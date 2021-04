Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak a monarchia felforgatásával vádolt Hamza herceg, az uralkodó féltestvére. A térség egyik fontos amerikai szövetségesét a járvány által felerősített gazdasági gondok is sújtják, de a királyi famílián belüli szakításban a trónért folytatott harc is szerepet játszhatott.","shortLead":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak...","id":"20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5ba8ab-167a-4004-85d6-081ceee8d76f","keywords":null,"link":"/360/20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","timestamp":"2021. április. 06. 17:15","title":"Árulás és békülés után a bizonytalanság az úr Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással elindít, a járvány lecsengését vagy drámai erősödését hozza-e.","shortLead":"A főpolgármester szerint az emberek hozzáállásán is múlik, hogy a kísérlet, amelyet a kormány a mostani nyitással...","id":"20210407_karacsony_gergely_nyitas_reakcio_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74167e78-b3e3-41c4-9f27-633ebb5209b9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_karacsony_gergely_nyitas_reakcio_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 07. 06:17","title":"Karácsony: Kerüljék a tömeget, legyenek óvatosak, és kérjék az oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb","c_author":"Kránicz Dorottya","category":"elet","description":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt, sokan vannak még mindig, akik nem kérnek a vakcinákból, például azért, mert nem hisznek a vírusban sem. A társadalmi átalakulások, a politikusok által felkarolt konteók, az áltudományos doktrínákat terjesztő influenszerek és a közösségi médiában kihangosodó post truth kommunikáció együttesen vezetett oda, hogy ezek az emberek a tudósokban a háttérhatalmak által megvásárolt bérgyilkosokat látják.","shortLead":"Bár a kormány épp komoly átoltottsági mérföldkövet készül ünnepelni, és mindenhol sorokat látunk az oltópontok előtt...","id":"20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83d4f697-ac11-4212-aa05-3ad3f8e597fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c24bbb-837f-4fcb-9946-5edad6c69b44","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Ha_nem_hiszunk_a_tudomanynak_az_most_embereletekbe_kerulhet","timestamp":"2021. április. 06. 17:00","title":"Most emberéletekbe kerülhet, ha nem hiszünk a tudománynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni. A Cambridge-i Egyetem kutatói most ennek veszélyeire igyekeznek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Ma már rengeteg helyen használják a világban az érzelemfelismerő technológiát, mégis nagyon keveset lehet róla tudni...","id":"20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb005362-4ebf-4ce6-b058-99506506ca6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6621bf-02ca-454b-bfce-cbe19a76a46e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_erzelemfelismeres_emojify_mesterseges_ingelligencia_arcfelismero_technologia","timestamp":"2021. április. 06. 14:03","title":"Képes átverni a mesterséges intelligenciát? Most kipróbálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják a koronavírust.","shortLead":"1988 óta először hagy ki olimpiát Észak-Korea, az indoklás szerint nem akarják, hogy a sportolóik elkapják...","id":"20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=806eebcc-23fa-4a9d-8609-10c1b06daff6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49a6c50e-e374-417f-8b17-d3a7e6ff8166","keywords":null,"link":"/sport/20210406_Eszak_Korea_olimpia_koronavirus","timestamp":"2021. április. 06. 07:07","title":"Észak-Korea a járványra hivatkozva nem enged sportolókat az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak. Az eredmény: legalább hét amerikai államban ez most egyáltalán nem lehetséges.","shortLead":"Egy ismeretlen kártevő két vállra fektette a rendszert, amelyet közvetve autók műszaki ellenőrzéséhez is használnak...","id":"20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0f60d-adf8-4951-87e2-1766505c5761","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_malware_virus_muszaki_vizsga","timestamp":"2021. április. 06. 18:04","title":"Számítógépes vírus miatt hét amerikai államban áll az autók műszaki vizsgáztatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","shortLead":"Janet Yellen ötlete érzékenyen érintené Magyarországot is.","id":"20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f7edf65-6c9c-4eb0-855a-ed4cca07db01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934586bc-cd2b-4efd-b40e-b93791de73fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210406_Globalis_minimum_tarsasagi_adot_szeretne_az_uj_amerikai_penzugyminiszter","timestamp":"2021. április. 06. 16:52","title":"Globális minimum társasági adót szeretne az új amerikai pénzügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket a Marson. A helikopter rövidesen repülni is fog.","shortLead":"A NASA szerint a kis drón megfelelő energiával rendelkezik, hogy kibírja az akár mínusz 90 Celsius-fokos estéket...","id":"20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d6fded4-4597-4aae-b60e-c455d8bcbafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f717af57-6568-49f4-9a01-c6c07c4786eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_ingenuity_dron_helikopter_mars_perseverance_nasa","timestamp":"2021. április. 06. 16:03","title":"Túlélte az első marsi éjszakát a NASA helikoptere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]