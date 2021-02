Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818","c_author":"Domány András","category":"elet","description":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén emberi méltóságából eredő magánszférához való jogát” védi – állítja a Miniszterelnökség az Alkotmánybírósághoz írt levelében.","shortLead":"Magára vessen, aki nemi átalakító eljárásba fogott, a törvénynek ehhez semmi köze, hiszen a tilalom éppen „az egyén...","id":"20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2291f526-3d91-4cc9-ab31-c668b5dcb818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c02c59-90f6-4b4b-a2a9-fa2909dc04a1","keywords":null,"link":"/elet/20210203_Miniszterelnokseg_nemvaltoztatas_tilalma","timestamp":"2021. február. 03. 18:10","title":"A Miniszterelnökség szerint a nemváltoztatás törvényi tilalmának semmi köze ahhoz, hogy valaki átoperáltatja-e magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","shortLead":"Rosszabb a helyzet Európában, mint a versenytársaknál.","id":"20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb578c43-95cd-42a7-b2cb-e3f776b14eb1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210203_Bloomberg_az_EU_100_milliard_eurot_veszithet_az_oltasi_kampanyok_elhuzodasa_miatt","timestamp":"2021. február. 03. 11:45","title":"Bloomberg: Az EU 100 milliárd eurót veszíthet az oltási kampányok elhúzódása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","shortLead":"A Tőrbe ejtve című film sztárja 22 éve tiszta, és erről egy régi fotóval meg is emlékezett Instagramon. ","id":"20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a009a81-b45a-4f3b-94c6-a2503cb12b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4fab828-36de-4f97-9c4a-57dd9c52d0f6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_Egykori_alkohol_es_drogfuggosegerol_posztolt_Jamie_Lee_Curtis","timestamp":"2021. február. 04. 10:15","title":"Egykori alkohol- és drogfüggőségéről posztolt Jamie Lee Curtis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő Balog Zoltánt. Ám nem a hagyományos módon.","shortLead":"A magyar reformátusok első számú vezetőjévé, a zsinat elnökévé választhatják a politikai karrierjét egyházira cserélő...","id":"20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=060e66b9-b763-40b5-ba59-a6addf4aa5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c90c22d-80b0-483b-a23c-b87f6cad9127","keywords":null,"link":"/360/20210203_A_reformatus_hagyomanyok_tobbszoros_felrugasaval_lehet_puspok_Balog_Zoltan","timestamp":"2021. február. 03. 19:00","title":"A hagyományok többszöri felrúgásával lehet a református zsinat elnöke Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta egy finn város, Lahti.","shortLead":"Ha már van autó-, robogó- és biciklimegosztás, miért is ne lehetne ugyanezt csinálni télen a síeléssel is? – gondolta...","id":"20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad6c1e55-598a-46f1-b5bd-d40459e602e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add57c1b-3b79-4472-a9df-d508afba1b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210204_lahti_finnorszag_sieles_megosztas_kibocsatas","timestamp":"2021. február. 04. 15:35","title":"Városi símegosztó programmal rukkolt elő egy finn város","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","shortLead":"Bár tartották a kapcsolatot, régen nem találkoztak, Erika ráadásul most először látta Pétert ismét járni.","id":"20210204_ujpest_rendor_keseles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe2d5fab-0c79-493a-a751-0058d8a0d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5478d95f-90d6-48a9-82d4-f5c3e787e4d6","keywords":null,"link":"/elet/20210204_ujpest_rendor_keseles","timestamp":"2021. február. 04. 11:15","title":"“Akárhányszor meglátom, mindig mosolygok” – kamera elé állt az Újpesten megkéselt rendőr és társa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhét éves rekord dőlt meg csütörtök délután.","shortLead":"Tizenhét éves rekord dőlt meg csütörtök délután.","id":"20210204_melegrekord_letenye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac6d8602-54c7-400b-8866-ad3ee7e5d53b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a0259d-a7ee-487e-a30a-b23284e17a37","keywords":null,"link":"/elet/20210204_melegrekord_letenye","timestamp":"2021. február. 04. 19:42","title":"Megdőlt a melegrekord, Letenyén 18,1 fok volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az újabb mutációk miatt van szükség az ország lezárásának fenntartására – mondta egy virológus a HVG-nek. A kormány kommunikációja viszont nem segít tisztán látni. ","shortLead":"Az újabb mutációk miatt van szükség az ország lezárásának fenntartására – mondta egy virológus a HVG-nek. A kormány...","id":"20210204_Futnak_a_virusmutaciok_utan_a_magyar_hatosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acdf9b42-8ade-4df8-b60d-eec34d2613c5","keywords":null,"link":"/360/20210204_Futnak_a_virusmutaciok_utan_a_magyar_hatosagok","timestamp":"2021. február. 04. 13:05","title":"Futnak a vírusmutációk után a magyar hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]