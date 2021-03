Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","shortLead":"Zár az ország, digitális oktatásra állnak át az iskolák, két hétig az üzletek is lehúzzák a rolót.","id":"20210304_kormanyinfo0304","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c1f7591-1e30-4665-b6ec-833cd748da3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d541393-ff33-4d69-893e-d7ee8115d389","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_kormanyinfo0304","timestamp":"2021. március. 04. 11:30","title":"Kormányinfó: bezár az összes iskola, óvoda, a legtöbb üzlet és szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d81ad520-98f8-48cc-919a-e5fc0388441c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Minden korábbinál erőszakosabban léptek fel a hatóságok a mianmari katonai hatalomátvétel ellen és a megválasztott vezetők szabadon engedéséért tüntetőkkel szemben.

","shortLead":"Minden korábbinál erőszakosabban léptek fel a hatóságok a mianmari katonai hatalomátvétel ellen és a megválasztott...","id":"20210304_mianmar_puccs_tuntetes_eles_loszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d81ad520-98f8-48cc-919a-e5fc0388441c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02fc163-e52f-44c8-9778-9e5a5fa88670","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_mianmar_puccs_tuntetes_eles_loszer","timestamp":"2021. március. 04. 08:34","title":"A mianmari tüntetések legvéresebb napja volt a szerdai, 38 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak így most megfordulni nem lehet a szűk utcában. A terület az alapítvány tulajdona.","shortLead":"Csak így most megfordulni nem lehet a szűk utcában. A terület az alapítvány tulajdona.","id":"20210303_adnan_polat_gul_baba_parkolo_autok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81fa1905-7ae6-4a72-9b84-e14b8873d1e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403a60f0-8c26-4e2e-ba66-0af2ca48e3cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20210303_adnan_polat_gul_baba_parkolo_autok","timestamp":"2021. március. 03. 11:16","title":"Orbán török barátjának alapítványa lezáratott egy budai utcarészt, mert zavarták őket az ott lakók autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","shortLead":"Félelmetes, ahogy megindul a kitörési felhő a tűzhányóból.","id":"20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7eca5586-d7dd-45fa-b68e-a52fc5b4e12e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9945d3dc-2c33-43ce-b8c1-82cf7d4a067a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_Sinabung_vulkan_kitores_video","timestamp":"2021. március. 03. 16:18","title":"Videó: így tört ki a Sinabung vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","shortLead":"Azzal nem számolnak az OKSZ-nél, hogy akár már a hétvégén tumultus lehet az üzletekben.","id":"20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=655efbb3-857a-4fee-8222-5e3d316d1bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5fa426c-702a-4fc5-9ff8-7887e5e17862","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Megindult_az_alkudozas_tobb_bolt_nyitva_tartasat_keri_a_kereskedelmi_szovetseg","timestamp":"2021. március. 04. 15:05","title":"Megindult az alkudozás: több bolt nyitva tartását kéri a kereskedelmi szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","shortLead":"A helyi tiltakozás hatására nem engedi a kazincbarcikai polgármester, hogy egy játszótér helyén épüljön gyorsétterem.","id":"20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f5a299-7b00-4a94-8f5b-63297805ed2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1159d696-f718-46fe-9ca9-b0be5503cf18","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_Kazincbarcika_gyorsetterem_jatszoter","timestamp":"2021. március. 04. 10:49","title":"Nem épülhet meg Kazincbarcika első gyorsétterme, mert egy játszótér helyén lett volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23f5259-f7b2-4d06-890d-a015bf51f984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Háttér Társaság szerint a hatóság el akarja hallgattatni az LMBTQ szervezeteket.","shortLead":"A Háttér Társaság szerint a hatóság el akarja hallgattatni az LMBTQ szervezeteket.","id":"20210304_Eljaras_Mediatanacs_RTL_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a23f5259-f7b2-4d06-890d-a015bf51f984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"292d7634-2500-4253-a757-0a3f46997aea","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Eljaras_Mediatanacs_RTL_hirdetes","timestamp":"2021. március. 04. 20:14","title":"A gyerekek védelmére hivatkozva indított eljárást a Médiatanács az RTL ellen, mert leadták a szivárványcsaládokról szóló hirdetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","shortLead":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","id":"20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60815375-eeea-415e-aa3c-1a23aa2219e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","timestamp":"2021. március. 04. 06:41","title":"Magyarországra érkezett az új Opel Crossland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]