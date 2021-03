Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem játszottak. Látható lesz a Jubileumi beszélgetések című, kétéves előadás is.","shortLead":"Huszonhárom év után vették elő a Népi Rablétet Péterfy Borival az egyik főszerepben, amelyet több mint tíz éve nem...","id":"20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994fc208-7696-48df-b490-6e03f8c09d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e77f9f-15ff-402d-a6f2-d8be1019b4f5","keywords":null,"link":"/elet/20210324_Pinter_Bela_ujra_bemutatja_a_legelso_eloadasat_a_neten_lesz_lathato","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Béla újra bemutatja a legelső előadását, a neten lesz látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és Törökország viszonyának jövőjéről tárgyalnak, de nagy kérdés, mi valósul meg azokból az ígéretekből, amit 2016 óta sem teljesített az EU.","shortLead":"Öt évvel az migráció megfékezése érdekében kötött egyezség után az uniós állam- és kormányfők ismét az EU és...","id":"20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5426e9c-9fad-40af-93e5-29ce0953c8b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07deb38a-a969-45d2-b2a5-ba6f0c57d999","keywords":null,"link":"/eurologus/20210324_EU_torok_kapcsolatok_unios_csucs","timestamp":"2021. március. 24. 17:00","title":"Az uniós vezetők megint mindent megígérnek majd a törököknek, kérdés, Erdogannak ez elég-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et. A két készülék külsőre szinte semmiben nem tér el egymástól.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Xiaomi végre bemutatta a Black Shark 4 Prót, valamint kisebb testvérét, a Black Shark 4-et...","id":"20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8bd500e-25d8-42e2-90a0-482e40c15b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ceba31-4a44-451b-841f-72a36eba737c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_xiaomi_black_shark_4_pro_gamer_telefon_jatekosoknak_szant_telefon","timestamp":"2021. március. 24. 17:03","title":"16 GB RAM, folyadékhűtés: itt a Xiaomi játékosoknak szánt új csúcsmobilja, a Black Shark 4 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ablaktisztító szerek harmadánál találtak valami problémát az ellenőrzésen, az egyik mosogatószer címkéjét félrefordították, így egészen más anyagot jelöltek összetevőként.","shortLead":"Az ablaktisztító szerek harmadánál találtak valami problémát az ellenőrzésen, az egyik mosogatószer címkéjét...","id":"20210323_tisztitoszer_ITM_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=040ce2a0-05f3-4d07-aae1-c7b8d27765c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da83dbfe-48a8-44af-92a1-9e00d1afc2e0","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_tisztitoszer_ITM_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 23. 09:18","title":"Tíz tisztítószer megbukott az ITM vizsgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","shortLead":"A mentősöket egy terhes nőhöz riasztották, a megkülönböztető jelzést is használták.","id":"20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea038f84-02ca-4b04-86de-3773bbd54871","keywords":null,"link":"/cegauto/20210323_Mentoauto_karambol_motoros_Budapest","timestamp":"2021. március. 23. 15:48","title":"Mentőautóval karambolozott és meghalt egy motoros Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","shortLead":"Khin Myo Chi az apja ölében ült, amikor végeztek vele. Tegnap egy 15 éves fiút is lelőttek.","id":"20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6d1a6f-d8c7-4c5c-ae4d-a5f85decfb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9064196d-e400-413f-93ba-8138446677b2","keywords":null,"link":"/vilag/20210324_Gyilkossag_kislany_katonak_Mianmar","timestamp":"2021. március. 24. 17:56","title":"Meggyilkoltak egy 7 éves kislányt a katonák Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most két ember ellen garázdaság gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most...","id":"20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2908da-3027-4d05-8f5f-f8467f0f9894","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","timestamp":"2021. március. 24. 11:36","title":"Eldurvult a vita a boltban a távolságtartás megszegése miatt, rendőrt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]