[{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar családpolitika és az ahhoz fűződő – sok esetben botrányt keltő – nyilatkozatok szolgáltatták. A régi, hímzett falvédők üzeneteit idéző festményeket egyszerre szülte a düh, a politika sok-sok arculcsapása és az erős alkotói vágy. Beszélgetés feleségjelöltségről, panelromantikáról és a ráncfelvarráson átesett rendszerekről.","shortLead":"Falvédők karantén idejére címmel látható a Godot Galériában Barcza Réka kiállítása, amelynek fő témáit a magyar...","id":"20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f162f4c-b087-46c8-a7c6-f6ef7ec7ccea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c930d978-2d5e-4d89-aea0-4b2026a90c76","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Barcza_Reka_Falvedok_karanten_idejere_kepek_festmenyek","timestamp":"2021. február. 24. 20:00","title":"Az apa férfi, az anya főz, a nemzeti feleségjelölt meg csalódottan ácsorog a karcagi focipályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot pumpálni a mobilba, ha az nincs a töltőpadon.","shortLead":"Az Oppo az Air Charger nevet adta a saját, vezeték nélküli töltési technológiájának, ami akkor is képes az áramot...","id":"20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8f19145-2d1f-402e-942c-71c51d0e7e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b5b43-18ef-42b9-9849-ce1cf4805e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_oppo_vezetek_nelkuli_toltes_oppo_x1_2021","timestamp":"2021. február. 23. 18:03","title":"Videó: Az Oppo is megmutatta, hogyan tölti távolról a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcf9cdd-7e7e-4c97-81b2-14cfff00522a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Uránia a kuratórium állításával szemben sosem volt valódi színház, ígért felújítása több okból is problémás, ráadásul a mozit üzemeltető cég nem is az új alapítvány tulajdona – írja a Népszava.","shortLead":"Az Uránia a kuratórium állításával szemben sosem volt valódi színház, ígért felújítása több okból is problémás...","id":"20210224_SZFE_Alkalmatlan_az_Odry_Szinpad_potlasara_az_Urania_szakemberek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbcf9cdd-7e7e-4c97-81b2-14cfff00522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf6222d-2399-453a-afde-b81b05045c42","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_SZFE_Alkalmatlan_az_Odry_Szinpad_potlasara_az_Urania_szakemberek_szerint","timestamp":"2021. február. 24. 12:36","title":"SZFE: Alkalmatlan az Ódry Színpad pótlására az Uránia szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d36059c-a3fc-4bfe-b02b-c1c834f99eab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.","shortLead":"Új technológiákat tesztelnek majd Woven City-ben például a robotika és a mesterséges intelligencia területén.","id":"20210224_Okosvarost_epit_a_Toyota_a_Fuji_hegynel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d36059c-a3fc-4bfe-b02b-c1c834f99eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6254d4-e3f5-4191-9464-f0ab910ffcca","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_Okosvarost_epit_a_Toyota_a_Fuji_hegynel","timestamp":"2021. február. 24. 07:14","title":"Okosvárost épít a Toyota a Fuji hegynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","shortLead":"Valamilyen digitális munkarend van érvényben az óvodák 6,4 és az iskolák 12,1 százalékában.\r

","id":"20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec5bed4-a730-4c32-8e1f-01cc06ad4338","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. február. 23. 19:17","title":"A harmadik hullám az iskolákat is elérte, egyre több helyen állnak át digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át egy francia család magángyűjteményében volt.\r

\r

","shortLead":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át...","id":"20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb064b-bfaa-42eb-b02b-426c4f8e7371","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","timestamp":"2021. február. 25. 09:10","title":"Soha nem látott Van Gogh-festményért lehet sok millió eurót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","shortLead":"Két másik ügyben is hasonlóképp döntöttek.","id":"20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd6ec01d-863d-4fd1-b631-013047ea866a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_kiemelten_fontos_kozerdek_magyar_kormany_motogp","timestamp":"2021. február. 24. 07:55","title":"Kiemelten fontos közérdeknek minősítette a kormány a MotoGP rendezési jogának megszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]