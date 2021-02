Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját. Az eset végül happy enddel zárult.","shortLead":"A Redditen írta meg a történetét az az iPhone-tulajdonos, akinek 2020 tavaszán az autójából lopták el a telefonját...","id":"20210210_apple_find_my_iphone_lokator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f282ee76-cfee-45b4-b14b-7f473f24b380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f7ad1d-36eb-46ce-a783-5fc8d26c5dfc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210210_apple_find_my_iphone_lokator","timestamp":"2021. február. 10. 13:03","title":"Okosnak hitte magát az iPhone-tolvaj, egy évvel később jött a meglepetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","shortLead":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","id":"20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f07dd-c6de-4969-9bbf-a20ace7d917b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","timestamp":"2021. február. 10. 17:05","title":"Alaposan megnövelheti az új lakások árát egy friss szabályozás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Későn született meg magyar minimálbér-emelés, az uniós, euróalapú összehasonlításban még a januári, vagyis a tavalyi érték szerepelt. A csekély, 4 százalékos emelés miatt azonban ez épp csak annyit jelent, hogy a magyar és a román minimálbér most fej-fej mellett állnak. Amíg a forint árfolyama tovább nem romlik.","shortLead":"Későn született meg magyar minimálbér-emelés, az uniós, euróalapú összehasonlításban még a januári, vagyis a tavalyi...","id":"20210210_minimalber_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a108706b-e419-487f-9022-1a6d2159c0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb75d20-285b-4726-bcb7-ab053d72fd23","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_minimalber_statisztika","timestamp":"2021. február. 10. 05:50","title":"Korai volt temetni a magyar minimálbért, de csak a románnal van versenyben, a visegrádiakkal nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített decemberben, illetve voltaképpen annyira azért mégsem, de csak azért, mert az emberek keveset tankoltak, és a vírustól való félelmükben elnapolták a karácsonyi lapostévé-vásárlásokat.","shortLead":"Az innovációs minisztérium szerint a meglepően rosszul teljesítő kiskereskedelem tulajdonképpen nagyon jól teljesített...","id":"20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a90d7881-4741-466e-950f-801239b2b735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee994df6-26c9-48b0-9d53-88bbae72e035","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210209_allamtitkar_kiskereskedelem_cseresnyes","timestamp":"2021. február. 09. 10:51","title":"Orwelli magyarázatot adott az államtitkár a kiskereskedelem decemberi összezuhanására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1","c_author":"Serdült Viktória-Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet kezelnek, a telefonjuk pedig gyakorlatilag megállás nélkül csörög. Múlt héten még csak főpróbát tartottak, ezen a héten viszont már minden praxisban oltanak valamelyik vakcinával, mégsem csökkent jelentősen a szervezetlenség. Több szakmai képviselő az oltópontokat hatékonyabbnak és gyorsabbnak tartaná, és azt is javasolták a szervezőknek, hogy már a hét legelején kapják meg a listát, kiket és mivel olthatnak majd. ","shortLead":"Reggeltől estig a koronavírus elleni oltások beadását szervezik a háziorvosok, miközben egyre több fertőzöttet...","id":"20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2dddc01-6cef-4490-bbdd-58779488edc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b558fb1-95c6-40f5-bf3a-ef588a10dbe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_oltas_koronavirus_oltopont_haziorvos","timestamp":"2021. február. 10. 18:03","title":"„Délelőtt 11-kor szóltak, hogy 1-ig adjam le a neveket, akiket be tudok oltani”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ff46f4-a673-4897-8fd6-8f6b75c5928e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyterű modellekben egy hatékony működésű benzinmotor és egy kis villanymotor teljesít szolgálatot.","shortLead":"Az egyterű modellekben egy hatékony működésű benzinmotor és egy kis villanymotor teljesít szolgálatot.","id":"20210210_7_szemelyes_hibrid_itt_a_legujabb_ford_smax","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84ff46f4-a673-4897-8fd6-8f6b75c5928e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0217f77-8942-4975-b122-2ebeff7a06d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_7_szemelyes_hibrid_itt_a_legujabb_ford_smax","timestamp":"2021. február. 10. 09:41","title":"7 személyes hibridek: itt a legújabb Ford S-Max és Galaxy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Célzott kibertámadás érte a játékvilág egyik legismertebb fejlesztőcsapatát.","shortLead":"Célzott kibertámadás érte a játékvilág egyik legismertebb fejlesztőcsapatát.","id":"20210209_zsarolovirus_cd_projekt_red_cyberpunk_2077","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a267c4e-d4ca-494a-be6c-82481027c9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_zsarolovirus_cd_projekt_red_cyberpunk_2077","timestamp":"2021. február. 09. 11:33","title":"Zsarolóvírussal zárolták a Cyberpunk 2077 fejlesztőinek számítógépeit, fizetniük kell, ha használni akarják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","shortLead":"Az államtitkár két irodát tart fenn a városban, az egyiket a piaristáktól bérli neki az Országgyűlés Hivatala.","id":"20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317bd4e9-5866-4b0f-bc06-ef4130faf5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_retvari_bence_vac_ferences_rendhaz","timestamp":"2021. február. 09. 11:47","title":"Közpénzből felújított váci rendházban bérelnek irodát Rétvári Bencének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]