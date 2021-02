Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3978eb6-3990-4ae2-9e63-8bf1c36da8a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zoomban évek óta elérhető a funkció, ami feliratozza a beszélgetéseket – ám ez csak a fizetős felhasználók számára volt elérhető. Hamarosan viszont mindenki más is megkapja majd.","shortLead":"A Zoomban évek óta elérhető a funkció, ami feliratozza a beszélgetéseket – ám ez csak a fizetős felhasználók számára...","id":"20210228_zoom_automatikus_felirat_videokonferencia_hivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3978eb6-3990-4ae2-9e63-8bf1c36da8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8deb2e66-03a7-483a-aa1e-a8b0a6ef3f30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_zoom_automatikus_felirat_videokonferencia_hivas","timestamp":"2021. február. 28. 08:03","title":"Mindenki megkapja a fizetős Zoom egyik leghasznosabb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást sokaknak ellehetetlenítő rendelet ellen. Azt kérik, álljanak vissza a régi szabályok, mikor nem a miniszter, hanem szakemberek döntenek a gyerek sorsáról. ","shortLead":"Egyedülálló szülőktől, azonos nemű pároktól vett idézetekkel érvel a Szivárványcsaládok Alapítvány az örökbefogadást...","id":"20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=648e6c9c-a2e5-42aa-94b9-0859477bca48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca1fd3f-726b-49fd-91ca-f921c155ecbc","keywords":null,"link":"/elet/20210228_orokbefogadas_szivarvanycsalad_novak_katalin_egyedulallo_azonos_nemu_parok_gyerek","timestamp":"2021. február. 28. 13:12","title":"\"Két és fél éves korában ajánlották ki nekem, addigra én voltam a negyedik anyuka az életében”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","shortLead":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","id":"20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad93063-18a5-41a1-8c93-0a3a2e1767ca","keywords":null,"link":"/elet/20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","timestamp":"2021. február. 28. 09:06","title":"A műtőből jelentkezett be Zoomon egy tárgyalásra egy orvos Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Norvégiában bukkantak rá a Norvég Nemzeti Könyvtár gyűjteményében.","shortLead":"Norvégiában bukkantak rá a Norvég Nemzeti Könyvtár gyűjteményében.","id":"20210227_Az_elso_afroamerikai_filmes_csokjelenet_uj_valtozata_kerult_elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"534105a2-ef1c-47c4-bb73-2e2a6ca2b3fe","keywords":null,"link":"/kultura/20210227_Az_elso_afroamerikai_filmes_csokjelenet_uj_valtozata_kerult_elo","timestamp":"2021. február. 27. 08:07","title":"Az első afroamerikai filmes csókjelenet új változata került elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz heteket ígér a kormány a járvány kapcsán; 97 ezren vesztették el az állásukat decemberről januárra; egyre több kormány készül a Facebook megrendszabályozására. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nehéz heteket ígér a kormány a járvány kapcsán; 97 ezren vesztették el az állásukat decemberről januárra; egyre több...","id":"20210228_Es_akkor_stadion_jarvany_egeszsegugy_facebook_rogan_szelektiv_tozsde_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98331a7e-a1fd-4de4-b9a0-a5d83f08031b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc24cab5-64d2-47c0-9fc8-b6dbf0b84b5c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210228_Es_akkor_stadion_jarvany_egeszsegugy_facebook_rogan_szelektiv_tozsde_munka","timestamp":"2021. február. 28. 07:00","title":"És akkor sötétben tapogatózunk a Puskás Aréna alagútjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban lehessen megakadályozni a járvány terjedését.","shortLead":"Az NNK főosztályvezetője szerint az iskolákat is teljesen online oktatásra kellene átállítani, hogy hatékonyabban...","id":"20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1594dc49-a7f2-451c-9561-2b480a4b5946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b51c1e-61f8-4a3d-be2e-712d71b6ec7d","keywords":null,"link":"/kkv/20210227_Galgoczi_Agnes_Indokolt_lenne_rovid_idore_lezarni_a_plazakat","timestamp":"2021. február. 27. 08:45","title":"Galgóczi Ágnes: Indokolt lenne rövid időre lezárni a plázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A német rádiós műsorvezető hangsúlyozta, hogy nem „rasszista sértés” volt a hasonlata.","shortLead":"A német rádiós műsorvezető hangsúlyozta, hogy nem „rasszista sértés” volt a hasonlata.","id":"20210227_A_koronavirushoz_hasonlitott_egy_azsiai_egyuttest_nem_gyozott_utana_bocsanatot_kerni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94e0aedb-7518-4221-9d33-01e05a80e9c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a32e10-4c06-48c6-a016-85127bdef1cf","keywords":null,"link":"/elet/20210227_A_koronavirushoz_hasonlitott_egy_azsiai_egyuttest_nem_gyozott_utana_bocsanatot_kerni","timestamp":"2021. február. 27. 07:45","title":"A koronavírushoz hasonlított egy ázsiai együttest, nem győzött utána bocsánatot kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senkinek sem sikerült. ","shortLead":"Senkinek sem sikerült. ","id":"20210228_Ezt_a_hat_szamot_kellett_volna_eltalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11f4c38-c455-4991-8204-8c46528489e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210228_Ezt_a_hat_szamot_kellett_volna_eltalalni","timestamp":"2021. február. 28. 17:00","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]