[{"available":true,"c_guid":"cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb jelentéséből. Ez a szám az egy évvel korábbi adatnál 34 ezerrel, a két évvel korábbinál pedig 6 ezerrel magasabb. A britek érdeklődése megnőtt az uniós polgárság iránt.","shortLead":"2019-ben az uniós tagállamok több mint 706 400 embenek adtak állampolgárságot – derül ki az Eurostat legfrissebb...","id":"20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf164283-837c-48a0-ab62-1a11a771541f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4f0092-44a2-4e4a-9323-f30c5fe2f907","keywords":null,"link":"/eurologus/20210315_Kozel_30_ezer_brit_kert_unios_allampolgarsagot_egy_ev_alatt","timestamp":"2021. március. 15. 16:18","title":"Közel 30 ezer brit kért uniós állampolgárságot egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem sejtő apja 600-as enduróján.","shortLead":"A motorokon nem volt rendszám, a motorosoknak nem volt jogosítványuk. A csapat tagja volt egy 13 éves fiú is, mit sem...","id":"20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=294b6385-428e-44c3-8775-5c43a2021568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341636a9-cc04-46c3-a22f-bc5b9c5a5ed2","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_krosszmotor_erdo_rendorseg_bataapati","timestamp":"2021. március. 16. 15:47","title":"A rendőrségen ért véget az erdei kaland a 13 éves motorosnak és csapatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f","c_author":"Serdült Viktória - Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy, hogy elővigyázatosságból felfüggeszti a vakcina használatát. Az oltási program leállítását sem az Európai Gyógyszerügynökség, sem az Egészségügyi Világszervezet nem támogatja, a félelem miatt az oltást visszautasító betegekkel viszont már magyar háziorvosok is találkoztak. Ferenci Tamás biostatisztikus a hvg.hu-nak azt mondta: túlzott aggodalomra nincs ok, de óvatosnak kell lenni, ezért is fontos, hogy jelenleg is folyamatban van az esetek vizsgálata. ","shortLead":"Folytatja az oltást az AstraZeneca oltóanyagával Magyarország, de egyre több európai állam dönt úgy...","id":"20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bc384f6-4fb3-4ed7-8f06-b0ef0157101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e00501-4b1f-4066-977c-610bf9dfde9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_AstraZeneca_vakcina_felfuggesztes_europai_gyogyszerugynokseg","timestamp":"2021. március. 16. 15:30","title":"AstraZeneca-oltás: az óvatosság indokolt, a pánik nem a szakemberek szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","shortLead":"A repülő nem sokkal felszállás után zuhant az útra, amelyen az autó haladt.","id":"20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7315cb8a-0372-4900-bdfe-b9fa2d056f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae099b6-69d1-4bcb-b723-be820daaf511","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_Video_zuhano_repulogeppel_utkozott_egy_auto_Floridaban","timestamp":"2021. március. 16. 13:27","title":"Zuhanó repülőgéppel ütközött egy autó Floridában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán több ország is felfüggesztette.","shortLead":"Kemenesi Gábor virológus is megszólalt az AstraZeneca oltással kapcsolatban, melynek használatát a múlt hét folyamán...","id":"20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da77b054-c5af-4ac8-a0d6-bec5d6444aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e536792-3aac-42db-a265-c33453006920","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_kemenesi_gabor_astrazeneca_koronavirus_elleni_vedooltas_verrogkepzodes","timestamp":"2021. március. 16. 09:33","title":"Kemenesi Gábor az AstraZeneca vakcinájáról: nem gyanús a helyzet, rutinvizsgálatok zajlanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes NNK-főosztályvezető pedig nem zárta ki, hogy a járványügyi adatok alapján megyénként eltérő intézkedéseket vezethetnek be. Noha a kormány még nem hozott ilyen döntést (kormányülés szerdán lesz), végignéztük, melyik megyékben emelkednek leginkább a fertőzésszámok. ","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök szerint az egészségügyre nézve a járvány talán legnehezebb hete jön, Galgóczi Ágnes...","id":"20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e5040f4-5e1a-4f97-bbdf-79888de71336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76f82c95-8cd8-448d-ad97-f4e8a7c16534","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_jarvany_legnehezebb_het_korlatozas_fertozottseg_megye","timestamp":"2021. március. 16. 06:30","title":"Jön a megyénkénti zárás? – megnéztük, hol indokolhat a fertőzöttség nagyobb szigort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","shortLead":"Az olimpiai kvalifikációs világversenyt rendszeres tesztelés mellett rendezték, mégis bejutott a kórokozó.","id":"20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a4e04c1-f2d3-4235-9d04-5b335c864647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad413ce6-1e5d-4be1-8ed1-368ec3dcebd5","keywords":null,"link":"/sport/20210316_koronavirus_kard_vilagkupa","timestamp":"2021. március. 16. 18:52","title":"Nyolcan fertőződtek meg koronavírussal a budapesti kard Világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kutatók szerint a B.1.17 nevű variáns feltehetően súlyosabb megbetegedést okoz, mint a SARS-Cov-2 eddig ismert mutánsai.","shortLead":"Kutatók szerint a B.1.17 nevű variáns feltehetően súlyosabb megbetegedést okoz, mint a SARS-Cov-2 eddig ismert mutánsai.","id":"20210316_brit_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd3e9ad-e128-45fb-824d-09e4abfa7ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20210316_brit_kutatas","timestamp":"2021. március. 16. 18:21","title":"55 százalékkal lehet halálosabb a koronavírus brit variánsa egy kutatás szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]