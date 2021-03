Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két hét múlva már a Johnson & Johnson oltóanyagát is használhatják Európában.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos elmondása szerint már jóval 10 millió felett kötöttek le a Pfizer–BioNTech vakcinájából, két...","id":"20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbbe00e4-da57-48c2-a9e4-2eb94ec6f99e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e14a1-9504-4f18-93fa-f6237b020a7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_Muller_Cecilia_operativ_torzs_koronavirus","timestamp":"2021. március. 01. 13:07","title":"Müller Cecília: Ha így emelkednek a számok, újabb intézkedések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee modellek névhasználatán.\r

","shortLead":"Az indián nemzetség vezetője felkérte a Jeep márkát, hogy változtasson a 45 éven át használt Cherokee és Grand Cherokee...","id":"20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a70eb6bf-0d74-4e70-bc68-23a42813d3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233795ac-9648-4559-a031-6249e080538e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210228_A_Cherokee_indianok_szerint_eppen_ideje_hogy_Jeep_marka_terepjarojarol_lekeruljon_a_nevuk","timestamp":"2021. február. 28. 21:19","title":"A Cherokee indiánok szerint éppen ideje, hogy a Jeep márka terepjárójáról lekerüljön a nevük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ugyan elkészíti az adóbevallási tervezeteket, de aki az elmúlt néhány évben ingatlant adott el, annak ezt nem szabad elfogadnia, ki kell egészíteni a bevallást.","shortLead":"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ugyan elkészíti az adóbevallási tervezeteket, de aki az elmúlt néhány évben ingatlant...","id":"20210301_lakas_vasarlas_adobevallas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"521c6e3d-4cdb-42c0-b1a3-6e4fa6e9d199","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210301_lakas_vasarlas_adobevallas","timestamp":"2021. március. 01. 10:28","title":"Nem ússza meg egyszerűen az adóbevallást, aki nemrég vásárolt lakást adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság ellen, a közmunkaprogramot, de a rezsi befagyasztását is. A cél nagyra törő volt: az évtized közepére az EU éllovasa lesz Magyarország. Megnéztük, mi jött össze ebből.","shortLead":"Tíz éve mutatta be Matolcsy György a Széll Kálmán-tervet. A kormány akkor hirdette meg az összefogást az államadósság...","id":"20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ba7bd2-067a-452d-85de-a458fa631b6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5752fbe5-8c83-450c-baf0-f134297a72cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210301_szell_kalman_terv_matolcsy_10ev","timestamp":"2021. március. 01. 11:00","title":"Tíz éve hirdette meg Matolcsy György, hogy az EU élére törünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","shortLead":"A beteget épp hogy csak nem lehetett látni.","id":"20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb18ce24-b0cd-4503-8a0a-db6322f57b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad93063-18a5-41a1-8c93-0a3a2e1767ca","keywords":null,"link":"/elet/20210228_A_mutobol_jelentkezett_be_Zoomon_egy_targyalasra_egy_orvos_Kaliforniaban","timestamp":"2021. február. 28. 09:06","title":"A műtőből jelentkezett be Zoomon egy tárgyalásra egy orvos Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig felvetette annak a lehetőségét is, hogy országa megszakítja az unióhoz fűződő kapcsolatait. Úgy tűnik, egyre közelebb kerül a világ egy többször ismételgetett fenyegetés beváltásához.","shortLead":"Napról napra romlik a Nyugat és Oroszország viszonya: az EU és az USA újabb szankciókat léptet életbe Moszkva ellen...","id":"20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9365367-01b5-4888-bd92-fc09e1594931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6529594e-5e8b-41bc-8648-454267ba5c26","keywords":null,"link":"/vilag/20210228_Putyin_Oroszorszaga_eu_navalnij","timestamp":"2021. február. 28. 11:00","title":"Putyin Oroszországa: mérgező bogyók és megalázó bosszúk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. ","shortLead":"Mellkason szúrta egy 46 éves férfi lakótársát Vecsésen, a 36 éves áldozat életveszélyes sérülést szenvedett - közölte...","id":"20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe641840-0c6e-455b-a5bc-8718c7d3b975","keywords":null,"link":"/itthon/20210228_Osszevesztek_azon_ki_hozza_a_vodkat_keseles_lett_a_vege","timestamp":"2021. február. 28. 09:15","title":"Összevesztek azon, ki hozza a vodkát, késelés lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai tulajdonságait – foglalták össze eredményeiket kínai és brit kutatók a Molecular Biology and Evolution című szaklapban. ","shortLead":"Bizonyos széles körben elterjedt gyomirtók (herbicidek) megváltoztathatják a talajban élő mikrobaközösségek ökológiai...","id":"202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=312a3ff3-3f76-4ce9-8fbb-41d895797042&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2188db4-70ae-4304-b8fd-7c5647e1d685","keywords":null,"link":"/360/202108_gyomirtok_veszelyei_talajt_fognak","timestamp":"2021. március. 01. 18:00","title":"Három gyomirtóféle úgy felforgatja a talajt, hogy antibiotikum-rezisztencia lesz a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]