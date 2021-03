Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először egy fővárosi pszichiátrián tombolt a férfi, később Józsefvárosban rátámadt egy nőre.","shortLead":"Először egy fővárosi pszichiátrián tombolt a férfi, később Józsefvárosban rátámadt egy nőre.","id":"20210305_testi_sertes_pszichiatria_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5602c620-cf66-4270-b4c4-2352eb4cccfb","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_testi_sertes_pszichiatria_birosag","timestamp":"2021. március. 05. 18:22","title":"Májkrémmel és székkel dobálózott, eltörte a biztonsági őr kezét, majd leütött egy nőt egy fiatal férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELMÜ csökkenti a tervezett üzemszünetek számát és mindenkit arra kérnek, hogy csak halaszthatatlan ügyben telefonáljanak. ","shortLead":"Az ELMÜ csökkenti a tervezett üzemszünetek számát és mindenkit arra kérnek, hogy csak halaszthatatlan ügyben...","id":"20210306_Hetfotol_a_kozmuszolgaltatoknal_is_szunetel_a_szemelyes_ugyintezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1aa9e6-1478-4bf3-9b28-e7f582001adf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210306_Hetfotol_a_kozmuszolgaltatoknal_is_szunetel_a_szemelyes_ugyintezes","timestamp":"2021. március. 06. 10:21","title":"Hétfőtől a közműszolgáltatóknál is szünetel a személyes ügyintézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már háborúkat és forradalmat, felújítását utálta és szerette ugyanaz a kormány.","shortLead":"Viharos a története annak az épületnek, amely most tűnik el a Bem tér sarkáról. A Radetzky-laktanya látott már...","id":"20210307_radetzky_bem_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe2717c1-7646-46a4-857e-848250eec73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5abaad-4b7a-41e7-83bc-217e12149471","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210307_radetzky_bem_ter","timestamp":"2021. március. 07. 14:00","title":"Eltűnt a Radetzky-laktanya, de sajnáljuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon elsőként sikerült elolvasniuk a reneszánsz kori Európából származó néhány lezárt levelet anélkül, hogy felbontották vagy bármilyen módon megrongálták volna a dokumentumokat.","shortLead":"Fogászatban használt röntgenkészülékkel lestek be 17. századi, bontatlan levelekbe brit kutatók, akiknek a világon...","id":"20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96c88be7-377f-483c-9e0f-111dd6c1b93a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2ff3ef-6d62-4ace-a531-ad9a834d65a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210307_fogaszati_rontgen_17_szazadi_bontatlan_levelek","timestamp":"2021. március. 07. 10:03","title":"Előkapták a fogászati röntgent, úgy olvastak bele 17. századi, bontatlan levelekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6190865-7e24-49dc-b589-ccc5083c9020","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Rekordszinten az államadósság, ezt már a Duma Aktuál sem nézheti tétlenül. Kovács András Péter több elmélettel is előállt, hogyan csökkenthetnénk a deficitet. Közgazdaságtan, presszó-szinten. ","shortLead":"Rekordszinten az államadósság, ezt már a Duma Aktuál sem nézheti tétlenül. Kovács András Péter több elmélettel is...","id":"20210305_Duma_Aktual_Allamadossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6190865-7e24-49dc-b589-ccc5083c9020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3dded2a-02eb-407c-a331-7da1324d31a5","keywords":null,"link":"/360/20210305_Duma_Aktual_Allamadossag","timestamp":"2021. március. 05. 19:00","title":"Fusizás, osztálypénz, unokázós csalás – így csökkentené az államadósságot a Duma Aktuál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég megváltozott.","shortLead":"A német diszkont pár éve szállt be a lízingpiacra, igaz, eddig csak egyetlen típussal foglalkozott. Ez nemrég...","id":"20210305_lidl_autoberles_lizingeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd1d2d6-3a77-47bc-ac7e-1bb8a3124864&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d6711ad-2599-4492-936b-4846599e9643","keywords":null,"link":"/cegauto/20210305_lidl_autoberles_lizingeles","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"A Lidl mélyebbre ássa magát az autópiacon, már többféle kocsit is kínálnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","shortLead":"Az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 111 006 főre emelkedett.","id":"20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cad5260-9501-475d-a406-8b972728cbaf","keywords":null,"link":"/itthon/20210306_7_ezernel_tobb_uj_fertozottet_talaltak_elhunyt_146_beteg","timestamp":"2021. március. 06. 08:44","title":"7 ezernél több új fertőzöttet találtak, elhunyt 146 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","shortLead":"Két új videóval jelentkezett a miniszterelnök.","id":"20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac38f18-c06d-4f09-a885-eda571e17555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1380c9ea-d524-4cf6-81c9-286101b84be8","keywords":null,"link":"/itthon/20210307_Orban_ismet_megigerte_hogy_senkit_sem_hagynak_az_ut_szelen","timestamp":"2021. március. 07. 11:50","title":"Orbán ismét megígérte, hogy senkit sem hagynak az út szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]