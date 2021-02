Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"844c5521-d5dd-4fef-9bb0-07f76f7e3e1c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rage címmel új videót adtak ki, és Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető szabadon bocsátását követelik.","shortLead":"Rage címmel új videót adtak ki, és Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezető szabadon bocsátását követelik.","id":"20210208_A_Pussy_Riot_kuldott_egy_dalt_Putyinnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844c5521-d5dd-4fef-9bb0-07f76f7e3e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576513a1-cb63-4541-b308-fd2f1a455b83","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_A_Pussy_Riot_kuldott_egy_dalt_Putyinnak","timestamp":"2021. február. 08. 12:02","title":"A Pussy Riot küldött egy dalt Putyinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","shortLead":"Szaharai homok hullott a Pireneusokban és az Alpokban is.","id":"20210207_szahara_homok_legaramlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"385ef2a4-1154-4d4e-bfa5-0d0c439f192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210207_szahara_homok_legaramlat","timestamp":"2021. február. 07. 15:13","title":"Kísértetiesen narancssárgává vált az ég Délnyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak egy jól körülhatárolható ellenzéke volt a bizottsági javaslatnak, addig mostanra már sokkal töredezettebb a kép, a tagállamok szándékai még inkább eltérőek. És mindez csak a jelenlegi helyzet fenntartására alkalmas.","shortLead":"Talán soha nem volt még ilyen távol a megegyezés lehetősége az uniós menekültpolitikában. Míg évekkel ezelőtt csak...","id":"20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf1e510-989e-441d-ae88-daec7b71d7a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95410d1d-c0bb-40e2-b843-b462571fc14c","keywords":null,"link":"/eurologus/20210208_migracio_europai_unio_menekultugy","timestamp":"2021. február. 08. 18:00","title":"A kör négyszögesítése: egyre reménytelenebb a migrációs vita az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as évük.","shortLead":"Az Interior Design Kft. tavalyi eredményeiről még nincsenek hivatalos adatok, de a jelek szerint jól indult a 2020-as...","id":"20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=609adc67-f396-4c41-b4c5-d77ceed9410c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c214066-1a6f-456f-86d4-61083cd67f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_szijjartonagy_szilvia_interior_design_kft_porsche_cayanne","timestamp":"2021. február. 08. 08:49","title":"Honlapja még nincsen, de 16 milliós terepjárója már van Szijjártó-Nagy Szilvia cégének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok milliárd e-mail cím és jelszó került ki az internetre egy adatszivárgós ügy eredményeként. Hasonló jelenségek korábban is történtek, de ilyen mértékben még soha.","shortLead":"Sok milliárd e-mail cím és jelszó került ki az internetre egy adatszivárgós ügy eredményeként. Hasonló jelenségek...","id":"20210208_adatszivargas_e_mail_jelszo_paros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132a8f7d-b758-4b76-ae52-a072a6b7933e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_adatszivargas_e_mail_jelszo_paros","timestamp":"2021. február. 08. 14:06","title":"Minden idők legnagyobb adatszivárgása zajlik épp, 3,2 milliárd jelszó került ki az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András egy interjúban örült az ellenzéki pártok kompromisszumkészségének, majd érkezett Arató Gergely, és elmondta, hogy nem egyeztek meg semmiben.","shortLead":"Fekete-Győr András egy interjúban örült az ellenzéki pártok kompromisszumkészségének, majd érkezett Arató Gergely, és...","id":"20210208_fekete_gyor_andras_arato_gergely_momentum_dk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bb9fd7-2d7f-4baf-abe9-d1d1d6366361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc684bc-60dc-447a-9837-3096b1368b41","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_fekete_gyor_andras_arato_gergely_momentum_dk","timestamp":"2021. február. 08. 17:25","title":"Cáfolja Fekete-Győrt a DK a határon túli magyarok ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05974a16-d352-47c7-94d6-b5c740a06b87","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes eddig ellenállt annak, hogy kereskedelmi célokra adja az arcát. A Super Bowllal ez most megtört.","shortLead":"Az énekes eddig ellenállt annak, hogy kereskedelmi célokra adja az arcát. A Super Bowllal ez most megtört.","id":"20210208_Ilyen_volt_Bruce_Springsteen_elso_Super_Bowlreklamja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05974a16-d352-47c7-94d6-b5c740a06b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c47313-6094-4279-a1ef-5ce4fe4db772","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_Ilyen_volt_Bruce_Springsteen_elso_Super_Bowlreklamja","timestamp":"2021. február. 08. 09:49","title":"Ilyen lett Bruce Springsteen reklámfilmje, amelyre tíz évig tartott rábeszélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65974e9a-6e76-4d41-993f-55faa0a02325","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Miért ne kaphatnának a plug-in hibrid hajtásláncú, környezettudatosnak mondott autók látványos tuningcsomagot?","shortLead":"Miért ne kaphatnának a plug-in hibrid hajtásláncú, környezettudatosnak mondott autók látványos tuningcsomagot?","id":"20210208_sportosabb_lett_a_zold_rendszamos_vw_golf_gte_urban_motors","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65974e9a-6e76-4d41-993f-55faa0a02325&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a599ebb1-e5f8-41b4-8009-dbc541a5db2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_sportosabb_lett_a_zold_rendszamos_vw_golf_gte_urban_motors","timestamp":"2021. február. 08. 10:11","title":"Sportosabb lett a zöld rendszámos VW Golf GTE","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]