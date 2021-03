Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára, míg a lélegeztetőgépen ápoltaké a háromszorosára emelkedett.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos közlése szerint február 18-a óta a kórházban fekvő koronavírusos betegek száma a duplájára...","id":"20210311_operativ_torzs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8fa1176-8b6b-4a9e-b830-eb5b794373d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed19e2c9-9103-41ba-9141-ac4629906f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_operativ_torzs","timestamp":"2021. március. 11. 14:54","title":"Müller Cecília: \"Csúcsokat döntünk, bármelyik járványügyi adatot nézzük\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","shortLead":"Egy fékhiba okozhatta a balesetet, amelyben a sofőr is életét vesztette.","id":"20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee485b2c-9b20-4a32-8c56-e407ac041c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a201bed8-976d-42fc-9209-740fa4994cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_Szakadek_busz_Java_Indonezia","timestamp":"2021. március. 11. 07:47","title":"Szakadékba zuhant egy iskolásokat szállító busz Indonéziában, 27-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok terjesztését, a szöveges üzenetek küldése viszont elvileg továbbra is működik.","shortLead":"Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor lelassította a Twitteren a fotó- és videoanyagok...","id":"20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ede498c-7902-4658-8e9e-6a7a3d23e22a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_oroszorszag_twitter_lassitasa","timestamp":"2021. március. 10. 12:25","title":"Lelassították a Twitter adatforgalmát Oroszországban, mert nem törölt elég hatékonyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","shortLead":"Újabb informatikai cég többségi tulajdonát szerzi meg a 4iG, amint megkapja a versenyhivatali engedélyt.","id":"20210310_4ig_spacenet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4378613d-54ca-437c-8de2-e44edc953216","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210310_4ig_spacenet","timestamp":"2021. március. 10. 15:46","title":"Megvásárolja a 4iG a SpaceNetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8","c_author":"","category":"elet","description":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","shortLead":"A brit trónörökös először szólalt meg az öccse és a sógornője nagy vihart kavaró interjúja után.","id":"20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39bf5296-c911-4a12-a77a-1a533ef48ef8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32bfdb58-9c20-4b24-a3c4-f1a717425461","keywords":null,"link":"/elet/20210311_Vilmos_herceg_Mi_nem_vagyunk_rasszista_csalad","timestamp":"2021. március. 11. 13:26","title":"Vilmos herceg: Mi nem vagyunk rasszista család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","shortLead":"Az erzsébetvárosi Csengery utcában gyulladt ki egy lakás.","id":"20210311_lakastuz_csengery_utca","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19ef954b-2531-47d8-b8dd-e69a04f2d61d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0d8b11-be80-48ad-a895-13d51f731bb7","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_lakastuz_csengery_utca","timestamp":"2021. március. 11. 13:58","title":"Lakástűzben halt meg egy ember a VII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is elérhetnek.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is...","id":"20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c06c780-05a3-4925-93be-81d8c3d8d709","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. március. 10. 12:23","title":"Akár 17 évig is szólhat a kormánypárti Karc FM a Klubrádió eggyel korábbi frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő összeget, mert akár adóhiánya is keletkezhet a befizetőnek. ","shortLead":"Egy adószakértő szerint téves a NAV jogértelmezése, mely szerint kerekítve kell kiküldeni a gépkocsik után fizetendő...","id":"20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7ad9333-371f-4192-9a8b-decd15b5d9f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39168492-04b8-44c3-b460-e2f506676c6e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_gepjarmuadoval_kapcsolatos_adoztatas","timestamp":"2021. március. 10. 10:37","title":"A kerekítéssel kivetett gépjárműadó miatt pórul járhatnak az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]