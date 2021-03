Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

\r

","shortLead":"Pro Urbe Győr kitüntető címet kapott.\r

\r

","id":"20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=265ebe03-0bc5-496e-99db-1f2fa077cea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf97cd08-3deb-4a1b-b494-584735798df6","keywords":null,"link":"/elet/20210313_Kituntette_Gyor_az_Aurora_punkzenekart","timestamp":"2021. március. 13. 12:58","title":"Kitüntette Győr az Aurora punkzenekart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A San Franciscóban történt esetről videó készült.","shortLead":"A San Franciscóban történt esetről videó készült.","id":"20210312_arcmaszk_uber_kohoges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daf56e7d-efa4-44a9-a136-1d45e7ede42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09c182c2-2065-44c0-9e92-0c604cd72a25","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_arcmaszk_uber_kohoges","timestamp":"2021. március. 12. 20:29","title":"Leköhögték az Uber-sofőrt az utasai, amiért az megkérte őket, vegyék fel a maszkjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beszélt arról is, milyennek látja a magyarok hangulatát, életkörülményeit, és mit gondol a rendszerváltás előtti romániai és magyar rendszerről.","shortLead":"Beszélt arról is, milyennek látja a magyarok hangulatát, életkörülményeit, és mit gondol a rendszerváltás előtti...","id":"20210313_tamas_gaspar_miklos_veiszer_alinda_kadar_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d08ddeb-0278-4d2c-9dd2-4771727aafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61fad6c-a0c9-41c7-8f56-141b0b2d8010","keywords":null,"link":"/elet/20210313_tamas_gaspar_miklos_veiszer_alinda_kadar_janos","timestamp":"2021. március. 13. 10:18","title":"TGM elmondta miért népszerű még mindig a Kádár-rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza a termelésük, emiatt a teljes magyar ipar mínuszban zárta a januárt. A decemberhez képest így is sikerült minimális növekedést elérni, annyira sok elektronikai termék készült.","shortLead":"Ahogy a félvezetők hiánya miatt csökkentett üzemmódra kapcsoltak az autógyárak, 28 százalékkal esett vissza...","id":"20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfba42b9-037a-4e7e-92ee-789f34df8094&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bccdb06-7256-4da3-a57e-6aad450b8bcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_ipar_termeles_ksh_autogyar","timestamp":"2021. március. 12. 09:31","title":"Óriásit zuhant az autógyárak termelése, és magával rántotta a teljes magyar ipart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c8a38f-60a3-4c9e-ad17-3ef78439d841","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Győrben több mint 21 milliárd forintból épül vízi élménypark.","shortLead":"Győrben több mint 21 milliárd forintból épül vízi élménypark.","id":"20210311_furdo_fejlesztes_gyor_raba_quelle","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c8a38f-60a3-4c9e-ad17-3ef78439d841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb993cf2-49e7-499f-a6f8-e2b83f7ae40d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210311_furdo_fejlesztes_gyor_raba_quelle","timestamp":"2021. március. 11. 19:20","title":"Fotók: Így néz ki Magyarország legnagyobb fürdőfejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról vízalapú festéket. Szerintük egyértelműen vegzálásról van szó.","shortLead":"A párt két tagja a rendőrségen kezdte a pénteket, ahol kiderült, hogy nem olcsó mulatság eltávolítani a betonról...","id":"20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01bf7898-339b-4c27-b1bc-4ed8fc9af475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a3519a-047e-4f04-ab82-4854cd9fabe7","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_jachtparkolo_orosz_anna_toth_endre_momentum","timestamp":"2021. március. 12. 12:15","title":"A rendőrség szerint 30 ezres kárt okoztak a momentumosok a jachtparkoló felfestésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","shortLead":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","id":"20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978899dd-f928-4c33-bb74-0860fe721af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","timestamp":"2021. március. 12. 10:42","title":"Videó: Így zajlik egy eldurvuló közúti adok-kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","shortLead":"Dávid Ilona a MÁV-nál és a Volánnál végzett munkájáról ismert, most a közétkeztetés Fidesz-közeli köreihez csatlakozik.","id":"202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0dab6403-13b1-46d9-bc21-bf619081f32b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1186404f-fcaa-4221-b85b-2bdacf929dd5","keywords":null,"link":"/360/202110_hungast_management_befektet_simicska_egykori_embere","timestamp":"2021. március. 12. 12:00","title":"Simicska egykori embere pici tulajdonszerzéssel is nagyot szakíthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]