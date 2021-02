Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"79 oldalas dokumentumon keresztül részletezik, mit vár a covid utáni időkben a világpolitikában Vlagyimir Putyin.","shortLead":"79 oldalas dokumentumon keresztül részletezik, mit vár a covid utáni időkben a világpolitikában Vlagyimir Putyin.","id":"20210217_oroszorszag_hirszerzes_alhirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654c0c4b-f26f-4ce8-a815-775b8f92bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84fc3b8f-de0d-4921-9592-156f5adc466d","keywords":null,"link":"/vilag/20210217_oroszorszag_hirszerzes_alhirek","timestamp":"2021. február. 17. 18:59","title":"Észt hírszerzés: Oroszország a járvány miatt meggyengült Nyugattal számol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többféle sérülékenység is található a SHAREit nevű app androidos változatában. A fejlesztő nem siet, hogy kijavítsa a problémákat.","shortLead":"Többféle sérülékenység is található a SHAREit nevű app androidos változatában. A fejlesztő nem siet, hogy kijavítsa...","id":"20210216_serulekenyseg_hiba_androidos_alkalmazas_fajlmegoszto_shareit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=658e8727-0680-4072-b5b7-4d5a96557970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ab5694-07c9-468e-b87f-24d62e225ec2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_serulekenyseg_hiba_androidos_alkalmazas_fajlmegoszto_shareit","timestamp":"2021. február. 16. 16:03","title":"Súlyos hibákat találtak az egyik legnépszerűbb androidos alkalmazásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff020aa-52c6-40bc-8195-c71556c25f35","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Minden második embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös határszakaszon a koronavírus-járvány miatt elrendelt új beutazási korlátozásokra hivatkozva.","shortLead":"Minden második embert visszafordítottak Németországban a Csehországgal és az ausztriai Tirol tartománnyal közös...","id":"20210215_nemetorszag_hatar_csehorszag_tirol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ff020aa-52c6-40bc-8195-c71556c25f35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbbdd26-c44a-48ca-a4da-37a3476f4d9a","keywords":null,"link":"/vilag/20210215_nemetorszag_hatar_csehorszag_tirol","timestamp":"2021. február. 15. 19:49","title":"Több ezer embert visszafordítottak a németek a cseh és a tiroli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","shortLead":"Az osztrák hátvéd ingyen igazolható júliustól, a Real Madrid lehet érte a befutó.","id":"20210216_Alaba_Bayern_Munchen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d12948c-ecec-4263-8588-0e046f08b0a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ec8f8e-5a70-4385-a531-a342ba677a83","keywords":null,"link":"/sport/20210216_Alaba_Bayern_Munchen","timestamp":"2021. február. 16. 14:52","title":"A szezon végén elhagyja a Bayern Münchent David Alaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","shortLead":"A kép, amely valószínűleg hosszú hónapokig címlapokon lesz, nem egy fotómasina terméke, hanem egy iPadé.","id":"20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d31d1c-55be-4ca0-b1bc-71bb18ed1574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5226dd-9274-4505-bcf1-23c479bd534c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210216_apple_ipad_tablagep_meghan_markle_terhesseg_foto","timestamp":"2021. február. 16. 19:33","title":"Az Apple-rajongókat is lázba hozhatja a fotó, amellyel bejelentették Meghan Markle második terhességét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30f5913-578b-4aae-b806-2907791a9935","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az északkeleti országrészben a csapadék halmazállapota döntően hó lesz.","shortLead":"Az északkeleti országrészben a csapadék halmazállapota döntően hó lesz.","id":"20210216_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30f5913-578b-4aae-b806-2907791a9935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"179f0eab-c7fa-4384-ba82-5a57d039c6d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_onos_eso_figyelmeztetes_meteorologia","timestamp":"2021. február. 16. 21:34","title":"Hat megyében figyelmeztet ónos esőre a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vád szerint szakértőket ajánlott ellenőrzésekhez, akiktől utána pénzt kapott.","shortLead":"A vád szerint szakértőket ajánlott ellenőrzésekhez, akiktől utána pénzt kapott.","id":"20210216_atomenergia_hivatal_vesztegetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa781ce6-1ae4-40bb-a610-273e48c95c1c","keywords":null,"link":"/itthon/20210216_atomenergia_hivatal_vesztegetes","timestamp":"2021. február. 16. 10:15","title":"Öt évre ítélték vesztegetésért az Országos Atomenergia Hivatal egyik munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","shortLead":"Egy kidobásra ítélt narancs példáján keresztül mutatta be, hogyan születhetek újjá a gyümölcsök és a zöldségek. ","id":"20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf901e41-a150-4812-a3bc-2a4adf1a7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f430b923-9d34-41c6-a247-a960c071b5cd","keywords":null,"link":"/zhvg/20210216_kozmetikum_narancs_elelmiszerhulladek_szepseghiba_elelmiszerpazarlas_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 16. 15:26","title":"Szépséghibás gyümölcsökből készít kozmetikumokat egy spanyol mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]