[{"available":true,"c_guid":"4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek Ferenci Tamás biostatisztikus, aki azt kéri mindenkitől: tartsa a lelket az ismerőseiben, és igyekezzen a minimálisra szorítani a kontaktusainak számát. ","shortLead":"A következő időszakban nagyobb veszélyben leszünk a vírustól, mint valaha voltunk Magyarországon – mondta az Indexnek...","id":"20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a86518e-90b5-4490-bf82-2db733c55891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4ec91e-28ae-457e-b3ae-21f0b381ea79","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_ferenci_tamas_koronavirus_jarvany_vedooltas","timestamp":"2021. március. 10. 18:00","title":"Ferenci Tamás: A legoptimistább forgatókönyv szerint áprilisra már érzékelhető hatása lesz az oltásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt a lehetőséggel, Gulyás helyettese pedig kétoldalnyi sikerpropaganda mellett szidta az ellenzéket. Karácsony nem érti, mi ez a kivagyiság.","shortLead":"Budapest főpolgármestere levélben ajánlotta fel a főváros közterületeit a tömeges oltáshoz, de a kormány nem élt...","id":"20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a94895d-7e64-45df-bc9e-40f08b565e04","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_Karacsony_fovarosi_oltopont_kormany","timestamp":"2021. március. 11. 15:50","title":"Karácsony: A kormánynak nem kellenek a fővárosi oltópontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","shortLead":"Thomas Bach második, egyben utolsó ciklusát kezdi a szervezet élén.","id":"20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f263e44-a8dc-49ed-9cec-ee231bf250f3","keywords":null,"link":"/sport/20210310_thomas_bach_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_elnok_tokioi_olimpia","timestamp":"2021. március. 10. 17:43","title":"Újraválasztották a NOB elnökét, aki szerint biztosan lesz idén olimpia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8a0707-c9eb-4eff-9fee-d0b8cc95a02d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A capitoliumi rendőrség kérelme után döntöttek így.","shortLead":"A capitoliumi rendőrség kérelme után döntöttek így.","id":"20210310_Nemzeti_Garda_Washington_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be8a0707-c9eb-4eff-9fee-d0b8cc95a02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"414ed169-d4a9-42ef-a633-6fb349934986","keywords":null,"link":"/vilag/20210310_Nemzeti_Garda_Washington_Capitolium","timestamp":"2021. március. 10. 06:49","title":"Még marad a Nemzeti Gárda Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9162fdbe-2fc3-4203-ba3a-9dc6ab425f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai prémium okostelefonok egy részébe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 888 kerül. Úgy tűnik, a gyártó a kicsit szerényebb pénztárcákra is gondol, és elkészíti a chipkészlet kissé lebutított változatát.","shortLead":"A mai prémium okostelefonok egy részébe a Qualcomm jelenlegi legerősebb lapkakészlete, a Snapdragon 888 kerül...","id":"20210310_snapdragon_888_lite_lapka_5g_modem_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9162fdbe-2fc3-4203-ba3a-9dc6ab425f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d1ef99-9df9-41e5-829e-7e36c965c66e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_snapdragon_888_lite_lapka_5g_modem_nelkul","timestamp":"2021. március. 10. 14:03","title":"Megfizethetőbb csúcstelefonok jöhetnek egy lebutított lapkának köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","shortLead":"Szoboszlai Dominik mindhárom selejtezőt kihagyja sérülés miatt, két újonc is bekerült a bő keretbe.","id":"20210311_valogatott_keret_marcius","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7890d46f-637c-47bc-b3f6-d93cf59aea9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878f73fb-99e5-475b-887b-31e10895f020","keywords":null,"link":"/sport/20210311_valogatott_keret_marcius","timestamp":"2021. március. 11. 14:34","title":"Kihirdette Marco Rossi a válogatott keretét, visszatér Varga Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"Mi, kereszténydemokraták, vajon hova álljunk? – így aktualizálható a régi vicc.","shortLead":"Mi, kereszténydemokraták, vajon hova álljunk? – így aktualizálható a régi vicc.","id":"202110_azok_ugyanezek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815f79cd-2658-4a71-a421-07897e6d44bc","keywords":null,"link":"/itthon/202110_azok_ugyanezek","timestamp":"2021. március. 11. 09:30","title":"Farkas Zoltán: Azok ugyanezek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]