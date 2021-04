Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","shortLead":"A miniszterelnök szerint fontos mérföldkőhöz érkeztünk.","id":"20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a108023-1306-457e-8418-55c389e7df02","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_orban_viktor_oltas_nyitas_uzletek","timestamp":"2021. április. 06. 17:17","title":"Orbán: Megvan a 2,5 millió beoltott, szerdától nyithatnak az üzletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb, praktikusabb, és a használatával már az okosórában sem foglalja el a helyet semmi a memóriakártyától. Az innováció már ma is elérhető, de a szakértők szerint két év múlva már ez lesz az elsődleges mobiltelefon-azonosítási technológia. Összeszedtük, milyen előnyökkel jár eSIM-képes készülékre váltani.","shortLead":"A fizikai SIM-kártyákat a készülékbe beágyazott chippel felváltó eSIM technológia környezetkímélő, biztonságosabb...","id":"magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d72d8b-5307-469b-a0bd-478646f16252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6b4339-8da8-4cd7-8684-0d5d1f629c99","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekomnyrt_20210310_Itt_a_biztonsagos_mobilozas_jovoje_a_SIMkartya_beleolvadt_a_telefonunkba","timestamp":"2021. április. 06. 11:30","title":"Itt a biztonságos mobilozás jövője: a SIM-kártya beleolvadt a telefonunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","shortLead":"A XX. és a XXIII. kerület határában volt a tűz.","id":"20210406_budapest_tuz_nadas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73111b73-5f9b-4e3b-86f7-e68118a49a73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1be48c9d-3991-4d97-845a-f0b70c3ca790","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_budapest_tuz_nadas_video","timestamp":"2021. április. 06. 15:31","title":"Lángolt a nádas Budapest határán – videón a tűzoltók küzdelme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","shortLead":"A közösségi oldal alapítója egy az 533 millió érintett közül.","id":"20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c12f4f9-e88e-4744-9a24-9769051fc16a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210404_Mark_Zuckerberg_facebookos_adatait_is_kiszivarogtattak","timestamp":"2021. április. 04. 19:56","title":"Mark Zuckerberg facebookos adatait is kiszivárogtatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","shortLead":"Van, ahol 7 centiméteres hóvastagságot mértek","id":"20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=420ce574-a98f-4adb-8857-8c14862b56f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d31720-391d-4411-bcc9-05dedc2662ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_havazas_idojaras_meteorologia_aprilis","timestamp":"2021. április. 06. 10:17","title":"Több centi hó hullott Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés árát azonban végső soron az állampolgárok fizethetik meg.","shortLead":"Nagyon bízik saját jövőbeli teljesítményében a kormányfő kedvére épülő bankcsoport vezérkara, az unortodox építkezés...","id":"202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34be3d30-d2e7-4983-ae03-37379bb6eee3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee04843-4ade-4d7a-ad80-7b9415aec230","keywords":null,"link":"/360/202113__nerbank__husveti_ajandek__legvar__a_meret_alenyeg","timestamp":"2021. április. 05. 07:00","title":"Sokba kerülhet még nekünk a NER nagyravágyó bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c45d24-5d09-4711-bc0d-ef5807eca6da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A filmet egyszer adta le a Leningrád TV, és eddig mindenki azt hitte, hogy elveszett, de most felkerült a YouTube-ra.","shortLead":"A filmet egyszer adta le a Leningrád TV, és eddig mindenki azt hitte, hogy elveszett, de most felkerült a YouTube-ra.","id":"20210406_Elokerult_A_Gyuruk_Ura_elkepeszto_szovjet_tevefilmes_verzioja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47c45d24-5d09-4711-bc0d-ef5807eca6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1b1b1b4-e4c7-4b12-acc1-c88f599434bd","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Elokerult_A_Gyuruk_Ura_elkepeszto_szovjet_tevefilmes_verzioja","timestamp":"2021. április. 06. 12:07","title":"Előkerült A Gyűrűk Ura elképesztő szovjet tévéfilmes verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik irányba naponta egyszer, a másikba kétszer áll meg vonat, reggel háromnegyed nyolc után már egy sem.","shortLead":"Balatonmáriafürdő két vasúti megállóhelyén, amely közül az egyiket most építették, a másikat felújították, az egyik...","id":"20210406_vasut_megallo_vonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=096cab9f-c076-4c2d-8c05-afc435e7db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2a43107-f107-4bf0-a1c7-f1873f6fea21","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_vasut_megallo_vonat","timestamp":"2021. április. 06. 09:40","title":"512 millió forintból újítottak fel vasúti megállóhelyeket, csak a vonatok hiányoznak onnan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]