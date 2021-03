Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210321_astrazeneca_mellekhatas_olcso_windows_buncselekmeny_arcmaszk_kornyezetszennyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a7f29b3-2677-45e5-922c-da4e1b711895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c12f78-4e9e-43cb-bfa9-fbb36f3265e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210321_astrazeneca_mellekhatas_olcso_windows_buncselekmeny_arcmaszk_kornyezetszennyezes","timestamp":"2021. március. 21. 12:00","title":"Ez történt: Rájöhettek, mi lehet a gond egyeseknél az AstraZeneca vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel mosakodni.","shortLead":"Az UNICEF jelentése szerint a koronavírus-járvány alatt mintegy 3 milliárd ember nem tud szappannal és tiszta vízzel...","id":"20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c860a1d-6b71-452a-904a-48add2093c74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a640bf18-d99d-4a0d-9043-85e09a448dc1","keywords":null,"link":"/zhvg/20210322_UNICEF_gyerek_szennyezett_viz","timestamp":"2021. március. 22. 13:15","title":"Naponta 700 gyerek hal meg a szennyezett víz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e56698-11c0-4331-be87-b16e0f4df193","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyre javulnak az adatok, amiben az egészségügyi hatóságok szerint már az oltás hatása is megmutatkozik. ","shortLead":"Egyre javulnak az adatok, amiben az egészségügyi hatóságok szerint már az oltás hatása is megmutatkozik. ","id":"20210322_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nagy_britannia_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63e56698-11c0-4331-be87-b16e0f4df193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8af223-ab94-485e-9977-7bfed6c5259c","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_nagy_britannia_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. március. 22. 20:26","title":"Szeptember óta nem volt ilyen alacsony a koronavírus halálos áldozatainak száma a briteknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","shortLead":"Jövő héten is rengeteg esőre számíthat Dél-Wales környéke, úgyhogy a helyzet tovább romolhat.","id":"20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=435a9321-5512-4d9b-8c1a-71ea7a3a93a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61afa220-3a22-4959-ad28-f02b740f5eac","keywords":null,"link":"/zhvg/20210321_ausztralia_aradasok_evakualas","timestamp":"2021. március. 21. 18:23","title":"Már ezreket evakuáltak az ausztrál áradások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt szigorítanak a törvényeken.","shortLead":"A rendőrség sokszor visszaengedi az áldozattal közös lakásba a bántalmazó felet. Egy brutális gyilkosság miatt...","id":"20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5706c682-bd81-42a2-b708-1d58ab7d1ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9790234-528e-43d7-9c55-baf84d995265","keywords":null,"link":"/elet/20210321_Kedvenc_kocsmajukbol_is_kitilthatja_egy_brit_torveny_a_csaladon_beluli_eroszak_elkovetoit","timestamp":"2021. március. 21. 13:13","title":"Kedvenc kocsmájukból is kitilthatja egy brit törvény a családon belüli erőszak elkövetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány miatt alaposan megcsappant az utcai kólavásárlási kedv Japánban. A Coca-Cola egy érdekes ötlettel igyekszik felrázni a keresletet.","shortLead":"A járvány miatt alaposan megcsappant az utcai kólavásárlási kedv Japánban. A Coca-Cola egy érdekes ötlettel igyekszik...","id":"20210322_japan_coca_cola_kola_elofizetes_havidj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=925850d2-5856-4f25-b79b-44e121b7dd9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"532dff7c-e981-4799-9e3c-8cf7c49eefae","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_japan_coca_cola_kola_elofizetes_havidj","timestamp":"2021. március. 22. 11:03","title":"Új automata: hamarosan kólára is lehet kérni havidíjas előfizetést Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc448d95-1646-433f-9906-4abb846bee41","c_author":"HVG","category":"360","description":"A San Franciscó-i Brightworks iskolába a tech-világ tehetős dolgozóinak gyerekei járnak, akik leginkább együttműködni és érdeklődni tanulnak meg.","shortLead":"A San Franciscó-i Brightworks iskolába a tech-világ tehetős dolgozóinak gyerekei járnak, akik leginkább együttműködni...","id":"202107_nem_egetik_meg_magukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc448d95-1646-433f-9906-4abb846bee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abcc5b2-f6ba-411f-b2eb-55e10902feb2","keywords":null,"link":"/360/202107_nem_egetik_meg_magukat","timestamp":"2021. március. 22. 12:30","title":"A tanár, tanterv és osztály nélküli iskola, melynek nebulóit a Harvardon várják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]