[{"available":true,"c_guid":"d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","shortLead":"Mandulaműtétre például az átlagos 3 hét helyett fél évet kell várni.","id":"20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d40a0dfc-75ae-4daf-8a22-272be8e3713a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f6961e-0a3a-4d5b-984e-ec1be6f58489","keywords":null,"link":"/itthon/20210210_muteti_varolista_neak_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. február. 10. 13:14","title":"Elképesztő hosszúságúra nyújtotta a műtéti várólistákat a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","shortLead":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","shortLead":"Olvasónk azt írja: a XIII. kerületben gyakorlatilag semmi nem tölt be.","id":"20210211_digi_internet_problema","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc30e309-60f8-47ef-a408-6795f8f322a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210211_digi_internet_problema","timestamp":"2021. február. 11. 07:48","title":"Órák után sem oldódott meg a hiba a Diginél, több fővárosi kerületben még mindig lassú a net","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. Túl sokan nemigen tudnak megélni a szerzői jogokból, jól megélni pedig csak néhányan.\r

\r

","shortLead":"Rekordszámú popdal született 2020-ban, összesen 4,74 milliárd forintot osztott ki az Artisjus a magyar szerzőknek. Túl...","id":"20210210_Kozel_otven_magyar_zenesznek_van_egymillional_nagyobb_fizetese_a_jogvedoktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2669ceea-ac1c-4b83-a89e-1592cfe1f02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90473564-ab3c-4c54-beba-5e9d903b25d9","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kozel_otven_magyar_zenesznek_van_egymillional_nagyobb_fizetese_a_jogvedoktol","timestamp":"2021. február. 10. 13:01","title":"Közel ötven magyar zenésznek van egymilliónál nagyobb bevétele a szerzői jogdíjakból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","shortLead":"Van, ahol több kilométeres sorra kell számítani.","id":"20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b555d4-851c-4e58-8980-608b22155276","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_baleset_m1_m7_m0_torlodas_dugo","timestamp":"2021. február. 10. 17:09","title":"Balesetek miatt az M1, az M7-es és a M0-son is torlódások vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint egy nappal korábban.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 347-tel csökkent, viszont kórházi kezelésre 52-vel több betegnek van szüksége, mint...","id":"20210211_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094f47e8-3c12-4fc2-8708-4f39d80d0d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a07b02-8b54-473c-afe6-033fec38c028","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 11. 09:05","title":"Koronavírus: 97 beteg meghalt, 1862 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik vakcina folyamatos felülvizsgálatára – közölte az EMA, cáfolva a tegnapi orosz bejelentést.","shortLead":"Az ellenkező hírek dacára az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) a mai napig nem érkezett be kérelem az orosz Szputnyik...","id":"20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62a2519f-0f5e-474b-ac12-61ed0462d8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6723cc-6322-4217-9c6b-87ec78b229f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210210_Megsem_vizsgalja_az_Europai_Gyogyszerugynokseg_az_orosz_vakcinat","timestamp":"2021. február. 10. 17:21","title":"Mégsem vizsgálja az Európai Gyógyszerügynökség az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079c77ec-04dc-48bc-bf05-6d80a47dea4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Alig 349 darab készült a Ferrari F50 modelljéből, amelynek egyik példányát elárverezték nemrégiben. ","shortLead":"Alig 349 darab készült a Ferrari F50 modelljéből, amelynek egyik példányát elárverezték nemrégiben. ","id":"20210210_217_kilometer_van_mindossze_ebben_a_Ferrari_F50esben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079c77ec-04dc-48bc-bf05-6d80a47dea4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78286bda-c6d3-44b2-8bc7-b20eb9be9779","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_217_kilometer_van_mindossze_ebben_a_Ferrari_F50esben","timestamp":"2021. február. 10. 19:11","title":"217 megtett kilométerrel lényegében új ez a 25 éves Ferrari F50-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]