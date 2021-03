Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem ellensúlyozhatók az elhízással járó egészségügyi kockázatok.","shortLead":"Európai kardiológusok kutatása megdönt egy tévhitet: nincsen „minden méretben” egészség. Az aktív életmóddal nem...","id":"20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48436673-27b6-4198-9bdc-ed0f44fd5113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"114b24de-b949-421f-b61c-9cf07e661bb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_aktiv_eletet_elo_elhizottak_egeszsegugyi_kockazatai","timestamp":"2021. március. 16. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kardiológusok: vagy kövér, vagy egészséges valaki – a kettő nem lehet egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új Apple-szabadalom megmutatja, hogyan tűnhetne el teljesen a szenzorsziget a jövőbeli iPhone-okról. Olyan fényérzékelő beépítéséről van szó, amely képes lenne a Touch ID és a Face ID biometrikus hitelesítési rendszerekkel való együttműködésre.","shortLead":"Egy új Apple-szabadalom megmutatja, hogyan tűnhetne el teljesen a szenzorsziget a jövőbeli iPhone-okról. Olyan...","id":"20210315_apple_szabadalom_fenyerzekelo_a_kijelzo_alatt_szenzorsziget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1560fb56-7d1b-4d3c-94f3-a28d96454779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db2dbd83-eff3-4e9d-a8af-3aa082e70d12","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_apple_szabadalom_fenyerzekelo_a_kijelzo_alatt_szenzorsziget","timestamp":"2021. március. 15. 12:03","title":"Mindent a kijelző alá tenne az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","shortLead":"Február 16-án azért ment be, mert nem érezte jól magát. Azóta egy szívműtéten is túlesett.","id":"20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4338076-e727-4518-8cd5-0a7fbaed38d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f219d2-6281-4c68-a748-47a3dc54bca9","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Fulop_herceg_egy_honap_utan_elhagyhatta_a_korhazat","timestamp":"2021. március. 16. 11:57","title":"Fülöp herceg egy hónap után elhagyhatta a kórházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","shortLead":"Az 510 lóerős puttonyos bajor hivatalos leleplezésére várhatóan még az idén sor fog kerülni.","id":"20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94a31eaa-1a8e-4599-adb2-653851ddecf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ae06b1-5006-4525-a522-6a2bc82921b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_kemfotok_javaban_hoban_csapatjak_a_bmw_m3_kombival","timestamp":"2021. március. 16. 06:41","title":"Kémfotók: javában hóban csapatják a BMW M3 sportkombival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt az akklimatizálódási időszakban is.","shortLead":"Nemhogy négynaponta, de naponta tesztelhetik a tokiói olimpián a sportolókat. Sőt már az olimpia előtt...","id":"20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2a5f473-3b55-495d-b623-2102f88d38d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Naponta_tesztelhetik_a_sportolokat_az_olimpian","timestamp":"2021. március. 15. 21:45","title":"Naponta tesztelhetik a sportolókat az olimpián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális bevándorlás kezelése terén.","shortLead":"Nyárra készülhet el az a javaslat, amely szankcionálná, ha egy ország nem működik együtt az EU-val az illegális...","id":"20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64e5904a-ae90-4882-8b61-fd26462ab35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf9fcdb-9574-4585-97f1-5c96d495d267","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_europai_unio_migracio_tanacs_szijjarto","timestamp":"2021. március. 15. 20:40","title":"Megtagadhatja a vízumot az EU azon országoktól, amelyek nem fogadják vissza a migránsaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ukrán Cseljabinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","shortLead":"Az ukrán Cseljabinszknek nem sikerült simán átmennie a pillérek között.","id":"20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2dc82f6-6bef-4ae6-ace1-479bd90b398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835fb9dd-55e1-4f14-847c-c65a6ff9f8bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_baja_duna_hid_piller_uszaly_baleset","timestamp":"2021. március. 16. 07:43","title":"Videó: Telibe kapta a bajai Duna-híd pillérét egy uszályokat toló hajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga legyen saját szája íze szerinti chartát készíttetni. Tíz éve terjesztették a parlament elé az alaptörvényt.\r

","shortLead":"Jó ideig lebegtette Orbán, hogy új alkotmányt készülne írni, hogy aztán 2010-es győzelme után az egyik első dolga...","id":"202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c93e457-952a-4ae2-b5da-0204653b8642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195d0ec5-0375-4d97-a25d-743a3553a4eb","keywords":null,"link":"/360/202110__alkotmanyozas_fidesz_modra__10_eves_azalaptorveny__aszentesites_utja__granitszilardsagu_jatekszer","timestamp":"2021. március. 15. 11:00","title":"10 éves Orbán bunkósbotja, a kilencszer módosított \"gránitszilárdságú\" alaptörvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]