[{"available":true,"c_guid":"eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jelenleg 157 ezer aktív fertőzött van az országban.","shortLead":"Jelenleg 157 ezer aktív fertőzött van az országban.","id":"20210205_portugalia_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eff99348-4621-430c-84a4-cf5e6daa8a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a703632-f5a4-42a1-9108-9ef271bd8488","keywords":null,"link":"/vilag/20210205_portugalia_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 05. 21:37","title":"Lassult a járvány Portugáliában, de az intenzív osztályok még mindig tele vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi jogász a választás lehetőségéről. ","shortLead":"Egy adott helyre nem feltétlen fognak 200 kilométerről szállítani egy másik féle vakcinát - mondja az egészségügyi...","id":"20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=442be9cf-63e9-4d7a-8fcd-e95d14548362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc3cd46-545a-417f-b021-71fb52f4e710","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Kovacsy_Zsombor_Az_az_eletszeru_ha_egy_oltoponton_egyfele_vakcina_lesz","timestamp":"2021. február. 06. 11:00","title":"Kovácsy Zsombor: Az az életszerű, ha egy oltóponton egyféle vakcina lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon megviselné őket a dolog.","shortLead":"Nem úgy tűnik, hogy nagyon megviselné őket a dolog.","id":"20210205_Reagalt_a_szineszceh_Donald_Trump_kilepesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02165ae2-82a7-44f8-9639-cc985b373059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8448d91c-747f-45b5-9829-5aceee0cc900","keywords":null,"link":"/elet/20210205_Reagalt_a_szineszceh_Donald_Trump_kilepesere","timestamp":"2021. február. 05. 12:57","title":"Frappánsan reagált a színészcéh Donald Trump kilépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","shortLead":"Az újdonság jelentősen nagyobb, mint a közelmúltban debütált ID.3, illetve ID.4.","id":"20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b45d3d2-7ca1-4dee-ad7c-d338c36036ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebcbe6a8-0f39-4135-a862-0dbf7bc52cbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210205_volkswagen_id6_ime_a_7_szemelyes_uj_villanyauto","timestamp":"2021. február. 05. 07:59","title":"Volkswagen ID.6, íme a 7 személyes új villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara hiányolta az orosz és a kínai vakcina dokumentumait az OGYÉI oldaláról.","shortLead":"Az orvoskamara hiányolta az orosz és a kínai vakcina dokumentumait az OGYÉI oldaláról.","id":"20210204_OGYEI_szputnyik_vakcina_mok_sinopharm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b117def8-6c21-43cf-9ad4-c9d6058de216","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_OGYEI_szputnyik_vakcina_mok_sinopharm","timestamp":"2021. február. 04. 21:12","title":"OGYÉI: még a tömeges oltások előtt nyilvánosságra hozzák a kínai és az orosz vakcina dokumentumait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","shortLead":"Nagyrészt erősen felhős vagy borult, több helyen párás időre számíthatunk, ködfoltok is lehetnek. ","id":"20210206_Borult_felhos_ido_varhato_egesz_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc9d3d53-ed7e-4e4c-b718-d44abc51b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e178ae0-e6f5-4699-be4c-d7844bd4ad47","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Borult_felhos_ido_varhato_egesz_hetvegen","timestamp":"2021. február. 06. 12:21","title":"Borult, felhős, néhol esős idő várható egész hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a1227ca-00d7-4a40-a587-99721b1ec94c","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara. A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak a negatív tapasztalatokról számolna majd be a sajtónak.","shortLead":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat vezetőivel egyeztetett a Magyar Orvosi Kamara. A MOK azt szeretné, ha az NVSZ nem csak...","id":"20210206_Ket_regioban_figyeli_majd_a_titkosszolgalat_hogy_fogadnake_el_halapenzt_az_orvosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a1227ca-00d7-4a40-a587-99721b1ec94c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45ae842-df71-4ad3-bf2c-ce04b5c706d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Ket_regioban_figyeli_majd_a_titkosszolgalat_hogy_fogadnake_el_halapenzt_az_orvosok","timestamp":"2021. február. 06. 11:47","title":"Két régióban figyeli majd a titkosszolgálat, hogy fogadnak-e el hálapénzt az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aff6751-e0b6-4866-94e5-e78141df7125","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenészek és a vendéglátósok járvány miatti nehéz helyzetéről, meg a nekik küldött érzéketlen kommentekről szól a Junkies együttes új dala és klipje, az El lehet menni dolgozni.","shortLead":"A zenészek és a vendéglátósok járvány miatti nehéz helyzetéről, meg a nekik küldött érzéketlen kommentekről szól...","id":"20210205_junkies_el_lehet_menni_dolgozni_klip_vendeglatos_zenesz_jarvany_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aff6751-e0b6-4866-94e5-e78141df7125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84823806-d051-474c-9b90-e20a185e7a05","keywords":null,"link":"/kultura/20210205_junkies_el_lehet_menni_dolgozni_klip_vendeglatos_zenesz_jarvany_korlatozas","timestamp":"2021. február. 05. 21:25","title":"Egy zenész ma annyit ér, mint a Monopoly-pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]