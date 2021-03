Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió forint) összdíjazású keménypályás tornán.","shortLead":"A magyar teniszező szetthátrányból fordítva győzte le a dél-afrikai Lloyd Harrist az 1,1 millió dollár (333 millió...","id":"20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad06467-a53b-435e-81ff-e3a3f67d3850&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bbf100-01ce-4de4-b8f2-e3935d28b105","keywords":null,"link":"/sport/20210310_fucsovics_marton_doha_tenisztorna","timestamp":"2021. március. 10. 21:47","title":"Nagyot csatázott Fucsovics a negyeddöntőért Dohában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"549d2e39-8e12-4ef2-9513-0f8b2b841916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két olyan harmincas fiatal is elhunyt az utóbbi 24 órában, akiknek nem volt alapbetegsége.\r

\r

","shortLead":"Két olyan harmincas fiatal is elhunyt az utóbbi 24 órában, akiknek nem volt alapbetegsége.\r

\r

","id":"20210310_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=549d2e39-8e12-4ef2-9513-0f8b2b841916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10109093-ce16-4fed-8636-afdc67b58717","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 10. 13:03","title":"Müller Cecília: Meredeken nő a kórházban ápolt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","shortLead":"Vasárnapig kellene negatív mintát adnia a szakembernek ahhoz, hogy ott lehessen a felkészülési edzőtáborban. ","id":"20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39fb6087-95ed-404c-b05d-33c92106a5f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7287b3-ade6-46fd-a5cd-df231d97fe3a","keywords":null,"link":"/sport/20210310_kezilabda_valogatott_olimpiai_selejtezo_elek_gabor","timestamp":"2021. március. 10. 16:45","title":"Kézilabda: másfél héttel az olimpiai selejtező előtt lett koronavírusos a szövetségi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","shortLead":"Már meg is jelent a kormányrendelet, amely előkészíti a magyar popkultúra újrahangolását.","id":"20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b7d7c46-51b3-411b-8eab-7a1870e91a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b7287ef-8e83-482b-9e5d-6c0998d3b88e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_Magyar_Irok_Haza_Zichy_kastely_Petofi_Irodalmi_Muzeum","timestamp":"2021. március. 11. 06:45","title":"A Magyar Írók Házát és a Zichy-kastélyt is megkaphatja a Petőfi Irodalmi Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia partnerekkel is tárgyalnak.\r

\r

","shortLead":"Egy svájci központú cég gyárthatja majd Milánó közelében a koronavírus elleni oltóanyagot. Az oroszok német és francia...","id":"20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6809c4a-a050-497c-95e0-e4f8b2c14140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210309_koronavirus_szputnyik_v_vakcina_olaszorszagi_gyartas","timestamp":"2021. március. 09. 22:10","title":"Szerződést kötöttek a Szputnyik V vakcina olaszországi gyártásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","shortLead":"Úgy tűnik, emlősöknél sem annyira ritka a biofluoreszcencia jelensége, amely már régóta ismert a tudósok előtt.","id":"20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7157e7db-4041-47ad-aff6-80e7b92984c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0941af58-50db-4312-bd45-9b0a1e29bac6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_uv_feny_emlosok_nyul_afrika_biofluoreszcencia_ugronyul","timestamp":"2021. március. 10. 12:03","title":"UV-fény alatt világító nyulakat találtak Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8","c_author":"","category":"elet","description":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","shortLead":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","id":"20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfdb58-9c20-4b24-a3c4-f1a717425461","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","timestamp":"2021. március. 11. 13:26","title":"Vilmos herceg: Mi nem vagyunk rasszista család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","shortLead":"A magyar Aldikban egyelőre nem lesz elérhető a teszt. ","id":"20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58db22c3-788c-41fb-8fdb-b8003eed7ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eac8d0-b3e1-4326-afb8-202f5da6d29f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_koronavirus_gyorsteszt_aldi_lidl_nemetorszag","timestamp":"2021. március. 10. 20:48","title":"Németországban már az Aldikban is kapható koronavírus-gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]