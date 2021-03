Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"276fbda3-ac9a-4b67-9947-201440d6bf25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a tulajdonképpen szalonállapotú W123-as Mercedes a 70-es évek végére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a tulajdonképpen szalonállapotú W123-as Mercedes a 70-es évek végére repít vissza bennünket.","id":"20210320_beultunk_egy_42_eves_zoldseges_mercibe_amiben_kevesebb_mint_25_ezer_kilometer_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=276fbda3-ac9a-4b67-9947-201440d6bf25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3f7a5-e769-4316-8991-28e8228557d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210320_beultunk_egy_42_eves_zoldseges_mercibe_amiben_kevesebb_mint_25_ezer_kilometer_van","timestamp":"2021. március. 20. 06:41","title":"Beültünk egy 42 éves zöldséges Mercibe, amiben kevesebb, mint 25 ezer kilométer van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz ez az eszköz. Most már fotók is kiszivárogtak róla.","shortLead":"Abban már biztosak lehettünk, hogy a Xiaominak is lesz összehajtható telefonja. A kérdés csak az volt, hogy milyen lesz...","id":"20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8066373-d609-41fc-871c-2cb2ff61d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0ed177-14c4-4d6c-8baf-4cf1bd7ef261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_xiaomi_elso_osszehajthato_telefonja_fotok_weibo","timestamp":"2021. március. 21. 08:03","title":"Képek szivárogtak ki: ilyen lehet a Xiaomi első összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","shortLead":"Csütörtökön a kancellár még azt nyilatkozta, a sürgősségi ellátás biztosított. ","id":"20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcc6f575-f168-467a-ad80-653dba56a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbd8d50-5894-4f9e-9c6b-036575f7886a","keywords":null,"link":"/itthon/20210321_szeged_daganatos_beteg_surgos_ellatas","timestamp":"2021. március. 21. 20:44","title":"Szegeden a daganatos és sürgős ellátást igénylő betegek között is szelektálni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt szigorítanak a törvényeken.","shortLead":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt...","id":"20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9790234-528e-43d7-9c55-baf84d995265","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","timestamp":"2021. március. 21. 13:13","title":"Kedvenc kocsmájukból is kitilthatja egy brit törvény a családon belüli erőszak elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","shortLead":"A nemrég leköszönt amerikai elnök két-három hónap múlva tűnhet fel megint.","id":"20210321_donald_trump_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce5bdfe5-cb97-4290-94ed-c94286441a34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf6b7f3-3e29-42e9-a1dd-1a6bccbe0b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_donald_trump_kozossegi_media","timestamp":"2021. március. 21. 19:33","title":"Saját felülettel térne vissza a közösségi médiába Donald Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210321_astrazeneca_mellekhatas_olcso_windows_buncselekmeny_arcmaszk_kornyezetszennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c12f78-4e9e-43cb-bfa9-fbb36f3265e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_astrazeneca_mellekhatas_olcso_windows_buncselekmeny_arcmaszk_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. március. 21. 12:00","title":"Ez történt: Rájöhettek, mi lehet a gond egyeseknél az AstraZeneca vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szombati meccse után már biztosnak tűnt a kvóta, most már a csapat kezében van.","shortLead":"Szombati meccse után már biztosnak tűnt a kvóta, most már a csapat kezében van.","id":"20210320_Kijutott_a_tokioi_olimpiara_a_noi_kezilabdavalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9e1562-16db-40d1-b2f3-487937be49e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f44235d-58e7-423b-b151-7a9e671ee81c","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Kijutott_a_tokioi_olimpiara_a_noi_kezilabdavalogatott","timestamp":"2021. március. 20. 22:02","title":"Kijutott a tokiói olimpiára a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","shortLead":"A játékok újabb elhalasztásáról egyelőre nincs szó.","id":"20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5b7682a-e593-423d-8d14-d10f4fc670e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb8ec5f-6014-4aa9-85fc-a6deea53f9e8","keywords":null,"link":"/sport/20210320_Nem_engednek_be_kulfoldi_nezoket_a_tokioi_olimpiara","timestamp":"2021. március. 20. 12:00","title":"Nem engednek be külföldi nézőket a tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]