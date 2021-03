Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt 24 órában a tegnapi adatokhoz képest valamivel kevesebb, 7706 új fertőzöttet azonosítottak, de egyetlen nap alatt 9300-ra nőtt a kórházban kezeltek száma.","shortLead":"Az elmúlt 24 órában a tegnapi adatokhoz képest valamivel kevesebb, 7706 új fertőzöttet azonosítottak, de egyetlen nap...","id":"20210315_Koronavirus_Magyarorszagon_egy_nap_alatt_csaknem_600an_kerultek_korhazba_meghalt_131_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6351667-2b50-473a-8ff3-ce224166ec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b833a534-aa90-406c-b5d5-b5e488771fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Koronavirus_Magyarorszagon_egy_nap_alatt_csaknem_600an_kerultek_korhazba_meghalt_131_beteg","timestamp":"2021. március. 15. 09:09","title":"Koronavírus Magyarországon: egy nap alatt több mint 500-an kerültek kórházba, meghalt 131 beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Semmiféle, házasságon kívüli szexuális tevékenységgel együtt járó kapcsolatra nem adható áldás.","shortLead":"Semmiféle, házasságon kívüli szexuális tevékenységgel együtt járó kapcsolatra nem adható áldás.","id":"20210315_A_Vatikan_allast_foglalt_aldasukat_adhatjake_papok_meleg_parkapcsolatokra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c71b26-2d63-4e7e-8edc-63a5d7206c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bbee32-2259-47df-a984-1b118b331e25","keywords":null,"link":"/elet/20210315_A_Vatikan_allast_foglalt_aldasukat_adhatjake_papok_meleg_parkapcsolatokra","timestamp":"2021. március. 15. 15:48","title":"A Vatikán állást foglalt, áldásukat adhatják-e papok meleg párkapcsolatokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha a felhasználó nyomtatni akarna. A Microsoft egy újabb frissítéssel orvosolja a gondot – már letölthető.","shortLead":"A Windows 10 egyik márciusi javítócsomagja nem várt problémát okoz egyes számítógépeken: a rendszer összeomolhat, ha...","id":"20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c81bbc5-aab9-474d-867f-aa04ece462cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_microsoft_windows_10_frissites_nyomtatas_kek_halal","timestamp":"2021. március. 16. 15:03","title":"Fontos frissítés érkezett a számítógépéhez, jobb, ha mielőbb telepíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyszerre akár 75 honvéd állomásozhat majd Maliban.","shortLead":"Egyszerre akár 75 honvéd állomásozhat majd Maliban.","id":"20210315_Magyarorszag_meg_tobb_katonat_kuld_Maliba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1cee34d-a521-4184-bb75-eed67789dfdc","keywords":null,"link":"/vilag/20210315_Magyarorszag_meg_tobb_katonat_kuld_Maliba","timestamp":"2021. március. 15. 18:15","title":"Magyarország még több katonát küld Maliba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne, hanem azért is, mert a nosztalgiára épít. A Pretend It’s a City című dokumentumfilm-sorozat akkor is vágyakozást ébreszt bennünk a régi, nyüzsgő Manhattan iránt, ha sosem jártunk ott, és minden percében eszünkbe juttatja, hogy milyen jó is volt, amikor még volt társaséletünk.","shortLead":"Nemcsak azért működik, mert elképesztően vicces, vagy mert a főhőse akár egy Woody Allen-film karaktere is lehetne...","id":"20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779d7f81-d756-4523-adf6-848ed833a0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99cd991-7a40-4530-a84a-437438d745ee","keywords":null,"link":"/elet/20210315_scorsese_netflix_pretend_its_a_city_fran_lebowitz","timestamp":"2021. március. 15. 20:00","title":"Scorsese új sorozata úgy szórakoztat, ahogy kevesen tudnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","shortLead":"A KidCOVE néven indult kutatásba közel 7000 gyereket vonnak be, akik eltérő mennyiségű oltóanyagot fognak kapni.","id":"20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c954257b-cdea-4dd1-b61a-93738a44cdf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_moderna_oltas_gyerekek_klinikai_teszteles","timestamp":"2021. március. 16. 17:12","title":"A 12 éven aluli gyerekeken is elkezdik tesztelni a Moderna vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"899bdc62-18f8-4abb-a2e4-157dca10ec37","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Egy éve van velünk a koronavírus, amely kiforgatta a világot a sarkaiból: az iskolák, irodák, az utcák és a terek egy-egy hullámban szinte mind kiürültek, az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatói, a távolságtartás és a maszkviselés pedig egy csapásra az életünk részévé váltak. Így látták a hvg.hu fotósai az elmúlt egy évet. ","shortLead":"Egy éve van velünk a koronavírus, amely kiforgatta a világot a sarkaiból: az iskolák, irodák, az utcák és a terek...","id":"20210314_koronavirus_nagyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=899bdc62-18f8-4abb-a2e4-157dca10ec37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4269981-5c6d-41fe-b79d-60292d171839","keywords":null,"link":"/nagyitas/20210314_koronavirus_nagyitas","timestamp":"2021. március. 14. 19:00","title":"A veszélyhelyzet kezdetétől a vakcináig: a koronavírus első éve képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]