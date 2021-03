Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","shortLead":"Pénteken megint drágult a benzin és a gázolaj ára is.","id":"20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33c8c1cd-7db4-4591-bff5-3a6571ae725d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24150207-ea41-426d-8fae-59ec15f4971c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Az_autopalyak_menten_mar_500_forint_kornyeken_vannak_az_uzemanyagarak","timestamp":"2021. március. 12. 15:23","title":"Az autópályák mentén már 500 forint körüli áron adják az üzemanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy átalakításáról, és a kormányzati elvonásokról is szót ejtett. ","shortLead":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy...","id":"20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef53d5b-5bee-46a8-9264-c2ecf42228e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 12. 14:08","title":"Eltüntette a győri rádió a fideszes polgármester kormánykritikus interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d966c2-6b76-443c-9410-7ff9c819e2f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a Karinthy Színházzal és a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködésben készül, és Juhász Anna irodalmár a kreatív producere.

","shortLead":"A film a Karinthy Színházzal és a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködésben készül, és Juhász Anna irodalmár...","id":"20210312_Karinthy_Frigyes_hazassagarol_keszult_tevefilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83d966c2-6b76-443c-9410-7ff9c819e2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2792a240-831f-4562-82bc-4be48d1bd44c","keywords":null,"link":"/elet/20210312_Karinthy_Frigyes_hazassagarol_keszult_tevefilm","timestamp":"2021. március. 12. 10:19","title":"Film készül Karinthy Frigyes viharos házasságáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon. A cég egyik tulajdonosa jár ide vadászni is.","shortLead":"A vadászati fegyvereket gyártó német Blaser a jelek szerint nem elégszik meg azzal, hogy csak elad Magyarországon...","id":"202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24ac1f82-9cb9-4279-8c79-5c47d728d229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b42e21e-5a0b-4a50-b765-3f08ef9c74b5","keywords":null,"link":"/360/202110_blaser_loszergyarto_semjen_koreiben","timestamp":"2021. március. 13. 08:30","title":"Zala megye van Semjén Zsolt vadászismerősének célgömbjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez – a második legmelegebb év volt a feljegyzések kezdte óta – közölte Gerhard Adrian, a Német Időjárási Szolgálat (DWD) elnöke, aki egyben a Meteorológiai Világszervezet (WMO) elnöke is.","shortLead":"Egyre jobban érződik Németország időjárásán a globális felmelegedés hatása. A tavalyi – hasonlóan a világ egészéhez –...","id":"20210313_nemetorszag_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c22d079e-d456-4a3f-b6f3-af7113dcc30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08801956-a6e2-494a-a510-dd465b021f57","keywords":null,"link":"/tudomany/20210313_nemetorszag_klimavaltozas","timestamp":"2021. március. 13. 14:03","title":"A németek már a nyakukon érzik, mit hoz a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","shortLead":"A pénz megy abba az alapba, amiből a milliárdos áldozatainak fizetnek kártérítést.","id":"20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05c30fe5-2c28-47eb-a2b8-4aeaebc2ba37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9797b2ce-2260-4905-bce6-38d2c53b7b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Jeffrey_Epstein_manhattan_haz_eladas","timestamp":"2021. március. 11. 19:39","title":"Irdatlan nagy összegért vették meg Jeffrey Epstein New York-i házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól anélkül is megnézhetjük a mobilos Google Chrome böngészőben, hogy mit tartalmaz egy adott weboldal, hogy meg kellene azt nyitnunk.","shortLead":"Mostantól anélkül is megnézhetjük a mobilos Google Chrome böngészőben, hogy mit tartalmaz egy adott weboldal, hogy meg...","id":"20210311_google_chrome_weboldal_elonezete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20f09b02-22a1-4cdd-8a37-9d89d281a99c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_google_chrome_weboldal_elonezete","timestamp":"2021. március. 11. 19:03","title":"Nyissa meg a telefonján a Chrome-ot, máris használhatja az új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát az Európai Gyógyszerügynökséggel.","shortLead":"Ez hátrányt is jelenthet a magyarok számára, hiszen a kínai Sinopharm még el sem kezdte bevizsgáltatni az oltóanyagát...","id":"20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b74bb4ca-60d7-4137-a3be-c1c8e7d69845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53dc3f4-3852-45e0-a90e-5e1be6b4573a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Euronews_vakcinaigazolas_europai_unio","timestamp":"2021. március. 12. 14:22","title":"Euronews: Mégsem fogadja el az EU a kínai és az orosz oltást a közös igazoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]