[{"available":true,"c_guid":"86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket állít majd az elmúlt negyven évnek, de beszél a jövőről, és nyit a jelen közönsége felé is.","shortLead":"Április 9-18. között, online zajlik majd az idei fesztivál, amely a szervezők szándéka szerint méltó módon emléket...","id":"20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86235077-b229-433f-8e0b-2e7a0deb2a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb0a68e-d2f6-4bd5-a346-4f49325bc85b","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Budapesti_Tavaszi_Fesztival_programok","timestamp":"2021. április. 06. 12:40","title":"Pénteken indul a Budapesti Tavaszi Fesztivál, Bodó Viktor egyik rendezését is láthatja a közönség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"24-en legalább 5 számot eltaláltak.","shortLead":"24-en legalább 5 számot eltaláltak.","id":"20210404_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bf8bdb-732a-4ab6-97df-918ae2574b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15d6d7b-92fd-451e-b6df-14071e9c08b2","keywords":null,"link":"/itthon/20210404_Kihuztak_a_hatos_lotto_nyeroszamait","timestamp":"2021. április. 04. 17:49","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és a kriptovaluták árfolyamának szárnyalása új spekulációs lufit fújt fel a digitális javakhoz kapcsolt tokenek (NFT) alakjában.\r

","shortLead":"A bezártság miatti unalom, a zéróra vitt kamatok idején űzött hozamvadászat, a mentőcsomagokban kapott pénz és...","id":"202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=944e264b-498c-4505-99f7-147e140d3922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22050c39-155d-4d20-8d16-3e01c54d3dce","keywords":null,"link":"/360/202112__digitalis_tulajdon__nftlaz__kosaras_pillanatok__a_megfoghatatlan","timestamp":"2021. április. 05. 19:00","title":"Hány millió dollárt adna azért, hogy magáénak mondhassa azt, ami ingyen mindenkié?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","shortLead":"Egy kórteremben kaptak lángra a berendezési tárgyak.","id":"20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449da197-38e2-46e2-a431-8b4adeefd955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c03774d-6104-42fc-aa2c-f42c8751fe9c","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_Tuz_Szent_Margit_Korhaz","timestamp":"2021. április. 06. 05:20","title":"Tűz ütött ki a Szent Margit Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640","c_author":"Joó Hajnalka - Oroszi Babett","category":"360","description":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara – derült ki a szerződésből, amelyet az MKIK költéseiről írt februári cikkünk után kaptunk meg a Parragh László vezette szervezettől. Az országos központ után megnéztük a területi iparkamarák költéseit is, ahol szintén akadtak nagyvonalúságra utaló tételek, és még Rogán Antal apósának üzlettársa is felbukkant. ","shortLead":"Százezer forintot fizetett az infografikák darabjáért egy NER-közeli vállalkozásnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara...","id":"20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cc80e38-10ec-4558-9865-14577bc63640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1992cb1d-fbd8-4412-bbe0-03ff52fd2ea9","keywords":null,"link":"/360/20210406_Teruleti_iparkamarak_koltesei_szerzodesei","timestamp":"2021. április. 06. 13:00","title":"Kávézó 41 millióért, elnökségi ülés Franciaországban – a területi iparkamarák költései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem bármilyen koncert vagy parti csak a képzeletünkben létezhet. Egy holland kisvárosban mégis megvalósult ez az utópia – igaz, csak egy társadalmi kísérlet erejéig. Nincs maszk, nincs távolságtartás: a hollandok úgy táncolnak, mintha a korona már a múlté lenne. A Deutsche Welle riportja.","shortLead":"Aki legalább egyszer járt a Szigeten, az már látott bulizó holland fiatalokat. Most viszont nemcsak a fesztivál, hanem...","id":"20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5cef330-6f15-47c6-8723-3ffc2b0c6a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0750cf35-b467-4055-911d-693bd9dd6fc0","keywords":null,"link":"/elet/20210406_kiserleti_buli_koronavirus_Hollandia","timestamp":"2021. április. 06. 10:51","title":"Társadalmi kísérlet Hollandiában: úgy buliztak, mintha nem lenne koronavírus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","shortLead":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","id":"20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d31720-391d-4411-bcc9-05dedc2662ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","timestamp":"2021. április. 06. 10:17","title":"Több centi hó hullott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"360","description":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen magyar pártpolitika esszenciája. Vélemény.","shortLead":"A ferencvárosi BLM-csillámpóni szobor körüli üvöltözés a nagyvonalúságot teljesen nélkülöző, nagyjából menthetetlen...","id":"20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cf235d3-bb99-436f-b23a-df17cdbfbff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6fe36-cc2f-4a59-b601-29d91462a87b","keywords":null,"link":"/360/20210403_Cegledi_Mert_nektek_mindket_oldalon_tilos_nevetni","timestamp":"2021. április. 04. 17:30","title":"Ceglédi: Mert nektek mindkét oldalon tilos nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]