltérő szabályok vonatkozzanak-e a védettekre. Erről \"az ország széles körben\" vitázhat, vagyis nem kizárt egy újabb konzultáció sem.","shortLead":"A miniszterelnök szerint kérdés, hogy nagyot nyisson-e az ország vagy lépcsőzetesen enyhítsenek a korlátozásokon, ahogy...","id":"20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa6e7d87-fe17-45f3-acf9-d1ca60e1c0a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe0c8d9-a04a-4220-aa36-aac4dec9e3fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210129_Orban_szerint_husvet_kornyeken_lehet_donteni_a_nyitasrol","timestamp":"2021. január. 29. 10:26","title":"Orbán szerint húsvét környékén lehet dönteni a nyitásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette a veszélyhelyzetet.","shortLead":"A kormány az éjjel egy rendelettel február 8-tól megszüntette, egy másikkal pedig ugyane naptól újra bevezette...","id":"20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a2f620c-7594-466e-ac9d-46d029448cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c30d11-a2c4-4955-bb1f-84a8e6af7401","keywords":null,"link":"/itthon/20210130_Meghosszabbitottak_a_veszelyhelyzetet_drasztikusan_nonek_a_vendeglatok_buntetesei","timestamp":"2021. január. 30. 09:17","title":"Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, drasztikusan nőnek a vendéglátók büntetései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261","c_author":"Kádár Tamás","category":"360","description":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem csak munkahelyek szűnnek meg, de ezután félő, hogy nem marad kultúra és elfogynak az együttlét terei. Vélemény. ","shortLead":"A vendéglátósoknak, a művészeknek, a rendezvényszervezőnek és a fesztiválszervezőnek is elege van, írja szerzőnk. Nem...","id":"20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb3ee8f-fe26-41dd-ab71-5c81b68b8261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"644c9736-2df4-4afa-8adc-3035c1e56d89","keywords":null,"link":"/360/20210130_Kadar_Tamas_Ha_az_allam_nem_segit_nem_lesz_buli_zene_szinhaz_es_utana_vacsora","timestamp":"2021. január. 30. 11:00","title":"Kádár Tamás: Ha mind elmegyünk kapálni, kevesebb lesz az ország ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc61211-f1b6-4d23-b12a-871f487e1c65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolok közétettetek egy igazán igényes animációs anyagot, amin valamennyi modell felsorakozik.","shortLead":"A spanyolok közétettetek egy igazán igényes animációs anyagot, amin valamennyi modell felsorakozik.","id":"20210128_70_ev_alatt_75_fele_modellt_gyartott_a_Seat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acc61211-f1b6-4d23-b12a-871f487e1c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12320bc2-38d8-4d6b-8acc-c846a93e7c4a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210128_70_ev_alatt_75_fele_modellt_gyartott_a_Seat","timestamp":"2021. január. 30. 18:02","title":"Videó: 70 év alatt 75 féle modellt gyártott a Seat, ami a spanyol Fiatként indult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik gyártóegységét építi a dél-koreai SK Innovation, ez a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarországon.","shortLead":"Harmadik gyártóegységét építi a dél-koreai SK Innovation, ez a valaha volt legnagyobb zöldmezős beruházás...","id":"20210129_350_milliardos_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra_DelKoreabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a3c5b7-6b76-4121-ab76-8226f40bbdb2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210129_350_milliardos_beruhazas_erkezik_Magyarorszagra_DelKoreabol","timestamp":"2021. január. 29. 09:58","title":"680 milliárd forintos beruházás érkezik Magyarországra Dél-Koreából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7908c53a-db2b-474f-b361-6a5b45f20930","c_author":"Budaházy Árpád - KaZoltán - Kovács Bálint","category":"elet","description":"Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli Magyarország kirándulóhelyeit feltérképező csapatunk most ezzel próbálkozott. Elautóztak tehát a Bakonyba, aztán irány az erdő és a hegytető. A klasszikus sízésnél könnyebben elérhető, de igencsak fárasztó élményben volt részük. Mondjuk, egy gyors főzés a csúcson azért jót tett nekik. ","shortLead":"Kevesebben űzik, de ettől még egészen kivételes élmény a túrasízés, vagy ahogy mások emlegetik, a túralécezés. A téli...","id":"20210129_Hazai_palya_5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7908c53a-db2b-474f-b361-6a5b45f20930&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0371646e-1f6b-413a-bfa7-4192ed30cf9c","keywords":null,"link":"/elet/20210129_Hazai_palya_5","timestamp":"2021. január. 29. 17:00","title":"Hazai pálya: Azért megvan a hangulata annak, amikor az ember a szűz havat roppantja be!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]