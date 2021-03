Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Leginkább azok maradnak védettek a fertőzés után 180 nappal is, akik súlyos klinikai tünetekkel estek át a koronavírus okozta betegségen.","shortLead":"Leginkább azok maradnak védettek a fertőzés után 180 nappal is, akik súlyos klinikai tünetekkel estek át a koronavírus...","id":"20210324_koronavirus_vedettseg_fertozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50ed4e26-4b96-4073-a019-ac595992eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c0c234-87ca-439d-a27b-5944a8783919","keywords":null,"link":"/tudomany/20210324_koronavirus_vedettseg_fertozes","timestamp":"2021. március. 24. 11:56","title":"Jakab: Fél évvel a betegség után a betegek 61 százaléka védett az újabb fertőzéstől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e3e050-c81a-4c92-b7d8-2576ade80f1c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Vettel 2008-tól, első teljes Forma-1-es idényétől kezdve ad nevet autóinak. Ült már Julie, Éhes Heidi és Göndör Kylie volánjánál, míg a legutóbbi szezonban Lucillát kormányozta.","shortLead":"Vettel 2008-tól, első teljes Forma-1-es idényétől kezdve ad nevet autóinak. Ült már Julie, Éhes Heidi és Göndör Kylie...","id":"20210325_honey_ryder_vettel_forma_1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9e3e050-c81a-4c92-b7d8-2576ade80f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f9657d-6bda-493a-8e23-7914059299ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210325_honey_ryder_vettel_forma_1","timestamp":"2021. március. 25. 22:06","title":"Bond-lányról nevezte el idei autóját Sebastian Vettel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt sohasem szabad feladni – mondja Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa, akinek legutóbbi írásait Töprengések címen a HVG Könyvek adta ki.","shortLead":"Logikusan azt kell feltételeznem, nincs remény arra, hogy Magyarország a közeli jövőben demokrácia lesz, de a reményt...","id":"202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a69b1b7-b131-4a6d-851a-97e6734cd8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c9c3824-5e26-4010-a7c7-7a2001f0f8ca","keywords":null,"link":"/360/202112__kornai_janos__reformokrol_akinai_fenyegetesrol_amagyar_autokraciarol__szeljegyzetek","timestamp":"2021. március. 26. 06:30","title":"Kornai János: Irreálisan sok jót vártam a kapitalizmustól és a demokráciától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken még nyugodt időnk lesz sok napsütéssel.","shortLead":"Pénteken még nyugodt időnk lesz sok napsütéssel.","id":"20210326_Hetvegen_erkezik_a_hidegfront","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5b494a-b194-4cb3-874d-c50b88e9e29f","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_Hetvegen_erkezik_a_hidegfront","timestamp":"2021. március. 26. 06:21","title":"Hétvégén érkezik a hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most két ember ellen garázdaság gyanújával folyik eljárás.","shortLead":"Egy szegedi bolt előtt már egymásnak estek a vitába keveredett vevők, az egyikük egy gázpisztollyal fenyegetőzött. Most...","id":"20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c457ae21-0ea1-4974-9e50-bef931d45847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df2908da-3027-4d05-8f5f-f8467f0f9894","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Eldurvult_a_vita_a_boltban_a_tavolsagtartas_megszegese_miatt_rendort_kellett_hivni","timestamp":"2021. március. 24. 11:36","title":"Eldurvult a vita a boltban a távolságtartás megszegése miatt, rendőrt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak a biztonsági piacon. Nemrég az egészségügyi szektor is felkeltette a Tasnádi László, volt belügyi államtitkár nevével fémjelzett kör figyelmét – épp akkor, amikor Pintér alá került a terület. ","shortLead":"A belügyminiszterhez sorolt üzleti körök már így is leuraltak egyes területeket, megrendeléseik pedig tovább híznak...","id":"20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a235b725-cdea-4fa2-9d54-71240f9b0654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0840494f-cf3b-46af-95f8-14a9bdc58ae5","keywords":null,"link":"/360/20210324_Pinter_Tasnadi_orzovedo_biztonsagi_piac","timestamp":"2021. március. 25. 12:30","title":"Még egy kormányváltás sem rengethetné meg Pintérék pozícióit az őrző-védő piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé, a közleményük szerint a most megtalált oltóanyagokban nincs semmi gyanús.","shortLead":"Bár a brit székhelyű cég nemrég jelentette be, hogy közel sem tudja teljesíteni a vállalásait az Unió felé...","id":"20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cab77266-cb0a-4cf4-850a-23a83324e90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b5e5fa-b68f-4a4e-b22a-f95091f553b1","keywords":null,"link":"/kkv/20210324_astrazeneca_olaszorszag_vakcina_kozlemeny","timestamp":"2021. március. 24. 17:05","title":"Az AstraZeneca szerint semmi meglepő nincs a most előkerült 29 millió olaszországi vakcinájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek a biztonsági és egészségügyi szektorban. ","shortLead":"Miközben a belügyminiszter irányítása alá kerültek a kórházak, a miniszterhez közeli üzleti körök erősödnek...","id":"20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f089693-efd3-431b-bb34-7d82e542dfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4ca2e-5d3a-477b-9f1f-c2f68b513a30","keywords":null,"link":"/itthon/20210324_Pinter_Sandor_bizalmasai_jarvanyhelyzet","timestamp":"2021. március. 24. 16:19","title":"Pintér Sándor utasít, a bizalmasai pedig tarolnak a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]