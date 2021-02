Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már napközben országszerte fagyni fog, késő este pedig már akár mínusz 10 fok is lehet.","shortLead":"Már napközben országszerte fagyni fog, késő este pedig már akár mínusz 10 fok is lehet.","id":"20210211_Szel_onos_eso_havazas__hofuvas_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a628f138-0ecc-4389-aaf6-a6e8465cdd86","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_Szel_onos_eso_havazas__hofuvas_figyelmeztetes","timestamp":"2021. február. 11. 05:42","title":"Nagyon cudar idő jön: szél, ónos eső, havazás és hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cead2e-9768-4163-9a15-2abe86f780fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr szerelvényével megpróbálta a korláthoz beszorítva megállítani a személyautót. ","shortLead":"A sofőr szerelvényével megpróbálta a korláthoz beszorítva megállítani a személyautót. ","id":"20210211_akciofilm_rosszul_lett_autos_kamionos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71cead2e-9768-4163-9a15-2abe86f780fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b698b75-c319-4f9f-8b4f-b5a5c7d1796f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_akciofilm_rosszul_lett_autos_kamionos","timestamp":"2021. február. 11. 14:58","title":"Rosszul lett a volán mögött, akciófilmbe illően mentette meg a kamionos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","shortLead":"A meteorológiai szolgálat kilenc megyére adott ki figyelmeztetést a hófúvás miatt.\r

\r

","id":"20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca19973-7a62-45f0-8526-e91430f9d2f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_Minusz_20_voros_kod_idojaras","timestamp":"2021. február. 12. 05:43","title":"Két megyében mínusz 20 foknál is hidegebb lehet, országszerte életbe lép a vörös kód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","shortLead":"A zenészt még tavaly novemberben tartóztatták le többek között ittas vezetésért.\r

","id":"20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6329860-e3e4-44af-8944-1ea654410f03","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Bruce_Springsteennek_birosag_ele_kell_allnia","timestamp":"2021. február. 10. 20:13","title":"Bruce Springsteennek bíróság elé kell állnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már nem a Gundel biztosítja a Karmelita-menzát, a megkötött, egyébként többéves szerződést ugyanis közös megegyezéssel felbontották. Az új partner a Magyar Honvédség.","shortLead":"Már nem a Gundel biztosítja a Karmelita-menzát, a megkötött, egyébként többéves szerződést ugyanis közös megegyezéssel...","id":"20210210_magyar_honvedseg_menza_gundel_etterem_miniszterelnokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90708d3-a69b-4001-84dc-9fe8a5eb1d13","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_magyar_honvedseg_menza_gundel_etterem_miniszterelnokseg","timestamp":"2021. február. 10. 16:24","title":"Katonaszakácsok főznek ezután Orbánékra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az államtitkár szerint a rádió felfüggesztésének ügye csak a csatornára, a bíróságra és a médiahatóságra tartozik.","shortLead":"Az államtitkár szerint a rádió felfüggesztésének ügye csak a csatornára, a bíróságra és a médiahatóságra tartozik.","id":"20210210_Kovacs_Zoltan_Klubradio_felfuggesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ddce95-0b0b-4cda-b8d9-7f97c6e93610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7059df-8088-40da-ab33-4e097d892d62","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_Kovacs_Zoltan_Klubradio_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 10. 17:08","title":"Kovács Zoltán szerint azt hívják jogállamiságnak, ahogyan a Klubrádióval szemben eljártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","shortLead":"Az újonnan felhúzott lakóparkok esetében egy helyett másfél parkolóhelyet kell kialakítani lakásonként.","id":"20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a2f729-0a74-4865-8d29-2a15321fb79c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c89f07dd-c6de-4969-9bbf-a20ace7d917b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210210_Szabalyozas_uj_lakas_parkolohely","timestamp":"2021. február. 10. 17:05","title":"Alaposan megnövelheti az új lakások árát egy friss szabályozás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét Bahiának nevezték el a gondozók.","shortLead":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét...","id":"20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e77e38-34b4-4342-9697-39b86b4fd989","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","timestamp":"2021. február. 10. 13:43","title":"Nagy többséggel választották meg a budapesti óriásvidra-kölyök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]