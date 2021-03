Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","shortLead":"A kockamedúza az egyik megmérgezőbb tengeri állat.","id":"20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3fa53-9753-4de1-b356-731450bcebeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba87c9e0-6575-438c-920b-dcbb9e10b007","keywords":null,"link":"/elet/20210304_Halalra_csipett_egy_kockameduza_egy_fiatalt_Ausztraliaban","timestamp":"2021. március. 04. 10:54","title":"Halálra csípett egy kockamedúza egy fiatalt Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Online sportfogadásokkal próbálkozhat a Szerencsejáték Zrt. külföldön, hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével is számol a cég.","shortLead":"Online sportfogadásokkal próbálkozhat a Szerencsejáték Zrt. külföldön, hosszú távon kereskedelmi hálózat létesítésével...","id":"20210304_Szerencsejatek_Zrt_kulfold_terjeszkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effba548-baa7-49d8-a434-8e33d4c3d6ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Szerencsejatek_Zrt_kulfold_terjeszkedes","timestamp":"2021. március. 04. 08:06","title":"Külföldön terjeszkedne a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva visszafogják a kiadásaikat.","shortLead":"1,8 százalékkal esett vissza januárban a kiskereskedelmi forgalom. Úgy tűnik, sokan az elhúzódó válságtól tartva...","id":"20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7eb42f3-1d92-4f04-bc51-be10abd5056e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d333ae45-f0fe-4845-b4b5-ac907533dac8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_boltok_forgalom_kiskereskedelem","timestamp":"2021. március. 04. 09:31","title":"A boltok forgalmának csökkenése is mutatja, baj van a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","shortLead":"Az Európai Bizottság eddig egy exportengedélyt sem tagadott meg, most viszont támogatta a döntést.","id":"20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24f3b875-df21-458b-8158-239722a3882f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e638ec2b-1dbd-49f6-8aea-996533307d78","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Olaszorszag_Ausztralia_AstraZeneca_vakcina","timestamp":"2021. március. 04. 18:43","title":"Olaszország nem engedélyezte, hogy Ausztráliába szállítsanak negyedmillió adag AstraZeneca-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e4f98a-9c48-4105-963f-41d52ceba37d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az istentiszteletek csak a járványügyi előírások figyelembevételével, a korlátozásokkal összhangban tarthatóak meg.

","shortLead":"Az istentiszteletek csak a járványügyi előírások figyelembevételével, a korlátozásokkal összhangban tarthatóak meg.

","id":"20210305_Katolikus_templomo_mise_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e4f98a-9c48-4105-963f-41d52ceba37d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bbde92-ea35-4111-9d3f-d4171267a76b","keywords":null,"link":"/elet/20210305_Katolikus_templomo_mise_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 11:21","title":"A templomok nem zárnak, a katolikus miséket megtartják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5999fc-5abe-489f-8b6a-6936898f92c3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"A két korábbi tesztrakéta a földet érés pillanatában robbant fel, a harmadik percekkel a leszállás után.","shortLead":"A két korábbi tesztrakéta a földet érés pillanatában robbant fel, a harmadik percekkel a leszállás után.","id":"20210304_SpaceX_Mars_raketaja_felrobbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac5999fc-5abe-489f-8b6a-6936898f92c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b01a2b-b981-47a5-8658-ddb110719a4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_SpaceX_Mars_raketaja_felrobbant","timestamp":"2021. március. 04. 05:11","title":"Úgy tűnt, gond nélkül leszáll a SpaceX kísérleti Mars-rakétája, aztán felrobbant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.","shortLead":"A lengyelek által dominált frakcióban szívesen látnák a pártot.","id":"20210304_Fidesz_targyal_ECR","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b99dbb0-1cac-4fd0-9432-2e0fb2391f89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375d2322-8809-4dde-b22d-2b92097d1d0e","keywords":null,"link":"/eurologus/20210304_Fidesz_targyal_ECR","timestamp":"2021. március. 04. 10:51","title":"A Fidesz már tárgyal a csatlakozásról a konzervatív képviselőcsoporttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","shortLead":"Négymilliárd forintból vehették meg a rendezési jogot, a pálya pedig 65 milliárdból épül.","id":"20210304_motogp_motor_sport","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96c07df-524f-4a9c-9c98-4423e08bc3b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_motogp_motor_sport","timestamp":"2021. március. 04. 12:37","title":"2023-tól tíz évig Magyarország is MotoGP-futamokat rendez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]