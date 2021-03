Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","shortLead":"A teszteredmény akár PDF-ben is feltölthető az alkalmazásba, így papírra egyáltalán nincs szükség.","id":"20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93dbfa40-e479-4620-940b-a0b25c037b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20210319_covid_utlevel_air_france_legitarsasg","timestamp":"2021. március. 19. 10:33","title":"Mobilos Covid-útlevelet kezd tesztelni az Air France","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2594be-192f-4f81-ab8e-73d7c1c31965","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos ország a zöld törekvések helyett inkább a környezetkárosító beruházások mellett döntött a koronavírus-járvány miatt. 