[{"available":true,"c_guid":"0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","shortLead":"A legendás viadalt tavaly a koronavírus-járvány miatt szeptemberben, zárt kapuk mögött tartották meg.","id":"20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fd7bbb4-06d4-470e-be42-ab4cd04bf5a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"088b6a7d-326a-4242-a673-057ddde11acd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_Kesobbre_tettek_a_Le_Mansi_24_oras_autoversenyt_hogy_mar_nezok_is_lehessenek","timestamp":"2021. március. 05. 07:49","title":"Későbbre tették a Le Mans-i 24 órás autóversenyt, hogy már nézők is lehessenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Állítólag mostanra legalább húsz dolgozó van otthon, betegség miatt.","shortLead":"Állítólag mostanra legalább húsz dolgozó van otthon, betegség miatt.","id":"20210305_kaszino_halott_biztonsagi_or_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43ea5dac-ddbe-423c-9e8d-aae60d175092&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f315dd20-c71c-49cd-96d4-06f601e51625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_kaszino_halott_biztonsagi_or_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 06:20","title":"Telex: Koronavírus miatt halt meg egy kaszinó biztonsági őre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31012f3b-1b05-431f-a932-ebf0ce4af0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A veszprémi rendőrök újabb videós összeállításban emlékeznek meg a szabálytalan autósokról.","shortLead":"A veszprémi rendőrök újabb videós összeállításban emlékeznek meg a szabálytalan autósokról.","id":"20210304_piros_lampa_rendorseg_veszprem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31012f3b-1b05-431f-a932-ebf0ce4af0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace6273a-7712-4819-b516-b30f0b98e5b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_piros_lampa_rendorseg_veszprem","timestamp":"2021. március. 04. 16:16","title":"Videó: A rendőrök előtt hajtottak át az autók a piroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd a felhasználókat.","shortLead":"A Brave a felhasználói adatokat védő böngésző után most egy keresőmotort is készít. Azt ígéri, nem profilozza majd...","id":"20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8cdbaf9-6f80-4e37-8528-de2abec679f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e27455f-4a43-44b1-ae91-06ddbcbec7e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_brave_keresomotor_felhasznaloi_adatok_biztonsag","timestamp":"2021. március. 04. 08:33","title":"Már készül az új biztonságos kereső, ami legyűrné a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több évet vártunk egy nagyinterjúra, de végül összejött.","shortLead":"Több évet vártunk egy nagyinterjúra, de végül összejött.","id":"20210304_Jon_jon_jon_videointerju_Szijjarto_Peter_kulugyminiszerrel_ma_este_a_hvghun_es_a_HVG_360on","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c335260f-e552-4313-8a8e-526f9d681514&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872dedfe-8457-45f5-93c1-a3c05a034df0","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_Jon_jon_jon_videointerju_Szijjarto_Peter_kulugyminiszerrel_ma_este_a_hvghun_es_a_HVG_360on","timestamp":"2021. március. 04. 17:17","title":"Jön, jön, jön: videóinterjú Szijjártó Péter külügyminiszterrel ma este a hvg.hu-n és a hvg360-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet a párizsi Les Échos ismertet.","shortLead":"Ez óriási pazarlás, és egyben hatalmas gazdasági és környezetvédelmi probléma – állapítja meg egy ENSZ-jelentés, melyet...","id":"20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c4e5ae4-9401-4b0b-a9d1-537d8db68ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9a9273-ad46-4b2e-bcc0-165d6ba9f7e2","keywords":null,"link":"/zhvg/20210305_Egy_friss_kutatas_szerint_az_elelmiszerek_20_szazaleka_vegzi_a_kukaban","timestamp":"2021. március. 05. 14:07","title":"Egy friss kutatás szerint az élelmiszerek 20 százaléka végzi a kukában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüst Medve-díjat a Berlinalén. Ez a második magyar Ezüst Medve a fesztiválon, miután Nagy Dénes megkapta a legjobb rendezőnek járó díjat a Természetes fényért.","shortLead":"Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének színésze, Kizlinger Lilla elnyerte a legjobb...","id":"20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51bbb1e0-d2b8-43d9-b2e8-79404d5be71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c1fb9-ebc3-4105-895c-6cfa084acee8","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Dijeso_Fliegauf_Bence_filmjenek_szinesze_is_Ezust_Medvet_kapott_a_Berlinalen","timestamp":"2021. március. 05. 12:45","title":"Díjeső: Fliegauf Bence filmjének színésze is Ezüst Medvét kapott a Berlinalén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hivatalosan Taycan Cross Tourismónak hívják.","shortLead":"Hivatalosan Taycan Cross Tourismónak hívják.","id":"20210304_Bemutatkozott_a_csaladi_Porsche_Taycan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=768f0df0-514f-46b3-b678-1009f5f26f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d2037e-a2b0-4de0-b8f3-0dc323ae7b49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_Bemutatkozott_a_csaladi_Porsche_Taycan","timestamp":"2021. március. 04. 17:47","title":"Bemutatkozott a családi Porsche Taycan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]