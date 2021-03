Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","shortLead":"Játszott vérszomjas idegennel birkózó űrmérnököt és James Bond-főgonoszt is. Az amerikai színész 81 éves volt.","id":"20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64c9136f-9ebd-48de-9c0d-8a0e353177c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a99b33d-93ef-49ce-88a4-0775f4230a4a","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_Elhunyt_az_Alonso_Mosley_nyomozot_is_alakito_Yaphet_Kotto","timestamp":"2021. március. 16. 18:26","title":"Elhunyt az Alonzo Mosley nyomozót is alakító Yaphet Kotto","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tervezetek május 20-án válnak érvényes adóbevallássá.","shortLead":"A tervezetek május 20-án válnak érvényes adóbevallássá.","id":"20210316_nav_adobevallas_tervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68ed2c4-5d96-488e-a13d-766d01eea143","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_nav_adobevallas_tervezet","timestamp":"2021. március. 16. 12:29","title":"Már elérhetőek a NAV adóbevallási tervezetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a2befb-daf6-41d1-b10f-e95385c34d75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kit ne bosszantottak volna már apró, repülő rovarok? A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei nem haragszanak rájuk, hiszen éppen tőlük merítettek ötleteket egészen újszerű drónok tervezéséhez.","shortLead":"Kit ne bosszantottak volna már apró, repülő rovarok? A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei nem haragszanak...","id":"20210315_rovarok_apro_dronok_mit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8a2befb-daf6-41d1-b10f-e95385c34d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e16d-e36b-4755-b599-7bcfbfbf21c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_rovarok_apro_dronok_mit","timestamp":"2021. március. 15. 14:03","title":"Videó: Mint az apró darazsak, olyanok lehetnek a legújabb drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f003f4b-c33d-4134-aff4-416eaa8f80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető pályája éles kanyart vett a zeneipar felé. ","shortLead":"A műsorvezető pályája éles kanyart vett a zeneipar felé. ","id":"20210316_Pachmann_Peter_probababakkal_nosztalgiazik_a_videoklipjeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f003f4b-c33d-4134-aff4-416eaa8f80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee4043be-70f0-426f-8c99-438a00f86828","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Pachmann_Peter_probababakkal_nosztalgiazik_a_videoklipjeben","timestamp":"2021. március. 16. 11:16","title":"Pachmann Péter próbababákkal nosztalgiázik a videoklipjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fcc31c2-254d-4fdb-a346-c94deca5cc56","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Tesla hazai kereskedőjének és szervizének többi vezetője külföldi.","shortLead":"A Tesla hazai kereskedőjének és szervizének többi vezetője külföldi.","id":"202110_tesla_hungary_a_skodatol_igazolt_magyar_ugyvezetot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fcc31c2-254d-4fdb-a346-c94deca5cc56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da0b121-c184-4b5d-ab77-e83734d4ec10","keywords":null,"link":"/360/202110_tesla_hungary_a_skodatol_igazolt_magyar_ugyvezetot","timestamp":"2021. március. 16. 12:00","title":"A Skodától igazolhat magyar ügyvezetőt a Tesla Hungary","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható telefonjával. Egy neves tervező el is képzelte, milyen lehetne a Pixel Fold.","shortLead":"Több elemző is úgy gondolja, hogy akár már az idén kirukkolhat a Google saját rugalmas kijelzős, összehajtható...","id":"20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b122d834-6e98-4ccf-b3d5-2d31e46475f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b9c15-f7c0-4d28-adbc-caed8440760e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_koncepciovideo_google_osszehajthato_telefon","timestamp":"2021. március. 15. 10:03","title":"Koncepcióvideón a Google összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat árusítanának.","shortLead":"Igen rövid életciklust adnak már csak az utolsó benzines és dízel Miniknek. 2030-tól már csak villanyautókat...","id":"20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64efe23-42bb-418d-9c72-5e613a4593e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8207606-751d-49d5-afc1-ba87ea126063","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_2025ben_jon_az_utolso_benzines_Mini","timestamp":"2021. március. 16. 14:23","title":"2025-ben készül el az utolsó hagyományos motorú Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 75 éves zenész a jövőbe fektet be.","shortLead":"A 75 éves zenész a jövőbe fektet be.","id":"20210316_Nagy_Fero_mar_eldontotte_mire_kolti_a_Kossuthdijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2e28aa-b2dd-4199-b8bd-3f7884905ef4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04edb1b4-3c83-4e32-a94b-f8733b41fa20","keywords":null,"link":"/elet/20210316_Nagy_Fero_mar_eldontotte_mire_kolti_a_Kossuthdijat","timestamp":"2021. március. 16. 09:28","title":"Nagy Feró már eldöntötte, mire költi a Kossuth-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]