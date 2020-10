Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot az összeesküvés-elméleteket terjesztő QAnontól.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztáshoz közeledve a YouTube is nagyobb fordulatszámra kapcsol, hogy megtisztítsa a platformot...","id":"20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f24eefb-5b29-4a9f-a394-dbf06e0b66c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff44a290-0069-465e-b1fa-30099cd9f34f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201018_youtube_qanon_osszeeskuves_elmelet","timestamp":"2020. október. 18. 08:03","title":"A YouTube is odavág a QAnon szélsőséges mozgalomnak, törlik a videókat, sőt a csatornákat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan módszert is élesben alkalmaznak, amivel a hatóságok növelhetik a szűrési kapacitást. Ehhez nemcsak új fejlesztésű PCR-teszteket, hanem olyan antigén alapú gyorsteszteket is használnak majd, melyek nem megfelelő alkalmazása veszélyeket is rejthet magában.

","shortLead":"Az elvégzett PCR-mintavételek száma Magyarországon továbbra is stagnál, de a hvg.hu információi szerint már több olyan...","id":"20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bc4ef0a-3443-433b-b5fd-b560ba08469b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bf85ac5-680f-4260-bb6d-67a35be02492","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_PCR_antigen_teszt_koronavirus_NNK","timestamp":"2020. október. 19. 11:23","title":"Míg a PCR-tesztekről megy a vita, fontos változások kezdődtek a magyarországi koronavírus-szűrésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit? Az előfizetésünket ráadásul bárkivel meg is oszthatjuk, amivel a saját költségünket csökkenthetjük.","shortLead":"Minek megvásárolni egy autót, ha bármikor lemondható előfizetéssel is használhatunk helyette egy vadonatúj kocsit...","id":"20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f708e0-4b5b-4ef6-a20a-9890a36f387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc3a0a44-35db-407d-b773-96a2d6445f46","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Az_autos_Netflixet_kinal_meg_a_kinai_autogyarto","timestamp":"2020. október. 18. 17:19","title":"Az autópiac Netflixe akar lenni a Lynk & Co","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","shortLead":"Már megjavították a hibát, de még éjszakáig nagy késésekre kell számítani.","id":"20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55ddf222-bc15-436f-ad78-2f788faeb165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557df052-2f64-45db-84b2-011faf02da22","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_Aramszunet_dunaujvaros_vasut_mav","timestamp":"2020. október. 19. 18:07","title":"Áramszünet miatt vannak többórás késések a dunaújvárosi vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Kedden este kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros az FC Barcelona otthonában. A BL csoportkörébe 25 év után bejutott magyar bajnok egy rossz passzban lévő csapathoz érkezik, amelynek nagy szüksége van arra, hogy bizonyítson.","shortLead":"Kedden este kezdi meg szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján a Ferencváros az FC Barcelona otthonában. A BL...","id":"20201019_bajnokok_ligaja_ferencvaros_barcelona_ronald_koeman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875d9591-62c4-44cd-9553-87668b30fae1","keywords":null,"link":"/sport/20201019_bajnokok_ligaja_ferencvaros_barcelona_ronald_koeman","timestamp":"2020. október. 19. 16:55","title":"Elmaradt a Barcelona nagy megújulása a Fradi elleni BL-rajt előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek ez is sok volt.","shortLead":"A harmadik MTK-gól után hangzott fel egy Mészáros Lőrincnek címzett, trágárságot nem tartalmazó dal, a műsorközlőnek...","id":"20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d82a03e-7d17-43f0-b334-b4877158b1d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae121cf0-8419-428a-a040-ad57b9e4c227","keywords":null,"link":"/elet/20201019_mtk_puskas_tender_meszaros","timestamp":"2020. október. 19. 15:42","title":"Az MTK ultrák Mészárosnak üzentek Felcsúton, a hangosbemondó szólt rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","shortLead":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","id":"202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0c0b4c-5573-487b-b06c-b8d82aa491b6","keywords":null,"link":"/360/202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","timestamp":"2020. október. 18. 13:40","title":"Hogyan lesz az alvás fázisaiból zene? - Már nem kell sokat aludni, és kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","shortLead":"A 7,5 erősségű földmozgást mértek az alaszkai partoktól délkeletre. Az első után még öt kisebb rengés volt.","id":"20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4c2a26-a5d2-4fe7-b728-d29b90d9a897","keywords":null,"link":"/vilag/20201020_foldrenges_alaszka_szokoarriado_cunami","timestamp":"2020. október. 20. 05:05","title":"Erős földrengés volt Alaszkában, szökőárriadót rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]