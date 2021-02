Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","shortLead":"Északkeleten pár centi friss hóra kell számítani.","id":"20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d9354f-f754-4225-8293-e40af0854e6f","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_onos_eso_havazas_kettosfront","timestamp":"2021. február. 17. 05:29","title":"Ónos esővel, havazással és esővel érkezik egy kettősfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet gondolkodni a jelentkezésen.","shortLead":"Indul az űrhajós-válogatás. Aki 50 év alatti, természettudományos diplomája és kiváló angolja van, akár már elkezdhet...","id":"20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1114d0e-6de8-431f-af8a-5ad03972a091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846ca138-c698-40db-9fb6-c4aace9dbe02","keywords":null,"link":"/tudomany/20210217_urhajosvalogatas_europaiurugynokseg","timestamp":"2021. február. 17. 17:32","title":"Elrepülne a Holdra? Közzétették, milyen embereket vár az Európai Űrügynökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amit a lengyel kormánypárt művel a sajtószabadsággal, az semmivel sem marad el az amerikai törvényhozás ostromától: mindkettő támadás a demokrácia ellen, ami mögött hazugság, erőszakos retorika és a politika, illetve a közélet eltorzítása áll. ","shortLead":"Amit a lengyel kormánypárt művel a sajtószabadsággal, az semmivel sem marad el az amerikai törvényhozás ostromától...","id":"20210217_Adam_Michnik_A_lengyel_kormany_a_demokraciat_vette_celba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27bd9c6-c688-4566-87a0-456d24114eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dddd5d-f29b-432b-b47b-5d4809c9a560","keywords":null,"link":"/360/20210217_Adam_Michnik_A_lengyel_kormany_a_demokraciat_vette_celba","timestamp":"2021. február. 17. 08:10","title":"Adam Michnik: A lengyel kormány a demokráciát vette célba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi talajban. Kereszturi Ákos planetológus videóban magyarázza el, miért olyan nagy jelentőségű ez a misszió.","shortLead":"A NASA az eddigi legfejlettebb szondáját küldte a vörös bolygóra, hogy akár ősi élet nyomaira is rátaláljon a marsi...","id":"20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d628f546-df5d-4044-9606-9c1c24b8b304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20fe823c-b10c-4438-b58b-1e7251189f95","keywords":null,"link":"/360/20210217_Mars_NASA_video_landolas_Kereszturi_akos","timestamp":"2021. február. 17. 17:00","title":"Hét perc terror a Marson – videón a NASA-szonda landolásának kulisszatitkai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","shortLead":"Egy 19 és egy 22 éves egészséges olvasónk is kapott levelet arról, hogy hamarosan beolthatják, mivel krónikus beteg.","id":"20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e632ba-ac8e-41c8-9034-33abc232f336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91c300-acc4-4501-807a-49a706030d7a","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_kronikus_betegseg_oltas_neak","timestamp":"2021. február. 17. 11:40","title":"Krónikus betegségtől nem szenvedő fiatalokat is kiértesítettek az oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b5c4ff-9938-4b15-8cd5-8a429da822c4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormányfő szerint egy szerencsés véletlen, félreértés folytán került Magyarországhoz a páncél.","shortLead":"A kormányfő szerint egy szerencsés véletlen, félreértés folytán került Magyarországhoz a páncél.","id":"20210217_orban_viktor_lengyelorszag_gyermekpancel_ii_zsigmond_agost_kiraly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4b5c4ff-9938-4b15-8cd5-8a429da822c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7dbb9d-5013-46e1-b7c5-23f58f3c360a","keywords":null,"link":"/kultura/20210217_orban_viktor_lengyelorszag_gyermekpancel_ii_zsigmond_agost_kiraly","timestamp":"2021. február. 17. 21:58","title":"Orbán megköszönte a lengyeleknek, hogy Magyarország eddig őrizhette II. Zsigmond Ágost gyermekpáncélját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint a férfi azt ígérte az ügyésznőnek, hogy mindenkit letarol, nem lesz neki se gyereke, se férje.","shortLead":"Az ügyészség szerint a férfi azt ígérte az ügyésznőnek, hogy mindenkit letarol, nem lesz neki se gyereke, se férje.","id":"20210217_ugyesz_fenyegetes_busz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de593c8-afd0-4558-acdf-6b41de77b4c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210217_ugyesz_fenyegetes_busz","timestamp":"2021. február. 17. 10:29","title":"A bíróság felé tartó buszon fenyegetett meg egy ügyészt egy vádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett eleget az erre vonatkozó uniós bírósági ítéletnek. Nem ez az egyetlen hasonló eset, pedig a bíróság ítéleteit azonnal végre kell hajtani.","shortLead":"Megindítja az Európai Bizottság a civiltörvény ügyében a kötelezettségszegési eljárást, mert a magyar kormány nem tett...","id":"20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76215dd9-06f6-438e-b8c5-46354769db1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9476363c-02aa-4d00-81bb-c6f4ca6bc410","keywords":null,"link":"/eurologus/20210218_jogallamisag_Magyarorszag_europai_birosag_kotelezettsegszeges","timestamp":"2021. február. 18. 12:10","title":"Eljárást indít Brüsszel Magyarország ellen, mert a kormány nem tett eleget egy bírósági ítéletnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]