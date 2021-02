Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","shortLead":"A koronavírus-járvány a stressz és bizonytalanság felé taszította a gyerekeket.","id":"20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d71a2bc-4e34-4cef-8f41-1d926692fcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8c1ed39-8e75-4a04-90c2-5e3000776a3e","keywords":null,"link":"/elet/20210223_Minden_otodik_gyerek_szorong_es_boldogtalan_a_virushelyzetben","timestamp":"2021. február. 23. 09:46","title":"Minden ötödik gyerek szorong és boldogtalan a vírushelyzetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dee45ab-9536-490b-991b-6dee063a36cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A videomegosztó több esetben volt már őrültségek melegágya, most itt a következő: néhány feltöltő szerint a texasi ítéletidőt a kormány gerjeszti, de a főkolompos igazából Bill Gates.","shortLead":"A videomegosztó több esetben volt már őrültségek melegágya, most itt a következő: néhány feltöltő szerint a texasi...","id":"20210223_alhir_osszeeskuves_elmelet_texas_ho_havazas_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dee45ab-9536-490b-991b-6dee063a36cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3def23-345e-4ab3-a9cd-286d16444e53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_alhir_osszeeskuves_elmelet_texas_ho_havazas_tiktok","timestamp":"2021. február. 23. 13:03","title":"Az összeesküvés-elméletek hívői most azt terjesztik a TikTokon, hogy a texasi hó kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek millióinak. Ha valaki szeretné tudni, pontosan mekkora dologról is beszélünk, már nem kell töprengenie: egy brit matematikus ugyanis megtette mindenki más helyett. És hogy miért számolta ki? A Deutsche Welle videójából ez is kiderül.","shortLead":"A koronavírus egyik ijesztő tulajdonsága, hogy nemcsak rövid, hanem hosszú távon is hatalmas károkat tud okozni emberek...","id":"20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1348b88c-ae7e-4127-a80e-c185b039e16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc3c3dd-f61e-4b09-bf7a-5f5a4425b740","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_koronavirus_kolas_doboz_kola_covid_19","timestamp":"2021. február. 24. 13:03","title":"Belefér a világon fellelhető összes Covid–19-vírus egyetlen kólásdobozba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb sorozatterv-seregszemléjén. Krigler Gábor, az HBO korábbi kreatív producere immár saját cégével vesz részt az eseményen, amelyen egy nyolcvanas években, a Balatonnál játszódó történelmi thrillerrel mutatkoznak be. Mi szülte a sorozat ötletét, és miért Enyedi Ildikót kérték fel a rendezésre? Hogyan hatott a járvány a sorozatgyártásra, kipukkad-e valaha a sorozatlufi, és mi a helyzet a Bridgertonnal? Interjú Krigler Gáborral, és Krigler-Tóth Emőkével, a Joyrider alapítóival. ","shortLead":"Először szerepel magyar ötlet a márciusi Berlinale alprogramjában, a világ egyik legrangosabb...","id":"20210223_Balaton_Brigad_Berlinale_Krigler_Gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69b77c76-d805-4a15-b481-6e0cd863da9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ae1419-4a8e-4c7f-8165-2e9f5f18ec8a","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Balaton_Brigad_Berlinale_Krigler_Gabor","timestamp":"2021. február. 23. 20:00","title":"„Az érdekelt, hogy a Stasi-ügynök fejében legyünk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","shortLead":"Elkezdik kiküldeni az idei gépjárműadóról szóló határozatokat.","id":"20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1309425-6f53-49ad-9955-8b24b3b526bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_gepjarmuado_magyar_posta_level","timestamp":"2021. február. 24. 12:40","title":"Van autója? Akkor ön is figyelje a postaládát, fontos levél érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","shortLead":"A cupertinói cég megelőzte az eddig listavezető Samsungot. A mutatványt úgy érték el, hogy rengeteg iPhone-t adtak el.","id":"20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840b053-6a0d-4cd6-8b45-221c28cbd271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9ff28-6297-4201-8d9a-83cab6707b64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_samsung_gartner_mobilgyartok_iphone","timestamp":"2021. február. 24. 10:33","title":"Évek után újra az Apple a piacvezető mobilgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már ma bíróság elé állíthatják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban tartóztatták le Emma Coronel Aispurót, a világ egykori legnagyobb drogbárójának feleségét, már...","id":"20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2d3e4c8-1e2c-428e-aacf-8838419735a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b44f95-75bd-4f34-b509-b79c97019637","keywords":null,"link":"/vilag/20210223_kopcos_feleseg_letartoztatas_usa","timestamp":"2021. február. 23. 05:53","title":"Letartóztatták a Köpcös feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni egy kutyasétáltatót, akiről azt feltételezi, hogy a kutyáját vadak hajtására használja. A felvételt készítő férfi feljelentést tett, a vadász fegyvertartási engedélyét bevonták.","shortLead":"Felzaklató videó került ki a Facebookra kedden, amelyen egy vadász üvöltözve, a levegőbe lőve próbál elzavarni...","id":"20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5341800d-d96c-4f85-aa94-55c44a5d3a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc765d3-a57e-4816-8010-5e8b300a340f","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_Video_vador_levegobe_loutyasetaltato","timestamp":"2021. február. 24. 10:45","title":"Előállították a vadászt, aki a levegőbe lőve próbált elzavarni egy kutyasétáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]