[{"available":true,"c_guid":"d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi nem tudott lemászni a fáról. ","shortLead":"A férfi nem tudott lemászni a fáról. ","id":"20210401_tuzoltok_favago_serules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d02b483a-5592-4f0b-8ffa-c6e911435531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ae31a74-d3c5-45d9-841b-039064aececb","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_tuzoltok_favago_serules","timestamp":"2021. április. 01. 16:21","title":"Tűzoltók mentették meg a favágót Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál is sokkal jobban nőtt az amerikai munkahelyek száma, mint amekkora javulást a szakértők vártak.","shortLead":"Annál is sokkal jobban nőtt az amerikai munkahelyek száma, mint amekkora javulást a szakértők vártak.","id":"20210402_usa_munka_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e57a5b6-d72a-4ec8-8fa9-07d7d08d28b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0a7fa9-5b09-42de-a60d-e784c64a63df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210402_usa_munka_valsag","timestamp":"2021. április. 02. 15:41","title":"Már látszik az oltás és a válságkezelő csomag eredménye, tömegesen mehetnek vissza dolgozni az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1584babd-3fb4-40e1-8234-d75cf8c3cd13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A résztvevő oktatók és hallgatók a sztrájk idején az egyetemi modellváltásról fognak beszélgetni az órákon.","shortLead":"A résztvevő oktatók és hallgatók a sztrájk idején az egyetemi modellváltásról fognak beszélgetni az órákon.","id":"20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1584babd-3fb4-40e1-8234-d75cf8c3cd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a763b10d-829d-4638-9d05-a5b30f22d4d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_Egyetemi_sztrajkot_hirdettek_a_Facebookon","timestamp":"2021. április. 01. 15:51","title":"Egyhetes egyetemi sztrájkot hirdetnének hallgatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság után az Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal finanszírozására kötött, több mint 700 milliárdos hitelszerződés részleteinek titkosítása miatt.","shortLead":"A bíróság után az Alkotmánybírósághoz fordul Szél Bernadett a Budapest–Belgrád vasútvonal finanszírozására kötött, több...","id":"20210401_budapestbelgrad_szel_bernadett_birosag_titkositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=854d4a9f-9fb6-4498-9c49-816d3811aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2339866-5519-435d-a6b0-f10a13960479","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_budapestbelgrad_szel_bernadett_birosag_titkositas","timestamp":"2021. április. 01. 16:29","title":"Még az is titkos, miért titkolja a kormány a Budapest–Belgrád vasút hitelszerződéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobb döntéseket hoznának az emberek az oltásról és a korlátozások betartásáról, ha látnák, mi történik a kórházakban - írta a Magyar Orvosi Kamara.","shortLead":"Jobb döntéseket hoznának az emberek az oltásról és a korlátozások betartásáról, ha látnák, mi történik a kórházakban...","id":"20210402_mok_orvosi_kamara_ujsagok_media_korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=831db251-5576-48de-9754-2fee9b9c8069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086021b4-e1f7-40b6-8ba5-4c528e2e51d6","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_mok_orvosi_kamara_ujsagok_media_korhaz","timestamp":"2021. április. 02. 19:19","title":"Az orvosi kamara szerint is be kellene engedni a médiát a kórházakba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","shortLead":"Ritkaság, amikor egy látványos koncepciót átültetnek a gyakorlatba is. ","id":"20210402_BMW_CE_04","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=488576dc-59cb-4b78-8f7e-a0d88111526d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66e9ebc1-e0b7-4ad9-8405-454a5f4be4da","keywords":null,"link":"/cegauto/20210402_BMW_CE_04","timestamp":"2021. április. 02. 10:48","title":"Szériaváltozatban is nagyon futurisztikus a BMW elektromos robogója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. 3-3,5 millió beoltottnál jöhet a nagyobb szabadság, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára elindul a kulturális élet és nyitnak a szállodák - lebegtette be. A pontos részletekről később beszél. ","shortLead":"Több mint 260 koronavírusos beteg hunyt el, és 9 ezer fölött van a fertőzöttek száma is - mondta be Orbán Viktor...","id":"20210402_Orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48245545-e3f6-4390-b8bc-0acb9faa1904","keywords":null,"link":"/itthon/20210402_Orban","timestamp":"2021. április. 02. 07:36","title":"Orbán: Jövő héten kiderül, beolthatók-e itthon a 16-18 évesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás a Szlovák Nemzeti Múzeumban / A digitális és materiális világ metszéspontjában – a MOME Digital Craft Lab / Nincs egy hely – kultpol helyzetkép a harmadik hullámban / A test, ha fekete – David Hammons, a tartózkodó és csalfa géniusz / Vakfolt az artworld látómezőjén – az anyaság reprezentációja a kortárs magyar fotóművészetben / Rodin és Arp – járvány sújtotta tárlat Bázelban / Hogyan lehet kijátszani az arcfelismerő rendszereket? – portré Biró Dávid képzőművészről","shortLead":"A képzelet terraformálása – az xtro realm és a művészet ökológiai fordulatan / Trianonról Szlovákiában – kiállítás...","id":"20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b0a2109-c372-4e7c-85c6-24dbb6c08d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fe3c724-280e-4637-b3a9-69bfc6615986","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210402_Megjelent_a_Muerto_2021_aprilismajusi_lapszama","timestamp":"2021. április. 02. 19:40","title":"Megjelent a Műértő 2021. április-májusi lapszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]