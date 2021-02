Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett eleget az erre vonatkozó uniós bírósági ítéletnek. Nem ez az egyetlen hasonló eset, pedig a bíróság ítéleteit azonnal végre kell hajtani.","shortLead":"Megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett...","id":"20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9476363c-02aa-4d00-81bb-c6f4ca6bc410","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","timestamp":"2021. február. 18. 12:10","title":"Eljárást indít Brüsszel Magyarország ellen, mert a kormány nem tett eleget egy bírósági ítéletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd01e4a-daea-426a-9c33-67cddbf2fd56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csendet nagyra értékelő országban van kereslet egy ilyen eligazításra, de a kezdeményezés vitát váltott ki.","shortLead":"A csendet nagyra értékelő országban van kereslet egy ilyen eligazításra, de a kezdeményezés vitát váltott ki.","id":"20210219_Terkepre_teszik_a_gyerekektol_hangos_korzeteket_a_japanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbd01e4a-daea-426a-9c33-67cddbf2fd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12aec4ae-75c9-4769-bce0-89db9cd48a58","keywords":null,"link":"/elet/20210219_Terkepre_teszik_a_gyerekektol_hangos_korzeteket_a_japanok","timestamp":"2021. február. 19. 12:17","title":"Térképre teszik a gyerekektől hangos körzeteket a japánok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi áramhálózat üzemeltetőjeként. Az ügyfeleknek nincs ezzel dolga.","shortLead":"Más egyetemes szolgáltató lép majd az Elmű-Émász helyébe, miközben a társaság megmarad az északkelet-magyarországi...","id":"20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a30ef2-c173-42e9-89b5-79db086f2834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7af7a-7bb8-44f5-8591-d7b5b3e4b7b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_elmuemasz_befejezi_energiahivatal_felhivas","timestamp":"2021. február. 19. 15:40","title":"Az összes lakossági ügyfelétől búcsúzik az Elmű-Émász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem lehet rajta számon kérni. ","shortLead":"A bíróság úgy ítélte meg, nem általános rendezvényen, hanem politikai gyűlésen vett részt a politikus, amit már nem...","id":"20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca867f3-a4ed-4212-9fcb-994a67adbb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78a9bd6-2ade-4e1f-97f2-f8e8b4637f88","keywords":null,"link":"/itthon/20210218_kassai_daniel_buntetes_itelet","timestamp":"2021. február. 18. 20:22","title":"Elengedték az ellenzéki képviselő büntetését, amit a dudálós tüntetésen kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f318b7b-f8eb-4ce8-bb5b-70eb46499e26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem okult az első esetből.","shortLead":"Nem okult az első esetből.","id":"20210219_Par_ora_alatt_ketszer_kapott_felmillios_birsagot_egy_karavanos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4f318b7b-f8eb-4ce8-bb5b-70eb46499e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe91bc-0a23-4b48-8d9f-0bdced4dd4f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210219_Par_ora_alatt_ketszer_kapott_felmillios_birsagot_egy_karavanos","timestamp":"2021. február. 19. 07:27","title":"Pár óra alatt kétszer kapott félmilliós bírságot egy karavános","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És nem is kicsivel: az alma kilójáért például 30 százalékkal kell többet fizetni.","shortLead":"És nem is kicsivel: az alma kilójáért például 30 százalékkal kell többet fizetni.","id":"20210219_nyugijasok_nyugdij_elelmiszerarak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfbd32d4-0c24-465e-b1e2-c2210d759c76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9171ac8b-537f-4369-947c-4eab5a0f4b40","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210219_nyugijasok_nyugdij_elelmiszerarak","timestamp":"2021. február. 19. 12:19","title":"A nyugdíjasok által leggyakrabban vásárolt élelmiszerek közül szinte mindegyik drágult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ma reggeli adatok is alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában. ","shortLead":"A ma reggeli adatok is alátámasztják, hogy itt a harmadik hullám – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli...","id":"20210219_Orban_kossuth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8862a578-6231-4465-a974-2e6dcd6beff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daf25cbe-6eff-471a-9e8b-92696906e5d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210219_Orban_kossuth","timestamp":"2021. február. 19. 07:32","title":"Orbán: 3093 új fertőzöttet találtak, veszélyes pillanatban vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","shortLead":"A miniszterelnök radikális gazdasági reformokat ígért, a környezetvédelmet pedig bele kívánja építeni az alkotmányba.","id":"20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d4f034a-37f0-4e2f-a902-1bf998b305a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fd8d47-c3be-455a-a1bd-33b2101538cc","keywords":null,"link":"/vilag/20210218_Olaszorszag_Mario_Draghi_felsohaz","timestamp":"2021. február. 18. 05:59","title":"Nagy többséggel támogatta Mario Draghit az olasz felsőház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]