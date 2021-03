Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból Budapestre, videós stábunk Ferihegyen várta az úgynevezett NER-gépet.","shortLead":"Miután olyan információk jutottak el szerkesztőségünkhöz, hogy az OE-LEM jelzésű repülőgép kedd este érkezik Dubajból...","id":"20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=269dfeb8-d8d0-4731-8053-caba4f732249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2eee2-597c-47ca-80d2-cda02af76227","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Videon_a_Budapestre_visszatero_NERgep_es_utasai","timestamp":"2021. március. 17. 12:40","title":"Videónkon a Budapestre visszatérő „NER-gép” és utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","shortLead":"Félő, hogy a támogatást, amivel a nehéz helyzetbe került lakosságot segítené az állam, hitelezők kezében landol. ","id":"20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c521566-45cc-4910-8b60-a8f14fb94e08","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_Az_adossagbehajtok_mar_nagyon_varjak_a_Bidenkormany_1400_dollaros_segelyet","timestamp":"2021. március. 17. 13:36","title":"Az adósságbehajtók már nagyon várják a Biden-kormány 1400 dolláros segélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna egészségügyi biztosítására a mentőket úgy, hogy a rendes munkaidőkeretükbe bele sem számít az ott végzett munka. Eközben a járvány miatt már többször is vidékről érkeznek besegíteni mentőegységek. Az Országos Mentőszolgálat szerint az ellátást nem zavarja a rendezvény. ","shortLead":"Forrásaink szerint kérdés nélkül osztották be a csütörtökön kezdődő európai olimpiai kvalifikációs birkózótorna...","id":"20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2280cf5-2d10-4303-a19f-54c9e502f8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e41d4d2-2093-45b5-ac36-ee3246db9ed7","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_omsz_mentosok_birkozas_biztositas","timestamp":"2021. március. 18. 13:48","title":"Alig látnak ki a mentők a munkából, de birkózóversenyre még kivezénylik őket biztosítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett elektroszmogot vizsgálja majd.","shortLead":"SMOG-1 névre keresztelték a magyar szakemberek azt az 5x5x5 centiméteres műholdat, ami az ember által keltett...","id":"20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=408f9b93-0f48-4ec3-a71a-354f33d66c11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f386907b-9e63-4445-9a5d-617fa746999f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_smog_1_muhold_muegyetem_urkutatas_elektroszmog","timestamp":"2021. március. 18. 19:03","title":"Szombat reggel állítják pályára az új magyar műholdat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A héten szavazhatnak róla a szülők.","shortLead":"A héten szavazhatnak róla a szülők.","id":"20210318_balatonfured_katolikus_egyhazi_iskola_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=743f26c3-8878-4646-a7d8-54f3279a2730&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3a34f5-457d-4327-a398-7f4720c85141","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_balatonfured_katolikus_egyhazi_iskola_oktatas","timestamp":"2021. március. 18. 07:36","title":"A balatonfüredi iskolát is vinné a katolikus egyház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel nélkül. Ráadásul nekik még bértámogatás sem jár, mert egyéni vállalkozók. Megkérdeztük a kormányt, miért bünteti az egyéni vállalkozókat az alkalmazottakkal szemben, noha már egy éve is szó volt arról, hogy a bértámogatást a katás vállalkozókra is kiterjesztik.","shortLead":"A szépségiparban dolgozók attól tartanak, hogy a vendéglátóipar után most rajtuk a sor: ők maradnak kuncsaft és bevétel...","id":"20210317_szepsegipar_lezaras_covid","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c9c776ab-697b-4170-a22d-75fd88279b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1852ce26-6917-41e9-84aa-1745d76ee1d5","keywords":null,"link":"/kkv/20210317_szepsegipar_lezaras_covid","timestamp":"2021. március. 17. 17:00","title":"\"Vállalkozó vagyok, egyedül dolgozom, én dögöljek éhen?\" – kilátástalan a szépségipari dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"hvg.hu","category":"eurologus","description":"A Twitteren tett közé rövid közleményt a Néppárt.","shortLead":"A Twitteren tett közé rövid közleményt a Néppárt.","id":"20210318_Ket_mondatban_reagalt_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_kilepesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1911abe-8526-48c5-b9dd-2f599a34ccdc","keywords":null,"link":"/eurologus/20210318_Ket_mondatban_reagalt_az_Europai_Neppart_a_Fidesz_kilepesere","timestamp":"2021. március. 18. 20:08","title":"Két mondatban reagált az Európai Néppárt a Fidesz kilépésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt a nagykörúti biciklisáv mellett, elmondta, hogy állnak a meg nem valósított kampányígéretei, és kicsit tovább tudott sejtetni arról, vannak-e miniszterelnöki ambíciói.","shortLead":"Hosszú interjút adott Budapest főpolgármestere Osváth Zsolt youtubernek, amiben a magánélete részletezésén kívül kiállt...","id":"20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1dd5ba-4ecc-49f0-aaa3-07047c2325d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e965df4-2ea5-4411-bbf3-662b4884ae3a","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_Karacsony_gergely_interju_budapest_elovalasztas","timestamp":"2021. március. 18. 15:13","title":"Karácsony még nem tudja, öt év múlva miniszterelnök vagy főpolgármester lesz-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]