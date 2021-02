Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"311e6e00-8de6-4d8a-a843-9b195715b433","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a férfi tünetei súlyosabbak, nem lehetett máshogy megtartani az esküvőt. ","shortLead":"Mivel a férfi tünetei súlyosabbak, nem lehetett máshogy megtartani az esküvőt. ","id":"20210207_A_Covidosztalyon_hazasodott_ossze_telefonon_keresztul_egy_spanyol_par","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311e6e00-8de6-4d8a-a843-9b195715b433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a5a4773-1be4-42f2-b8e4-f99abce486c8","keywords":null,"link":"/elet/20210207_A_Covidosztalyon_hazasodott_ossze_telefonon_keresztul_egy_spanyol_par","timestamp":"2021. február. 07. 21:29","title":"A Covid-osztályon házasodott össze egy pár, a pap telefonon keresztül adta őket össze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","shortLead":"Ma az ország háromszáz településén nincs semmilyen alapvető cikkeket árusító üzlet.","id":"20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=875ec4f5-a121-4845-a531-e5335612cdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b0b5be-51f8-46ae-a19c-685b4e77ad04","keywords":null,"link":"/kkv/20210206_Korszerusitesre_ad_penzt_a_kormany_hogy_ujranyithassanak_a_falusi_kisboltok","timestamp":"2021. február. 06. 09:15","title":"Korszerűsítésre ad pénzt a kormány, hogy újranyithassanak a falusi kisboltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick Mahomes összecsapására van kihegyezve. Az amerikai foci nagydöntő azonban gazdasági élénkülést is hozhat a házigazda város életébe.","shortLead":"A történelem legjobbja napjaink legjobbja ellen: az ötvenötödik Super Bowl narratívája leginkább Tom Brady és Patrick...","id":"20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e495692-bcbd-4b39-9228-a1bdbd9a1c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcb0d639-530e-49cb-8276-0c830a595436","keywords":null,"link":"/vilag/20210207_nfl_super_bowl_florida_kansas","timestamp":"2021. február. 07. 20:00","title":"A nagybetűs kecske, aki egy este alatt rendberakhatja egy floridai város gazdaságát és hírnevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ececd-038a-41a8-98d5-1fe5f9de24ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házaspár szerencséje az volt, hogy még ébren voltak, amikor észlelték a bajt.","shortLead":"A házaspár szerencséje az volt, hogy még ébren voltak, amikor észlelték a bajt.","id":"20210207_Szenmonoxid_mergezest_kapott_egy_otgyerekes_sukosdi_hazaspar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=706ececd-038a-41a8-98d5-1fe5f9de24ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463427bf-9a54-4006-b46b-bbd5c4e1ccef","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Szenmonoxid_mergezest_kapott_egy_otgyerekes_sukosdi_hazaspar","timestamp":"2021. február. 07. 20:59","title":"Szén-monoxid mérgezést kapott egy ötgyerekes sükösdi házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt, a bíróság most rendelte el a férfi letartóztatását. ","shortLead":"A brutális támadás után a gyanúsított a holttestet egy dögkútba rejtette. A gyilkosság tavaly novemberben történt...","id":"20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d1e566-8565-404b-a29c-9326b71a4760","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Annyira_megverte_elettarsat_hogy_minden_csontja_eltort","timestamp":"2021. február. 07. 18:53","title":"Letartóztatták a férfit, aki a gyanú szerint annyira megverte élettársát, hogy szinte minden csontja eltört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","shortLead":"Itthon még nem jelent meg ez a mutáció, de több európai országban már igen.","id":"20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5661d7-c721-48a6-a43f-f17a696b95e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b977132-bdad-4e5c-bce1-d39cf7744cd1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_Lehet_hogy_a_delafrikai_mutans_ellen_nem_eleg_hatekony_az_AstraZeneca","timestamp":"2021. február. 07. 10:09","title":"Lehet, hogy a dél-afrikai mutáns ellen nem elég hatékony az AstraZeneca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"2022-ben tartják meg.","shortLead":"2022-ben tartják meg.","id":"20210206_Elhalasztjak_az_idei_nepszamlalast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71cd10e7-3f2b-448b-ae31-2af03a3005b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5ff1ec7-1cd6-4240-ae30-4fc7a63d63a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210206_Elhalasztjak_az_idei_nepszamlalast","timestamp":"2021. február. 06. 07:56","title":"Elhalasztják az idei népszámlálást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja a Népszava.","shortLead":"Felújítják Budapesten az Operaházzal szemközti, egykoron a balettintézetnek is otthont adó Drechsler-palotát - írja...","id":"20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45923402-9c34-4655-9dc3-4b701c9cfd3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06a9320-4e5e-439a-815a-89442f138ecd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210206_Felujitjak_az_Andrassy_ut_egyik_legszebb_palotajat","timestamp":"2021. február. 06. 09:32","title":"Felújítják az Andrássy út egyik legszebb palotáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]