[{"available":true,"c_guid":"f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész a gyógyulására koncentrál. ","shortLead":"A színész a gyógyulására koncentrál. ","id":"20210210_Shia_LaBeouf_intezet_karrier","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f22d7aa4-b492-428a-b025-2a330f33c151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0e9e78-536d-427c-8f8a-ec29055013e4","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Shia_LaBeouf_intezet_karrier","timestamp":"2021. február. 10. 12:18","title":"Shia LaBeouf intézetbe vonult, felfüggeszti a karrierjét is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet a YouTube-on. Attól tartanak, hamarosan betiltják a filmet.","shortLead":"A Siess haza, vár a mama című dokumentumfilm alkotói Barta Tamás halálának évfordulójáig tették elérhetővé a filmet...","id":"20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6101413a-6da4-478d-a9b9-572c67745957&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d490f7-02a2-46ce-852e-98d853d3c2e6","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Ingyenesen_nezhetove_tettek_az_LGT_legendas_gitarosarol_szolo_filmet_siess_haza_var_a_mama","timestamp":"2021. február. 10. 08:40","title":"Ingyenesen nézhetővé tették az LGT legendás gitárosáról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","shortLead":"A lefoglalt hamisítványok a veszélyeshulladék-feldolgozó telepeken végzik.","id":"20210210_nav_parfum_csempeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc9819bc-8ce2-40d5-a563-f2c54a702a68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0634f90c-b486-4200-b039-013a12999c75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210210_nav_parfum_csempeszet","timestamp":"2021. február. 10. 07:29","title":"Állati vizeletet tartalmazó parfümöt is foglalt már le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","shortLead":"A 160 méter átmérőjű mű két nap alatt készült el Janne Pyykko helyi amatőr művész irányítása alatt.","id":"20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dac724e4-011a-4ca2-8c67-50d07e67ad6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ed91f4-a70e-47cd-9582-f5849a733691","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bamulatos_mualkotast_keszitettek_egy_havas_golfpalyan_Finnorszagban","timestamp":"2021. február. 10. 19:43","title":"Bámulatos műalkotást tapostak a hóba önkéntesek Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times vezércikke arra int, hogy ennél rosszabb időpontot nem is választhattak volna azok az amerikai polgármesterek, akik enyhíteni akarnak a koronazárlaton. ","shortLead":"A New York Times vezércikke arra int, hogy ennél rosszabb időpontot nem is választhattak volna azok az amerikai...","id":"20210211_New_York_TImes_Esztelenseg_lazitani_amikor_tarolnak_a_mutansok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ebcd60d-6691-4470-9b9e-b65bfdb49598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10c671bc-20dc-4758-a503-46fa318cce34","keywords":null,"link":"/360/20210211_New_York_TImes_Esztelenseg_lazitani_amikor_tarolnak_a_mutansok","timestamp":"2021. február. 11. 07:33","title":"New York Times: Esztelenség lazítani, amikor tarolnak a mutánsok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem a Gundel biztosítja a Karmelita-menzát, a megkötött, egyébként többéves szerződést ugyanis közös megegyezéssel felbontották. Az új partner a Magyar Honvédség.","shortLead":"Már nem a Gundel biztosítja a Karmelita-menzát, a megkötött, egyébként többéves szerződést ugyanis közös megegyezéssel...","id":"20210210_magyar_honvedseg_menza_gundel_etterem_miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90708d3-a69b-4001-84dc-9fe8a5eb1d13","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_magyar_honvedseg_menza_gundel_etterem_miniszterelnokseg","timestamp":"2021. február. 10. 16:24","title":"Katonaszakácsok főznek ezután Orbánékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, az állatnak sem lett semmi baja.

","id":"20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36673cb8-3c06-46aa-83f1-c6d311007cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a1a59d-d1fa-4b7d-a188-5d99002d17fb","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Autopalyara_tevedt_egy_koala_hat_auto_ment_egymasba","timestamp":"2021. február. 10. 09:35","title":"Autópályára tévedt egy koala, hat autó ment egymásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás Gergely szerint ez Varga Judit igazságügyi miniszter eredménye a témában. ","shortLead":"Gulyás Gergely szerint ez Varga Judit igazságügyi miniszter eredménye a témában. ","id":"20210211_38_milliard_forint_reklamadot_fizetett_be_a_Facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd3b1316-927e-4ea6-bf26-3f906809d15a","keywords":null,"link":"/kkv/20210211_38_milliard_forint_reklamadot_fizetett_be_a_Facebook","timestamp":"2021. február. 11. 12:34","title":"3,8 milliárd forint reklámadót fizetett be a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]