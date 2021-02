Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül kell orvosolnia kell őket.","shortLead":"Több hiányosságot is megállapított a Nemzeti Bank a hivatalból indított eljárás során. A CIB-nek 90-180 napon belül...","id":"20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d763dd-49d5-49d7-b38f-c78d9066098d","keywords":null,"link":"/kkv/20210210_cib_bank_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2021. február. 10. 12:38","title":"Pontatlan kalkulátor miatt büntette meg a jegybank a CIB Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d3a8ab-30bd-4705-b7bd-b53746efb361","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kritikusai szerint az új adó csak egy kísérlet a független sajtó megroppantására.","shortLead":"Kritikusai szerint az új adó csak egy kísérlet a független sajtó megroppantására.","id":"20210210_reklamado_media_tiltakozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20d3a8ab-30bd-4705-b7bd-b53746efb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c4afc0-b2cd-4e78-81bc-d8044c0bb9df","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_reklamado_media_tiltakozas","timestamp":"2021. február. 10. 11:20","title":"Az új reklámadó ellen tiltakozik a kormányfüggetlen lengyel média","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","shortLead":"A BFMTV több mint 20 percben mutatja be a tudóst és a találmányát.\r

\r

","id":"20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0271ad8e-f7a5-4e2a-8411-c830dfcb8854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c937fdf-92dc-458f-9b51-fa9dad175e89","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_A_no_aki_megmentheti_a_vilagot__mar_elerheto_a_francia_dokumentumfilm_Kariko_Katalinrol","timestamp":"2021. február. 10. 10:32","title":"„A nő, aki megmentheti a világot” – elérhető a francia dokumentumfilm Karikó Katalinról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ehhez azonban a jelenlévő képviselők négyötödének a támogatása kell. ","shortLead":"Ehhez azonban a jelenlévő képviselők négyötödének a támogatása kell. ","id":"20210211_szavazas_veszelyhelyzet_rendelet_meghosszabbitas_Orszaggyules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ca1ff31-1f5d-4f74-b84c-230be7de4857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bb71cc-4c3b-4276-a811-2337a7602c18","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_szavazas_veszelyhelyzet_rendelet_meghosszabbitas_Orszaggyules","timestamp":"2021. február. 11. 15:25","title":"Már kedden szavazna a kormány további felhatalmazásáról a parlament","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de18a885-c19a-4c4c-8ca9-2bd337f43397","c_author":"Vándor Éva","category":"kultura","description":"Egy thriller visszafojtott feszültségével bontakoznak ki három nap történései Emma Donoghue Hívnak a csillagok című regényében, ahol az 1918-as spanyolnátha-járvány árnyékában szorulnak be a női sorsok egy szülőszoba falai közé. Az ír szerző a női testvériségnek egy olyan rezgését mutatja be, amellyel ritkán találkozunk az irodalomban.","shortLead":"Egy thriller visszafojtott feszültségével bontakoznak ki három nap történései Emma Donoghue Hívnak a csillagok című...","id":"20210211_Amikor_a_szuleszet_az_igazi_csatater","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de18a885-c19a-4c4c-8ca9-2bd337f43397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b7a417-5458-4832-a673-afcc9ce77772","keywords":null,"link":"/kultura/20210211_Amikor_a_szuleszet_az_igazi_csatater","timestamp":"2021. február. 11. 20:00","title":"Amikor a szülészet az igazi csatatér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","shortLead":"Washington szigorúan ellenőrzi majd az országba irányuló exportot, de további intézkedéseket is kilátásba helyeztek.","id":"20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd126587-6438-44b5-8735-a39c4ad0daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc977f8-e47d-4c3b-947f-b0318233429f","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_Egyesult_Allamok_szankcio_Mianmar_puccs","timestamp":"2021. február. 10. 20:31","title":"Az Egyesült Államok szankciókat vezet be a mianmari puccs elkövetőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","shortLead":"Novák Katalin miniszter pedig úgy véli, a család a legjobb forma arra, hogy békességben élhessünk együtt.","id":"20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b8e5215-c100-488e-932f-a627fc47e126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5635248b-3755-43bb-acf6-40855426dd6f","keywords":null,"link":"/elet/20210211_Ader_Janos_Herczeg_Anita_Novak_Katalin_csalad","timestamp":"2021. február. 11. 13:33","title":"Áder János felesége szerint a nőnek és férfinak az igazi kiteljesedést az adja meg, ha karjaiban ringathatja kicsinyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","shortLead":"Összesen 850 hókotróval és 130 hómaróval készülnek a havazásra és a hófúvásokra.","id":"20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=716dd155-bfcf-4aa7-86bc-4bc168e0f24d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a5a593-336e-467e-afe3-870846c9a970","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_kozutkezelo_hokotro_havazas_hidegbetores","timestamp":"2021. február. 11. 07:20","title":"Közútkezelő: bevetik az összes hadra fogható munkagépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]