Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","shortLead":"A főpolgármester bejegyzései jóval kevesebb emberhez érnek el, mint korábban.","id":"20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f45f466b-2813-4e99-a310-270087aacd3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Karacsony_Gergely_Facebook_eleres_poszt","timestamp":"2021. április. 09. 16:53","title":"Karácsony Gergely is panaszkodik a Facebookra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint 300 ezres többlet halálozás volt az országban. ","shortLead":"A lap szerint a hivatalos adatokkal szemben, amelyek eddig összesen 102 ezer áldozatról szólnak, csak tavaly több mint...","id":"20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99d94501-07a4-4897-8ff3-61fcc057034f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"018077f9-f8ee-4bfd-ae22-42102709b191","keywords":null,"link":"/vilag/20210410_The_New_York_Times_Sokkal_tobb_orosz_halt_meg_koronavirusban_mint_amennyit_elismernek","timestamp":"2021. április. 10. 18:59","title":"The New York Times: Sokkal több orosz halt meg koronavírusban, mint amennyit elismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csütörtöki áldozatok között sorolták fel, asztmája volt.","shortLead":"A csütörtöki áldozatok között sorolták fel, asztmája volt.","id":"20210409_koronavirus_elhunyt_14_eves_lany_asztma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4659f46-4c50-47f5-ac2c-efd494968d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99b7e468-f9e9-4fe1-aeb1-bc1e26e8e3d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_elhunyt_14_eves_lany_asztma","timestamp":"2021. április. 09. 11:13","title":"Elhunyt egy 14 éves lány, ő a legfiatalabb áldozata a koronavírus-járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre lekerült a napirendről a kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinák beszerzése a késői szállítási határidők miatt.","shortLead":"Egyelőre lekerült a napirendről a kínai CanSino és az indiai Covishield vakcinák beszerzése a késői szállítási...","id":"20210409_szijjarto_vakcina_megrendeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a833a01b-98f7-45c3-8608-6f85e6ac39e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29496396-662b-4d8b-9ff3-ba48c9e32abf","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_szijjarto_vakcina_megrendeles","timestamp":"2021. április. 09. 12:26","title":"Szijjártó: Egyelőre nem számol a kormány a két új keleti vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre virradóra. Már 700 ezer felett jár az összes fertőzött száma.","shortLead":"Több mint hétezer új fertőzöttet találtak, és több mint 1,1 millióan már túl vannak a második oltáson is péntekre...","id":"20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a492694f-0f5e-4f66-93cb-42746810a45c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b3db55a-7cbc-4560-9f17-bb041f13ef28","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_koronavirus_magyarorszag_szamok_adatok_statisztikak","timestamp":"2021. április. 09. 08:50","title":"Koronavírus: 285-en meghaltak, 11 ezer ember fekszik kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetett, de egyikből sem lett sikertermék. A zenész most arcmaszkban gondolkodik.","shortLead":"Will.i.am korábban okosórát és vezeték nélküli fülhallgatót is fejlesztetett, de egyikből sem lett sikertermék...","id":"20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8d85fdb-cf4b-4481-a76e-fb0d831e7312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc313887-2ea6-4b84-8839-e8400b4ee226","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_black_eyed_peas_will_i_am_xupermask_arcmaszk","timestamp":"2021. április. 09. 11:03","title":"Itt a Xupermask: bluetoothos arcmaszk egyenesen a Black Eyed Peas Will.i.amjétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac48307a-63b1-48d8-9713-86fc54a9b0cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felvételt is közzétettek a két elkövetőről, akik több százezret zsákmányoltak áldozatuktól.","shortLead":"Felvételt is közzétettek a két elkövetőről, akik több százezret zsákmányoltak áldozatuktól.","id":"20210409_bunugyek_rendorok_keresik_tolvajok_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac48307a-63b1-48d8-9713-86fc54a9b0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dfea7e-cf3b-4662-8c41-27375b800167","keywords":null,"link":"/itthon/20210409_bunugyek_rendorok_keresik_tolvajok_budapest","timestamp":"2021. április. 09. 07:33","title":"Beültek a sorfőr mellé, majd kiszálltak a pénzével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Kiálltak az AstraZeneca oltás mellett a Kovidők című szakmai beszélgetésben részt vevő professzorok. A szakemberek szerint fontos, hogy a terheseket is beoltsák legalább egy mRNS-alapú vakcinával, és arra is felhívták a figyelmet, hogy aki AstraZenecát kap, az ne szedjen be gyógyszereket a trombózis kockázatának csökkentésére.","shortLead":"Kiálltak az AstraZeneca oltás mellett a Kovidők című szakmai beszélgetésben részt vevő professzorok. A szakemberek...","id":"20210409_Magyar_szakertok_Ne_szedjenek_aszpirint_a_beoltottak_a_trombozis_kockazatanak_csokkentesere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be3b33fa-a762-401a-9466-0f68185c2df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25352c74-60d3-45d0-95fc-9def3271e204","keywords":null,"link":"/tudomany/20210409_Magyar_szakertok_Ne_szedjenek_aszpirint_a_beoltottak_a_trombozis_kockazatanak_csokkentesere","timestamp":"2021. április. 09. 05:15","title":"Magyar szakértők: Ne szedjenek aszpirint a beoltottak a trombózis kockázatának csökkentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]