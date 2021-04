Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség tisztségviselője egy interjúban a vakcina és a trombózisos esetek összefüggéséről beszélt, a szervezet szerint azonban még nem fejeződött be a mellékhatások vizsgálata. ","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség tisztségviselője egy interjúban a vakcina és a trombózisos esetek összefüggéséről...","id":"20210406_Megszolalt_az_EMA_az_AstraZeneca_oltoanyaganak_vizsgalatarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b760bae0-30c6-4891-a592-fe8379cc0130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"541585eb-2e50-4b38-be3e-f9af5b0fd084","keywords":null,"link":"/tudomany/20210406_Megszolalt_az_EMA_az_AstraZeneca_oltoanyaganak_vizsgalatarol","timestamp":"2021. április. 06. 17:59","title":"Az EMA korrigálta a tisztségviselőjét: még nem bizonyított az AstraZeneca vakcina és a trombózisos esetek közötti összefüggés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak kiberbiztonségi szakemberek, melyeket kihasználva a támadók átvehetik a hatalmat a honlap fölött.","shortLead":"A rengeteg weboldal mögött álló WordPress rendszerhez készült két kiegészítőben is olyan hibákat találtak...","id":"20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc78184-a7c6-44f5-af20-f0a4a1cc955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8886f825-9698-4904-8b98-cec6dc0e6106","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_wordpress_elementor_wp_super_cache_bovitmeny_frissites_biztonsagi_res","timestamp":"2021. április. 07. 08:03","title":"Több mint 7 millió weboldalhoz kell hozzányúlni két csúnya hiba miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti állambiztonsági iratok.","shortLead":"Már tizenegy éve látványosan ellenáll a kormánypárt annak, hogy megismerhetőek legyenek a rendszerváltás előtti...","id":"20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6cdc928-cde9-4fba-8bfa-a22593c36894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4117c4-e5c4-4266-b6f7-edcba66eb4f9","keywords":null,"link":"/itthon/20210407_titkosszolgalati_iratok_kutatas","timestamp":"2021. április. 07. 18:35","title":"Alig engedi a Fidesz, hogy az 1989 előtti titkosszolgálati iratokat kutathassák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő a betöltött állások száma az unió keleti országaiban – áll egy új felmérésben.","shortLead":"Az informatika, az információs technológia, a fejlett szolgáltatások és a kreatív ágazatok területén gyorsabban nő...","id":"20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e003dac8-45e0-47e8-9107-10d8c7b38594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c305e6e0-f28b-4475-8f79-c9d523690392","keywords":null,"link":"/360/20210406_Europai_Unio_tudasalapu_gazdasag_lapszemle_Foreign_Policy","timestamp":"2021. április. 06. 07:45","title":"Az EU keleti fele a tudásipar növekedésében megelőzi a nyugatit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan engedélyezett vakcina, amivel lehet a 16 év felettieket is oltani. Kevesebb mint 200 ezer emberről van szó, viszont a középiskolák és így az egész társadalom védelméhez talán hozzájárulhatna egy ilyen lépés – feltéve, ha elegen regisztrálnak.","shortLead":"Az operatív törzs véleményét várja a miniszterelnök a fiatalok oltásáról, és Magyarországon már most van olyan...","id":"20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dc36310-5cd8-47ff-b15e-8a917a4d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbecac81-9350-4817-9019-a53762ce35e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_16_evesek_oltasa_koronavirus_vakcina_pfizer","timestamp":"2021. április. 06. 16:21","title":"Nem tabu a 16 évesek oltása, csak vakcina kell hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek nem valók a YouTube-ra.","shortLead":"A Google egy új jelentéssel igyekszik megmutatni azt, miként szorul vissza azoknak a videóknak a nézettsége, amelyek...","id":"20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e21bbb9b-ef5c-40b7-b78b-72502a89317f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210407_youtube_felhasznalasi_felteltelek_atlathatosagi_jelentes_violataive_view_rate_vvr","timestamp":"2021. április. 07. 15:03","title":"Bejött a YouTube húzása, egyre kevesebben néznek káros videókat az oldalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak a monarchia felforgatásával vádolt Hamza herceg, az uralkodó féltestvére. A térség egyik fontos amerikai szövetségesét a járvány által felerősített gazdasági gondok is sújtják, de a királyi famílián belüli szakításban a trónért folytatott harc is szerepet játszhatott.","shortLead":"Pár nap alatt darabjaira hullott a hasemita királyság stabilitásáról kialakult kép, hiába esküdött hűséget a királynak...","id":"20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25ae38e8-a0d9-4868-850a-5f57920685b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5ba8ab-167a-4004-85d6-081ceee8d76f","keywords":null,"link":"/360/20210406_Arulas_es_bekules_utan_bizonytalansag_Jordaniaban","timestamp":"2021. április. 06. 17:15","title":"Árulás és békülés után a bizonytalanság az úr Jordániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki szolidarításukat.","shortLead":"A Nemzetközi Valutaalap a koronavírus ellenére jól teljesítő vállalatokra gondolt, akik így fejezhetnék ki...","id":"20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa41aa4-18a3-4344-be73-38c172bca5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"994ec8ef-760a-4366-af35-2be65a33fc68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210408_imf_szolidaritasi_ado_koronavirus","timestamp":"2021. április. 08. 05:15","title":"Ideiglenes szolidaritási adót fizettetne a gazdagokkal az IMF","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]