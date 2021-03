Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","shortLead":"A járvány kezdete óta számolnak be az orvosok arról, hogy a covidos pácienseiknél diabétesz alakult ki.","id":"20210323_koronavirus_cukorbetegseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a5ac85c-9bd7-4d35-9954-97acf07382da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5645de21-a70d-4483-a284-aad82571dd25","keywords":null,"link":"/tudomany/20210323_koronavirus_cukorbetegseg","timestamp":"2021. március. 23. 08:42","title":"A kutatók vizsgálják, okoz-e cukorbetegséget a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint kemény három hét van mögötte.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció EP-képviselője szerint kemény három hét van mögötte.","id":"20210324_dobrev_klara_tudogyulladas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1c3cd11e-927e-4374-8bd1-210d2ccce776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e720469f-f200-426c-bcc1-c8bca0ef7af0","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_dobrev_klara_tudogyulladas_koronavirus","timestamp":"2021. március. 24. 12:16","title":"Dobrev Klárának kétoldali tüdőgyulladása lett a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei évben is hozzányúl a Spotify a szolgáltatás kezdőképernyőjéhez, így hamarosan könnyebben rátalálhatunk majd a korábban hallgatott tartalmakra.","shortLead":"Az idei évben is hozzányúl a Spotify a szolgáltatás kezdőképernyőjéhez, így hamarosan könnyebben rátalálhatunk majd...","id":"20210322_spotify_kezdokepernyo_frissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f783bbe-9c66-498f-9851-4ee6f55c605a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_spotify_kezdokepernyo_frissites","timestamp":"2021. március. 22. 17:05","title":"Megváltozik a Spotify kezdőképernyője, jönnek az előzmények is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban két év alatt a negyedik parlamenti választást tarották meg kedden.","shortLead":"Az országban két év alatt a negyedik parlamenti választást tarották meg kedden.","id":"20210323_izrael_parlamenti_valasztas_benjamin_netanjanu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f515db45-29e9-48f2-8ab8-bc5984d09df1","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_izrael_parlamenti_valasztas_benjamin_netanjanu","timestamp":"2021. március. 23. 21:42","title":"Netanjahu tömbjének az exit pollok szerint van esélye többséget szerezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","shortLead":"Hétfőn megváltoztak az indavideo.hu videós tárhelyszolgáltatás felhasználási feltételei.","id":"20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7dd21cd-2479-4a90-9be5-800321c3b59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e1077fa-129f-4e05-8d39-a7a8debfc4cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210322_indavideo_pornograf_video_torlese","timestamp":"2021. március. 22. 16:30","title":"Mától tilos a pornó az Indavideón, letörölnek minden eddigit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját családjában is inkább eladták a kárpótlási jegyeket. A szülőfalujába hazaköltözött képzőművész mellett megismerjük a helyi fiatalokat hétköznapjait is. Másik Magyarország, első rész. ","shortLead":"A falusi Magyarország bajainak gyökere, hogy a földet elvették az emberektől – mondja Bukta Imre, akinek saját...","id":"20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3de1d91f-b31c-4044-a750-946f18b0737d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8763369e-8151-47c5-8b33-aec4aadabdb3","keywords":null,"link":"/360/20210323_Doku360_Masik_Magyarorszag_elso_resz","timestamp":"2021. március. 23. 19:00","title":"Doku360: Negyven év szocializmus elég volt, hogy a vidéki ember nyűgnek érezze a földet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b45468-48ba-48f8-9ff1-37260d08eb9d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább éleződik a koalíciós válság Szlovákiában.","shortLead":"Tovább éleződik a koalíciós válság Szlovákiában.","id":"20210322_szlovakia_gazdasagi_miniszter_lemondas_richard_sulik_miniszterelnok_igor_matovic_koaliciosvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b45468-48ba-48f8-9ff1-37260d08eb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c43ed956-f0be-4b19-be82-4315b71e1ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20210322_szlovakia_gazdasagi_miniszter_lemondas_richard_sulik_miniszterelnok_igor_matovic_koaliciosvalsag","timestamp":"2021. március. 22. 17:27","title":"Lemondott a szlovák gazdasági miniszter, azt várja, hogy a miniszterelnök is így tegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","shortLead":"Az eddigi korlátozásokat április közepéig fenntartják Németországban, a húsvéti hosszú hétvégére viszont szigorítanak.","id":"20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=141997d4-4624-4717-afe4-66f10f48c52d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab0392d0-e10f-43d1-9b81-89e85e73b317","keywords":null,"link":"/vilag/20210323_jarvany_nemetorszag_husvet","timestamp":"2021. március. 23. 06:13","title":"Németország bezár, még szigorúbb járványügyi szabályokat vezetnek be húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]