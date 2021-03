Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk, hogy kipróbáljuk a gyakorlatban a világ legjobb elektrosztatikus hangsugárzójának ígért Popori Acoustics WR1-et. ","shortLead":"Teljesen magyar fejlesztés és gyártás, elképesztő hangminőség, formabontó design és csillagászati ár. Baján jártunk...","id":"20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d64d6c4-d6de-4586-a57b-aa4435063dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38000678-25b1-4386-bda3-7c595d4a703d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_popori_acoustics_wr1_magyar_hangfal_zenehallgatas","timestamp":"2021. március. 14. 16:00","title":"Garantált libabőr: meghallgattuk a 13 millió forintos új magyar hangfalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","shortLead":"Gordon Hall a Red Dead Redemption első részén is dolgozott. 51 éves volt.","id":"20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a4a53ac-2c9e-489c-808e-ae6f4bdc6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4e896a-9458-48a6-bbb6-631da7ad2781","keywords":null,"link":"/tudomany/20210314_gordon_hall_rockstar_leeds_red_dead_redemption","timestamp":"2021. március. 14. 10:17","title":"Gyászolnak a Grand Theft Auto játékosai: elhunyt egy legendás fejlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6012de15-f2a7-4860-8958-3ab4dcf9a1cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A barátok celláinak falai is megmaradtak.","shortLead":"A barátok celláinak falai is megmaradtak.","id":"20210314_egyiptom_asatas_templom_regeszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6012de15-f2a7-4860-8958-3ab4dcf9a1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff378915-1cdf-4502-82b2-b8e9db6b4a69","keywords":null,"link":"/vilag/20210314_egyiptom_asatas_templom_regeszet","timestamp":"2021. március. 14. 20:02","title":"Ősi keresztény templomok és kolostorok maradványai bukkantak elő egy egyiptomi ásatáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetnek három halálos áldozata van.","shortLead":"A balesetnek három halálos áldozata van.","id":"20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e620156-9c90-4f78-a599-5818b36cf74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a412880d-118c-4b9b-8516-c2004707732d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210314_nyirtura_karambol_baleset_4_es_ut","timestamp":"2021. március. 14. 14:10","title":"A felismerhetetlenségig összeroncsolódott egy autó a Nyírturánál történt karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233e51e-ef15-4ce4-8372-e6f279685f50","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Legalábbis, ha visszatekintünk, mi történt a korábbi választásokat megelőző ünnepeken. 2017-ben egy másik operatív törzs még teljesen mással foglalkozott, miközben Orbán Viktor kormányfő Brüsszel ellenes harcias beszédét sípszó, szidalmazás és dulakodás kísérte. Nyolc éve pedig hótakaró fullasztotta be az ünnepi rendezvényeket. Most csak egy kis eső várható és a járványos csend.","shortLead":"Legalábbis, ha visszatekintünk, mi történt a korábbi választásokat megelőző ünnepeken. 2017-ben egy másik operatív...","id":"20210315_marcius_15i_unnep_valasztas_kampany_fidesz_orbankormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d233e51e-ef15-4ce4-8372-e6f279685f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bfc1c8-bee6-4860-93b4-e66c168482b8","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_marcius_15i_unnep_valasztas_kampany_fidesz_orbankormany_ellenzek","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"Egy évvel a választások előtt talán jobb is, hogy otthon kell ünnepelnünk március idusát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de nyert Dua Lipa, Fiona Apple, Lady Gaga és posztumusz Chick Corea is.","shortLead":"Vasárnap éjjel átadták a Grammy-díjakat: az év felvételéért Billie Eilisht, az év lemezéért Taylor Swiftet díjazták, de...","id":"20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfd14a84-9ea9-4dba-a99a-089d38fde7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb2a831e-02ef-4be9-8625-4f0f4d12742f","keywords":null,"link":"/kultura/20210315_Beyonce_mar_annyi_Grammydijat_nyert_mint_korabban_egyetlen_no_sem","timestamp":"2021. március. 15. 08:57","title":"Beyoncé már annyi Grammy-díjat nyert, mint korábban egyetlen nő sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","shortLead":"Kiss Csaba szerint káosz van az oltások elrendelésében.","id":"20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b89b9a9-8e5c-4283-aed1-6a83fb6b9914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43afaa6-4bd8-4487-8628-3b441dd0e8b3","keywords":null,"link":"/itthon/20210314_erdokertes_haziorvos_oltas","timestamp":"2021. március. 14. 13:28","title":"Erdőkertesi háziorvos: Azt se tudjuk, milyen oltóanyagot, és hogyan kellene adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58d101c-d849-418d-9799-78acfa9d3090","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-válság az élet minden területén megjelenik, így a hazai kis sajtmanufaktúrák mindennapjait is átalakítja. Nemesbükön, a Korosajt Műhelynél forgattunk, hogy megtudjuk, mik a túlélés módszerei. Az is kiderült, még az is elképzelhető, hogy a végén a teheneknek be kell jelentkezniük egy céges meetingen. ","shortLead":"A koronavírus-válság az élet minden területén megjelenik, így a hazai kis sajtmanufaktúrák mindennapjait is átalakítja...","id":"20210314_A_tuleles_egyik_modja_amikor_a_tehen_bejelentkezik_a_ceges_meetingen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a58d101c-d849-418d-9799-78acfa9d3090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8292bb4-9e4e-469f-bdcb-2dbc496b5cf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210314_A_tuleles_egyik_modja_amikor_a_tehen_bejelentkezik_a_ceges_meetingen","timestamp":"2021. március. 14. 14:00","title":"A túlélés egyik módja: amikor a tehén bejelentkezik a céges meetingen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]