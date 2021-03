Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","shortLead":"A építőiparban a legelterjedtebb a feketefoglalkoztatás, de az éttermi dolgozók ötödét sem jelentették be.","id":"20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d3e70d-ae1c-423a-a184-56be41930fcc","keywords":null,"link":"/kkv/20210323_feketen_foglalkoztatottak_epitoipar_etterem","timestamp":"2021. március. 23. 08:32","title":"A feketén foglalkoztatottak majdnem fele építőipari dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt, a berlini kormány pedig nem nagyon dicsekszik ezzel a német adófizetőknek.\r

","shortLead":"Laurent Pech szerint egyedülálló, hogy a lengyeleknek és a magyaroknak a jogállam lebontásához az EU ad pénzt...","id":"20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=770a711d-0bb4-40ce-b0f7-f0f8d4052faf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8093bb2a-b320-4920-8602-1c9da491e071","keywords":null,"link":"/360/20210323_magyarorszag_lengyelorszag_die_welt_lapszemle","timestamp":"2021. március. 23. 07:45","title":"Az EU-jog professzora a Die Weltben: \"A Polexit első lépéseit látjuk\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","shortLead":"A falu polgármestere jelentette be, hogy oltani fog Kiss Csaba.","id":"20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=158cf097-08f5-4fd8-b971-542c67e9b198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ed9953-f0c9-42a3-a99d-1c3a37de6ac6","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_erdokertes_oltas_orvos_vedooltas","timestamp":"2021. március. 24. 13:24","title":"Elkezdi az oltásokat az erdőkertesi háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","shortLead":"Lesz-e következménye Mészáros Lőrinc nyaralásának? – hangzott el a kérdés az Országgyűlésben.","id":"20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea3b62f0-e710-43d3-a70f-dbdccba1f5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4157eebd-d5c4-4867-b8d2-730f62571ab5","keywords":null,"link":"/itthon/20210322_gulyas_gergely_kocsis_cake_olivio_parlament_kerdes_dubaj_meszaros_lorinc","timestamp":"2021. március. 22. 18:01","title":"Gulyás Gergely: Felelőtlenség és nem elfogadható az, hogy valaki most jár Dubajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","shortLead":"A miniszterelnök családszervezetekkel egyeztetve beszélt a nyitás előtti teendőkről.","id":"20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51ca022-283c-458e-846d-4255f331cd43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f1340-86b6-4455-bc10-5816d40e19b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_orban_viktor_oltas_nyitas","timestamp":"2021. március. 23. 10:14","title":"Orbán: Addig nem tudunk nyitni, amíg minden 65 fölötti regisztrált nincs beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A férfi még egy gyorsétteremben is vendégül látta a hajléktalanokat.","shortLead":"A férfi még egy gyorsétteremben is vendégül látta a hajléktalanokat.","id":"20210323_Hajlektalan_szavazat_zalai_ferfi_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f88d0a-1dd5-42db-88db-d3fa9491bf4a","keywords":null,"link":"/itthon/20210323_Hajlektalan_szavazat_zalai_ferfi_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2021. március. 23. 20:58","title":"Hajléktalanoknak fizetett lakcímbejelentésért és szavazatért egy zalai férfi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","shortLead":"A TechArt cég is lassan megbarátkozik a villanyautókkal.","id":"20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ec66258-18e5-4e90-b302-32cf69b18d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7c18df-a1f8-4d3d-9076-86946ef4fb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210322_Egy_kis_tuninggal_meg_Porschebb_a_Taycan","timestamp":"2021. március. 24. 04:32","title":"Még nem gyakori, de már a Porsche Taycant is tuningolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A koronavírus-fertőzés gyakran emlegetett tüneteként tartjuk számon a szaglás- és az ízérzékelés elvesztését; szagok, illatok, ízek nélkül létezni pedig akár életminőség-romláshoz is vezethet. Sok esetben azonban tudjuk tréningezni az orrunkat, hogy az mielőbb magához térjen.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-fertőzés gyakran emlegetett tüneteként tartjuk számon a szaglás- és az ízérzékelés elvesztését; szagok...","id":"20210322_A_szaglas_elvesztesevel_a_belso_iranytunk_romlik_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96eb1301-89bc-4004-bbb4-0ae8d6fe9275&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b4c638f-79bf-4c35-b6d0-7f50f176cb52","keywords":null,"link":"/360/20210322_A_szaglas_elvesztesevel_a_belso_iranytunk_romlik_el","timestamp":"2021. március. 22. 17:00","title":"A belső iránytűnk romlik el, amikor a Covid miatt elvesztjük a szaglásunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]